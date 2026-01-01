هيئة البث الإسرائيلية: استعدادات لفتح معبر رفح في الاتجاهين

- تستعد إسرائيل لفتح معبر رفح بين غزة ومصر بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة، تحت ضغط أمريكي مستمر، مما يعكس أهمية المعبر في العلاقات الإقليمية. - التقى نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب في فلوريدا لمناقشة قضايا إقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران، حيث تم تأجيل فتح المعبر رغم المناقشات. - منذ مايو 2024، تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة، وكان من المقرر فتحه في أكتوبر 2025 ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

أفادت هيئة البث العبرية، الأربعاء، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة. وأضافت الهيئة أن "الضغط الأميركي لفتح معبر رفح استمر خلال الأيام الماضية"، بالتزامن مع اجتماعات عقدها نتنياهو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل "تستعد لفتح المعبر في كلا الاتجاهين بعد زيارة نتنياهو"، بحسب تعبيرها.

والاثنين، التقى نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا الأميركية، في اجتماع بحث عدة ملفات بينها الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة وسورية ولبنان وإيران. وتابعت هيئة البث أن مناقشات جرت حول فتح المعبر قبل لقاء نتنياهو وترامب، غير أن هذه الخطوة "تم تأجيلها"، على حد قولها. ونقلت الهيئة عن مصدر أميركي لم تسمه أن "الإعلان عن فتح المعبر سيصدر خلال الأيام القادمة، بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل".

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة. وكان من المقرر فتح المعبر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن إسرائيل لم تلتزم. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

(الأناضول)