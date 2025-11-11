هيئة البث: إسرائيل تسعى لإسقاط النظام الإيراني قبل نهاية ولاية ترامب

تحدثت هيئة البث العبرية، الاثنين، عن سعي إسرائيل لإسقاط النظام في إيران قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني 2029. ونقلت الهيئة (رسمية) عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه: "إسرائيل وضعت إسقاط النظام الإيراني هدفاً لها قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

كما نشرت تصريحات لمصدر أمني إسرائيلي، لم تسمه، عن أن "إيران بدأت إعادة بناء قوتها العسكرية واستأنفت إنتاج صواريخ باليستية متطورة" كانت هدفاً للهجمات الإسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي. وقال المصدر: "إسرائيل تراقب ما يحدث من كثب وتشعر بالقلق حياله"، وفق الهيئة التي اعتبرت أن "الحساسية تتصاعد بين إسرائيل وإيران، لكن الحرب لا تزال بعيدة".

وحتى الساعة 19:20 (بتوقيت غرينتش)، لم يصدر أي تعقيب من السلطات الإيرانية بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية. وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال شاب من منطقة تل أبيب (وسط) للاشتباه في تجسسه لصالح إيران، وفق هيئة البث العبرية، من دون تعقيب من طهران.

وبشكل مفاجئ، شنت إسرائيل بدعم أميركي عدواناً على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصاباً، وفق السلطات الإيرانية. وحينها، ردت طهران باستهداف مقار عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف دماراً وذعراً غير مسبوقين، فضلاً عن 28 قتيلاً و3 آلاف و238 جريحاً، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

(الأناضول)