هنا منتجع "بي داي خه" حيث تمزج الصين "الشيوعية" السياسة بالاستجمام

- منتجع "بي داي خه" يُعتبر مركزًا لاتخاذ قرارات سياسية هامة في الصين منذ الخمسينيات، حيث شهد قرارات تاريخية مثل خطة استعادة جزيرة تايوان وإطلاق الثورة الثقافية. - تُفرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة تشين هوانغ داو خلال شهري يوليو وأغسطس، استعدادًا لبداية الخطة الخمسية الخامسة عشرة، مع التركيز على تعزيز الروح العلمية والمواهب. - الحزب الشيوعي يعقد جلسته العامة الخامسة في أكتوبر، مع التركيز على مكافحة الفساد وتعزيز الولاء السياسي، ومن القرارات المثيرة للجدل إلغاء تحديد ولاية الرئيس بفترتين.

كل صيف، تتحول شواطئ منتجع "بي داي خه" الهادئة، شرقي الصين، إلى وجهة تستقطب كبار قادة الحزب الشيوعي ونخبة البلاد السياسية والعلمية. وبينما يبدو المشهد أقرب إلى عطلة موسمية، يحمل هذا المنتجع تاريخاً طويلاً من القرارات التي رسمت مسار السياسة الصينية. ومع انطلاق الموسم الصيفي هذا العام، عاد "بي داي خه" إلى الواجهة، في ظل استعدادات أمنية مشددة ورسائل رسمية تعكس أهمية المرحلة التي تدخلها بكين.

ويُشار إلى أنه في أوائل الشهر الماضي، أعلنت مدينة تشين هوانغ داو، الواقعة في مقاطعة خبي، والتي تشرف على مدينة بي داي خه، حظراً مؤقتاً على الطائرات من دون طيار وغيرها من الطائرات منخفضة الارتفاع، بما في ذلك المناطيد والطائرات الشراعية، طوال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. وشملت الإجراءات أيضاً حظر جميع الرحلات الجوية غير المصرح بها للطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وبسرعة بطيئة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أهمية "بي داي خه" كوجهة لقضاء العطلات الصيفية مقارنة بدورها التاريخي كمركز لاتخاذ القرارات السياسية؟ ما هي التحديات التي تواجهها الصين في تحقيق التحديث الاشتراكي، وكيف يمكن للمواهب العلمية المساهمة في تجاوزها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويمثل هذا العام بداية الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، ودعا تساي الباحثين المدعوين إلى الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء الصينية، إلى تعزيز الروح العلمية، والسعي إلى تحقيق اختراقات في مجالاتهم، وتقديم مساهمات أكبر في ضمان إحراز تقدم حاسم في تحقيق التحديث الاشتراكي بصورة أساسية. كما شدد على الأهمية الاستراتيجية للمواهب العلمية في إدارة الحزب.

ويأتي الاجتماع عقب إعلان المكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، الأسبوع الماضي، أن الحزب سيعقد جلسته العامة الخامسة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمشاركة أكثر من 370 عضواً كاملاً ومناوباً. وبحسب وكالة أنباء شينخوا، ستركّز الجلسة على ممارسة الحكم الكامل والصارم على الحزب بصورة متسقة. وبالنسبة إلى بكين، عادةً ما يعني هذا التعبير ثلاثة أمور: مكافحة الفساد، وتشديد الانضباط الحزبي، وتعزيز الولاء السياسي.

ولطالما لجأ القادة الصينيون إلى منتجع بي داي خه خلال فصل الصيف لوضع الأجندة السياسية، وذلك منذ خمسينيات القرن الماضي مع قادة مثل ماو تسي تونغ. لكن، اليوم، بات من المفهوم على نطاق واسع أن المنتجع يعمل أساساً وجهةً لقضاء العطلات الصيفية، أكثر من كونه مكاناً للاجتماعات السياسية الرسمية.

شاهد على قرارات تاريخية

تاريخياً، عُرف المنتجع بأنه ملاذ القادة الصينيين. وكان الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ شغوفاً بالسباحة، وكان يلجأ إلى المنتجع الساحلي هرباً من حرارة الصيف وأعباء السياسة. وفي مطلع أغسطس/آب 1958، كان ماو يدرس في منتجع "بي داي خه" خطة لاستعادة جزيرة تايوان، التي كان القوميون الصينيون قد تحصنوا فيها بعد هزيمتهم على يد الشيوعيين عام 1949. ولم تمض أيام حتى صدرت الأوامر إلى الجيش الصيني، في الثالث والعشرين من ذلك الشهر، بقصف جزيرة كن من بأكثر من 40 ألف قذيفة مدفعية، في حادثة عُرفت باسم أزمة مضيق تايوان الثانية.

وشهد العام نفسه أيضاً إقرار المكتب السياسي للحزب الخطة الخمسية الثانية للأمة الصينية (1958-1962)، والمعروفة باسم "القفزة الكبرى إلى الأمام"، التي أدت لاحقاً إلى كارثة إنسانية تسببت في وفاة نحو 30 مليون شخص. ولعل أبرز القرارات كان إطلاق ماو تسي تونغ شرارة "الثورة الثقافية" (صراع على السلطة داخل الحزب)، التي اندلعت في منتصف ستينيات القرن الماضي واستمرت عشر سنوات، وتسببت أيضاً في حالة من العنف والفوضى في البلاد لم تنتهِ إلا بوفاة ماو.

وفي عام 1983، أطلق الزعيم الصيني الراحل دينغ شياو بينغ، من منتجع "بي داي خه"، حملته الشهيرة لمكافحة الجريمة، وذلك بعد انهيار النظام الاجتماعي والأمن العام في البلاد في أعقاب "الثورة الثقافية". وربما كان من أبرز القرارات المثيرة للجدل، التي اتُّخذت أيضاً في دهاليز منتجع "بي داي خه" قبل أن تتم المصادقة عليها في المؤتمر الوطني للحزب، إلغاء البند الذي يحدد ولاية الرئيس بفترتين فقط في الدستور، وهو ما منح الرئيس الصيني شي جين بينغ سلطة أوسع لإحكام قبضته على الحزب والدولة.