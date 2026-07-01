هيئة بحرية بريطانية: حادثان أمنيان قبالة السواحل اليمنية

- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادثتين أمنيتين قبالة السواحل اليمنية، تضمنت إحداهما هجوماً بقذائف "آر بي جي" على سفينة، مما أدى إلى أضرار طفيفة دون إصابات. - في الحادثة الثانية، اقترب قارب صغير من ناقلة نفط جنوب بلحاف، لكنه غادر دون وقوع أضرار، وأكدت الهيئة سلامة الطاقم. - تواصل الهيئة التحقيق في الحادثتين بالتنسيق مع السلطات، مع دعوة السفن لتوخي الحذر بسبب التوترات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأربعاء، تلقيها بلاغات عن حادثتين أمنيتين منفصلتين قبالة السواحل اليمنية جنوب بلحاف بمحافظة شبوة، إحداهما تضمنت هجوماً نفذه مسلحون على متن قارب صغير مزود بقذائف "آر بي جي"، ما ألحق أضراراً طفيفة بسفينة، فيما لا تزال السلطات تحقق في ملابسات الواقعتين. وقالت الهيئة، في بيانها الأول، إنها تلقت بلاغاً عن حادثة وقعت على بعد 76 ميلاً بحرياً جنوب بلحاف، أفاد فيه ضابط أمن إحدى الشركات البحرية باقتراب عدة قوارب صغيرة من سفينة، وعلى متنها أشخاص يحملون أسلحة خفيفة، ما دفع الطاقم إلى الاحتماء داخل الغرفة الحصينة، مؤكداً أنهم جميعاً بخير.

وأضافت الهيئة أن ربان سفينة أخرى كانت في محيط الحادث أبلغ، عبر قناة الاتصال البحرية 16، بسماع إطلاق نار من أسلحة خفيفة، مشيرة إلى أن هذه المعلومة لم تكن مؤكدة في حينه. وفي تحديث لاحق للحادثة نفسها، أوضحت الهيئة أن القارب المشبوه غادر محيط السفينة، لكنه لا يزال ينشط في المنطقة وقد يشكل خطراً على السفن الأخرى. كما أفاد ضابط أمن الشركة بأن الهجوم نفذه قارب صغير واحد يقل أربعة أشخاص مسلحين بقذائف "آر بي جي"، ما تسبب بأضرار طفيفة في برج قيادة السفينة، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

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وفي حادثة ثانية، أعلنت الهيئة تلقي بلاغ جديد عن نشاط مشبوه على بعد 85 ميلاً بحرياً جنوب بلحاف، حيث أفاد ربان ناقلة نفط باقتراب قارب صغير من مؤخرة السفينة من جهة الميسرة حتى مسافة ميلين بحريين. وذكرت الهيئة أن القارب، الذي كان منخفض الارتفاع عن سطح الماء ويحمل جزءاً داخلياً برتقالياً، كان على متنه أربعة أشخاص، قبل أن يغادر المنطقة متجهاً جنوباً، فيما واصلت الناقلة رحلتها بشكل طبيعي، مؤكدة سلامة الطاقم.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تواصل، بالتنسيق مع السلطات المختصة، التحقيق في الحادثتين، مجددة دعوتها للسفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة. وتشهد الممرات البحرية المحاذية للسواحل اليمنية توترات أمنية متواصلة منذ أواخر عام 2023، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، ما دفع هيئات الملاحة الدولية إلى إصدار تحذيرات متكررة للسفن بضرورة رفع مستوى التأهب واتخاذ إجراءات الحماية أثناء العبور في المنطقة.