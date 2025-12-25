- اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث تم حسم 101 مقعد فردي في 13 محافظة، مع قبول تظلمات ثلاث مرشحات بعد مراجعة نتائج الحصر العددي للأصوات. - ألغت الهيئة نتائج بعض اللجان الفرعية بسبب "عيوب جوهرية" في عملية التصويت، مما أدى إلى تغيير الفائزين في بعض الدوائر، مثل فوز مرشحة حزب "العدل" سحر عتمان بدلاً من مرشح حزب "مستقبل وطن" في دائرة بلبيس. - حصل حزب "مستقبل وطن" على 204 مقاعد بنسبة 42.1%، بينما توزعت باقي المقاعد بين أحزاب أخرى مثل "حماة الوطن" و"الجبهة الوطنية"، بالإضافة إلى 67 مستقلاً ومرشحين من حزب "النور" السلفي.

اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الخميس، النتائج النهائية لجولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في 13 محافظة لحسم 101 مقعد على النظام الفردي، بعد حسم 41 مقعداً من الجولة الأولى، التي جاءت مخالفة في بعض الدوائر عن النتائج التي أعلنتها اللجان العامة في المحافظات لإجمالي 55 دائرة. وأعلنت الهيئة فوز ثلاث مرشحات كانت اللجان العامة قد أعلنت خسارتهن، بعد قبول تظلماتهن على نتائج الحصر العددي للأصوات في دوائرهن، في ضوء ما شاب عمليتي الاقتراع والفرز في بعض اللجان الفرعية بهذه الدوائر من مخالفات وشبهات.

وقررت الهيئة إبطال نتائج اللجنة الفرعية رقم 71 بدائرة بلبيس في محافظة الشرقية، واللجنتين رقمي 26 و33 في دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واللجنة رقم 68 بدائرة ميت غمر في الدقهلية. وعزت قرارها إلى ما شاب عملية التصويت في اللجان الملغاة من "عيوب جوهرية" أثرت في مشروعية إجراءات الفرز. وبعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، وتنقيح ومراجعة أرقام نتائج اللجان العامة، اعتمدت هيئة الانتخابات فوز مرشحة حزب "العدل" سحر عتمان بدلاً من مرشح حزب "مستقبل وطن" حاتم صيام في دائرة بلبيس بالشرقية، ومرشحة حزب "حماة الوطن" إيمان خضر في دائرة الزقازيق بالشرقية بدلاً من مرشح حزب "مستقبل وطن" عادل الأنور، والمرشحة المستقلة مروة هاشم بدلاً من المرشح المستقل كامل الرشيدي في الدائرة نفسها.

وأعلنت الهيئة فوز مرشح حزب "الوفد" محمد عبد العليم داود في دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ومرشح حزب "التجمع" أحمد بلال البرلسي في دائرة المحلة الكبرى بالغربية، ومرشح حزب "المؤتمر" سعيد الوسيمي بدائرة حدائق القبة في القاهرة، ومرشح حزب "الإصلاح والتنمية" أحمد عرفة في دائرة بلقاس بالدقهلية.

وبذلك، خسر أربعة مرشحين من أصل 36 مرشحاً خاضوا جولة الإعادة في المرحلة الثانية عن حزب "مستقبل وطن"، الذي يقود ما تُعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تضم 12 حزباً موالياً لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي

. وباعتماد فوز 32 مرشحاً عن الحزب، ارتفعت حصيلته من المقاعد إلى 204، بنسبة 42.1% من إجمالي المقاعد التي تم حسمها حتى الآن، وعددها 484. وجرت الانتخابات بنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة بنسبة 50% لكل نظام، بإجمالي 568 مقعداً، إضافة إلى 28 نائباً يعينهم رئيس الجمهورية. وتحسم انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، وعددها 14، 84 مقعداً إضافياً على النظام الفردي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبلغت حصة حزب "حماة الوطن" منذ بداية الانتخابات 78 مقعداً بنسبة 16.1%، وحزب "الجبهة الوطنية" 62 مقعداً بنسبة 12.8%، وحزب "الشعب الجمهوري" 18 مقعداً بنسبة 3.7%، وحزب "العدل" 11 مقعداً بنسبة 2.2%، وحزب "الوفد" عشرة مقاعد بنسبة 2%، وحزب "الإصلاح والتنمية" تسعة مقاعد بنسبة 1.8%. وحصل حزب "المصري الديمقراطي" على تسعة مقاعد، وحزب "التجمع" على خمسة مقاعد، وحزب "المؤتمر" على أربعة مقاعد، وحزب "الحرية" على مقعدين، وحزب "إرادة جيل" على مقعد. ولم يفز من خارج أحزاب "القائمة الوطنية" سوى 67 مستقلاً بنسبة 13.8%، وثلاثة مرشحين عن حزب "النور" السلفي.