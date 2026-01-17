قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الجمعة، إنها أصدرت سلسلة من التحذيرات لشركات الطيران لتوخي الحذر عند التحليق فوق أميركا الوسطى وأجزاء من أميركا الجنوبية، مشيرة إلى مخاطر أنشطة عسكرية محتملة وتشوش نظام تحديد المواقع العالمي (جي. بي. إس).

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها اصدرت إشعارات للطيارين تغطي المكسيك ودولا أخرى في أميركا الوسطى، بالإضافة إلى الإكوادور وكولومبيا وأجزاء من المجال الجوي في شرق المحيط الهادي. وأضافت أن التحذيرات بدأت اليوم الجمعة وستسري لمدة 60 يوما.

وأضافت الإدارة في سلسلة من الإرشادات، دون أن تحدد طبيعة الأنشطة العسكرية: "توجد مخاطر محتملة على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة".

وتأتي هذه التحذيرات وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وقادة المنطقة بعد أن قامت إدارة ترامب بحشد واسع النطاق للقوات في جنوب البحر الكاريبي، وهاجمت فنزويلا وقبضت على رئيسها نيكولاس مادورو في عملية عسكرية.

وأثار الرئيس دونالد ترامب إمكانية القيام بأعمال عسكرية أخرى في المنطقة، بما في ذلك ضد كولومبيا. وقال ترامب الأسبوع الماضي إن عصابات المخدرات تدير المكسيك وأشار لإمكانية قيام الولايات المتحدة بضرب أهداف برية لمكافحتها. وبعد الهجوم على فنزويلا، حدت إدارة الطيران الاتحادية من الرحلات الجوية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية من قبل شركات طيران كبرى.

وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم قد قالت الاثنين الماضي، إنها تستبعد تدخلا عسكريا أميركيا في بلادها لمكافحة عصابات المخدرات، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الأمن ومكافحة تهريب المخدرات. وقالت شينباوم في مؤتمر صحافي، إنها رفضت عروض ترامب بتحرك عسكري، واستبعدت التدخل العسكري الأميركي في المكسيك.