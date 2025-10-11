هولندا | زعيم اليمين خيرت فيلدرز يوقف حملته الانتخابية بعد تهديدات

أوقف زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز الجمعة حملته للانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر، بعد علمه بأنه كان مستهدفاً أيضاً في مخطط هجوم أُحبِط ضد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر. وبعد ساعات من إلغاء مناظرة إذاعية مقررة كتب فيلدرز، السياسي المتشدد المناهض للإسلام والمهاجرين، على منصة إكس أن وكالة الاستخبارات الهولندية أبلغته بالتهديد.

وأضاف: "لا تتوقع وكالة الاستخبارات الهولندية أي تهديد متبقٍّ، لكن لديّ شعور سيّئ، ولذلك أُعلق جميع أنشطة حملتي الانتخابية في الوقت الحالي". واعتقلت السلطات البلجيكية الخميس ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط "لهجوم إرهابي مستوحى من (الفكر الجهادي) ضد شخصيات سياسية"، باستخدام طائرات مسيَّرة مفخخة.

وتعرّض فيلدرز سابقاً لتهديدات بالقتل، ويخضع لحماية الشرطة منذ 2004. وجاء التهديد الأخير مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية الهولندية. ويتصدر حزب الحرية بزعامة فيلدرز حالياً استطلاعات الرأي. ورفض الادعاء البلجيكي الكشف عن أسماء الشخصيات المستهدفة، لكن مصادر مقربة من دي ويفر أفادت بأن رئيس الوزراء كان من بينهم.

ولم تقدم السلطات أي معلومات جديدة بشأن القضية الجمعة، لكن قناة في تي آر البلجيكية أفادت بأن فيلدرز، الذي لطالما كان هدفاً لجماعات متطرفة، ربما هو أيضاً من بين الشخصيات المستهدفة. وأعاد فيلدرز نشر رابط على منصة إكس لمقال إعلامي بلجيكي يفيد بأنه كان أيضاً مستهدفاً، وقال: "يجري التحقيق الآن في ما إذا كان هذا صحيحا أو لا"، مضيفاً: "حتى أعرف ذلك، لن أذهب إلى أي مكان".

ويتبنى حزب فيلدرز أفكاراً معادية للإسلام والمهاجرين، ودعا في أكثر من مناسبة إلى إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية في هولندا، ووقف الهجرة، ما تسبب بموجة انتقادات واسعة من المؤسّسات الإسلامية الفاعلة في البلد الأوروبي، لكن لا يعرف إن كانت محاولة استهدافه على صلة بهذا الأمر.

(فرانس برس، العربي الجديد)