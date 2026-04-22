هيئة بريطانية: إطلاق نار على سفينتين غرب إيران وشرق عُمان

- تعرضت سفينتان تجاريتان لإطلاق نار غرب إيران وشمال شرق سلطنة عمان، حيث أبلغ ربان سفينة شحن عن إطلاق نار على بعد 8 أميال غرب إيران دون أضرار أو إصابات، بينما تعرضت سفينة حاويات لأضرار جسيمة بعد إطلاق النار عليها من قبل زورق إيراني. - تأتي الحادثتان بعد تحذير الحرس الثوري للسفن في الخليج العربي وبحر عُمان من مغادرة مواقعها، وتهديدها باعتبار الاقتراب من مضيق هرمز "تواطؤاً مع العدو"، وذلك بعد تمديد الهدنة مع إيران. - أكد الحرس الثوري الإيراني جاهزيته للرد على أي تهديد، محذراً من توجيه ضربات قاسية في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه أم تي أو)، الأربعاء، بتعرّض سفينتين تجاريتين لإطلاق نار غرب إيران وشمال شرق سلطنة عمان

. وقالت الهيئة، في بيان، إن ربان سفينة شحن أفاد بتعرّضها لإطلاق نار على بُعد 8 أميال غرب إيران. وأضافت أن السفينة متوقفة الآن، ولم تتعرّض لأي أضرار، ولم يُصب أي من أفراد طاقمها. وحتى الساعة 09:00 "ت.غ" لم تتوفر إفادة رسمية إيرانية بشأن هذه السفينة.

وفي وقت سابق، أفادت الهيئة بأنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 15 ميلاً بحرياً شمال شرق سلطنة عمان. وقال قبطان سفينة حاويات إن زورقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني اقترب من سفينته، ​​دون إنذار مسبق وأطلق النار عليها، ما أدى إلى أضرار جسيمة في غرفة القيادة، حسب بيان للهيئة. وأضافت أنه "لم يجر الإبلاغ عن أي حرائق أو آثار بيئية، وجميع أفراد الطاقم بخير". وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أن قوات إيرانية أطلقت النار على السفينة؛ بدعوى "عدم امتثالها للتحذيرات".

وتأتي الحادثتان بعد ثلاثة أيام من تحذير الحرس الثوري السفن الراسية بالخليج العربي وبحر عُمان من مغادرة مواقعها لحين رفع الحصار البحري الأميركي، وأن أي اقتراب من مضيق هرمز سيُعد "تواطؤاً مع العدو". كما جرى إطلاق النار على السفينتين بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تمديد الهدنة مع إيران، استجابة لطلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها بشأن المفاوضات.

ومعقباً على إعلان ترامب، قال مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، الأربعاء، إنه "لا يمكن للطرف الخاسر تحديد الشروط". وعدَّ محمدي، عبر منصة شركة "إكس"، أن تمديد الهدنة يهدف إلى كسب الوقت لشن هجمات جديدة على إيران. وزاد بأن مواصلة الحصار البحري في مضيق هرمز لا يختلف عن القصف، ويجب الرد عليه عسكرياً.

في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيسه، اليوم الأربعاء، أنّ قواته "في أعلى درجات الجاهزية والإرادة لمواصلة المواجهة مع أعداء إيران"، مؤكداً الاستعداد للردّ "الحاسم والفوري على أي تهديد أو تكرار لأي اعتداء جديد". وحذر الحرس الثوري في بيانه، الذي أذاعه التلفزيون الإيراني، من أنه في حال اندلاع جولة جديدة من المواجهة العسكرية، فإنّ قواته "ستوجه ضربات قاسية وغير متوقعة لما تبقى من أصول الأعداء في المنطقة".

(الأناضول، العربي الجديد)