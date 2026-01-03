- في الثالث من يناير 1990، استسلم الرئيس البنمي مانويل نورييغا للقوات الأميركية بعد اجتياح بنما، مما أظهر القوة الأميركية في الكاريبي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. - في الثالث من يناير 2020، أمر الرئيس ترامب باغتيال قاسم سليماني، مما عزز النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، وأظهر اهتمام ترامب بالتاريخ لتحقيق طموحاته. - تكرار الأحداث العسكرية في الثالث من يناير يعكس دلالة خاصة في السياسة الأميركية، مع ترقب لما قد يحدث في الثالث من يناير 2026.

مع العملية العسكرية الأميركية ضد فنزويلا واختطاف القوات الأميركية الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس اليوم السبت، بدا واضحاً أن تاريخ الثالث من يناير/كانون الثاني بات يكتسب دلالة خاصة في السياسة الأميركية، مع تكراره موعداً لقرارات عسكرية كبرى في لحظات مفصلية.

الثالث من يناير... من بنما إلى بغداد

ففي الثالث من يناير 1990، سلّم الرئيس البنمي مانويل نورييغا نفسه للجيش الأميركي الذي اجتاح بنما بدءاً من 20 ديسمبر/كانون الأول 1989. وكانت إدارة الرئيس جورج بوش الأب قد اتهمت نورييغا بالاتجار بالمخدرات، وذلك بعد عقود من التحالف بين الطرفين. ومع بدء الاجتياح لإطاحته، لجأ نورييغا إلى السفارة البابوية في العاصمة بنما. وفي ظلّ واقع وجود معاهدة مع الفاتيكان تمنع الأميركيين من غزو السفارات الفاتيكانية حول العالم، أحاطت القوات الأميركية بالسفارة مستخدمة الضوضاء الناجمة عن أصوات الآلات والموسيقى ومحركات المركبات لدفع نورييغا إلى الاستسلام. وهو ما تمّ في الثالث من يناير 1990.

في الثالث من يناير 2020، أعطى ترامب أوامره لاغتيال قاسم سليماني

كذلك، فإنه في الثالث من يناير 2020، وقع الحدث الأميركي الأبرز في الشرق الأوسط خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى (2017 ـ 2021)، وذلك بإعطائه الأوامر لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل معه يومها زعيم الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بعد خروجهما من مطار بغداد. وجاءت عملية الاغتيال رداً على مقتل أميركي من أصول عراقية في كركوك على يد فصائل عراقية موالية لإيران. ولا يُمكن اعتبار توافق التواريخ مجرد مصادفة، إذ إن ترامب شخص مولع بالتاريخ، خصوصاً في إطار استحضاره وفقاً لطموحاته. وكان واضحاً أنه في رفعه شعار "محاربة المخدرات" والتوجّه إلى فنزويلا، إنما كان يعيد ما فعله بوش الأب.

مع العلم أنه بعد ثلاثة أعوام على اعتقال نورييغا ومحاكمته في الولايات المتحدة، ساهمت وحدات أمنية أميركية مع مثيلاتها الكولومبية في القضاء على أبرز تاجر مخدرات في ذلك الزمن بابلو إسكوبار، وذلك في الثاني من ديسمبر 1993. وشكّل عملياً تاريخ 3 يناير 1990 في الكاريبي سطوة أميركية كاملة بغياب الاتحاد السوفييتي، فيما شكّل الثالث من يناير 2020 رفع الأميركيين اليد العليا في الشرق الأوسط، فيما يسود الترقّب مصير مرحلة ما بعد الثالث من يناير 2026.

(العربي الجديد)