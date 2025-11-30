هل يلتحق ترامب بقافلة الحروب التي تعذر عليه وقفها؟

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر شركات الطيران من الاقتراب من أجواء فنزويلا، وسط تهديدات ضد الرئيس نيكولاس مادورو بزعم تورطه في كارتيل مخدرات. - التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا يعود لأسباب سياسية قديمة، مع محاولات أميركية لتجفيف مصادر تهريب المخدرات عبر حشد قوة بحرية في الكاريبي. - سياسة ترامب الخارجية تتسم بالتذبذب، مع تفضيله للإنجازات السريعة، مما يثير مخاوف من تصاعد التوترات واحتمال تكرار سيناريو إيران في فنزويلا.

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت على منصته "تروث سوشال"، تحذيراً مسبقاً لشركات الطيران المدني بعدم الاقتراب من "أجواء فنزويلا وجوارها التي ستُغلَق بالكامل"، في ما بدا أنه شبه إنذار عسكري نهائي مفتوح في توقيت تنفيذه، يأتي في سياق تهديدات أميركية متصاعدة في المدة الأخيرة ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بزعم أنه يرأس كارتيل مخدرات يصدّرها إلى الولايات المتحدة. وكان التمهيد لبناء هذه القضية قد بدأ أخيراً عبر مطاردة وضرب زوارق فنزويلية في البحر الكاريبي، بزعم أنها تنقل هذه المواد الى الشواطئ الأميركية.

وقد أثار التعامل مع الموضوع بهذا الشكل تساؤلات واعتراضات أميركية من باب أن الأدلة "مفقودة" أو "مشكوك" فيها، وأن التصدي لمثل هذه المسألة لا يصح بالطرق العسكرية، حتى لو ثبتت حيثياته، ولا سيما أن تعاطي المخدرات مشكلة أميركية ومنوط بقوى الأمن الداخلي محاربتها وسدّ أنابيب تهريب موادها، وليس بالقوات المسلحة.

لكن ليس خافياً أن الخلاف سياسي في أصله، ومرتبط بتصفية حسابات مع نظام كاراكاس، منذ زمن الرئيس السابق هوغو شافيز. قضية المخدرات واجهة، ولو أن فيها شيئاً من الواقع. الإدارة تصرّ على تجفيف مصادر تهريبها، وحشدت لهذا الغرض، كما تقول، قوة بحرية ضاربة في الكاريبي وعلى مدى غير بعيد عن البرّ الفنزويلي. مع هذه الخطوة ازدادت المخاوف من احتمال انفجار الوضع، ولو من طريق خطأ في الحسابات. في الأيام الأخيرة لاح احتمال تسوية، إذ تردد أن مادورو يريد فتح خط الدبلوماسية مع ترامب للبحث عن مخرج سلمي. لكن سرعان ما عاد التوتر إلى ما كان عليه، وعادت الأزمة إلى لغة التراشق والتهديد، لتنتهي اليوم بالتحذير أعلاه.

ما قاله ترامب يحتمل في ضوء السياق الذي جاء فيه، تفسيرين: أخذه على محمل الجد أو إدراجه في خانة التهويل، مع ترجيح الثاني على الأول. في الظاهر، ينذر كلامه باقتراب عمل عسكري ما ضد فنزويلا، يستهدف "مراكز الكارتيل وربما مواقع ومقرات رسمية وقياداتها". ويكون على شكل ضربات جوية على طريقة الهجمات التي قامت بها واشنطن ضد المنشآت النووية في إيران، في يونيو/ حزيران الماضي.

ويعود عدم استبعاد هذا الاحتمال إلى أن ترامب بعد الإخفاق في ترجمة وعده بوقف الحروب، صار بحاجة إلى "نصر" خارجي. لقد مضى نحو سنة على هذا الوعد دون جدوى. على العكس تفاقمت حروب أوكرانيا وغزة ولبنان والسودان، وصارت حلولها تبدو أبعد وأصعب. هذا الإخفاق ربما كان وراء نبش دفاتر العلاقات المتوترة مع فنزويلا، بحثاً عن "إنجاز"، على أساس أن عملية عسكرية ضد كاراكاس تحت عنوان المخدرات، لن تكون مكلفة، وربما تكللت بتغيير النظام، وبالتالي بتحقيق مكسب جيوسياسي طالما سعت واشنطن إليه منذ مطلع القرن الحالي. من خلاله تتصحح الصورة الخارجية "الضعيفة" للإدارة، حسب توصيف صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة.

لكن المسألة مع فنزويلا تختلف عن الحالة الإيرانية. ضرب النظام في كاراكاس من شأنه أن يتسبب بتداعيات أمنية وسياسية قد تهز الاستقرار في بلدان "الحديقة الخلفية" للولايات المتحدة. ويشدد المحذرون على وجوب فرملة التلويح بالخيار العسكري قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. وإذا كان للسوابق من دليل، فإن نبرة الخطاب ما زالت حتى الآن، في حدود الضغوط القصوى لفرض الشروط. فالرئيس الأميركي لعب هذه الورقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من خلال التلويح بالعقوبات وبتسليم أوكرانيا أسلحة هجومية بعيدة المدى. لكنه تراجع في النهاية. كذلك استخدمها مع الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، حين أعطاه فترة أيام لقبول خطته، وإلا سحب يده من ملف الحرب. انتهت المدة الخميس الماضي من دون انسحابه. الشيء نفسه جرى مع الأوروبيين من خلال الانفراد بمشروعه لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، الذي جرى توصيفه بأنه "منحاز لبوتين"، لكنه عاد إلى التحاور معهم الأسبوع الماضي في جنيف مع تشديد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على "حرص الإدارة على الأمن الأوروبي".

في ضوء تعثر معالجاته للنزاعات الناشبة، يمارس ترامب سياسة القفز من ملف خارجي غير محسوم إلى آخر. حساباته وقراراته صعب رصدها. هي بنت اللحظة ودواعيها. ويشار إلى أن الخيار العسكري ضد مادورو له أنصار ومؤيدون في صفوف قدامى المحافظين، مثل المستشار الرئاسي والسفير السابق جون بولتون، الذي شجع على استخدام القوة، باعتبارها "الخطوة الصحيحة لإطاحة مادورو". لكن المعروف عنه أنه يتهيب الغرق في نزاعات مفتوحة على المجهول.

هذا التذبذب الذي التصق بسياسة ترامب الخارجية، يربطه المراقبون بغياب "التماسك" فيها، الذي يعكس مقاربته للشؤون الدولية وربطها بعقليته في إبرام الصفقات، حيث يرتاح "للإنجاز السريع البرّاق، ولو على المدى القصير، أكثر من السعي لتحقيق أهداف بعيدة المدى". فهل يقود هذا التوصيف إلى عدم استبعاد استنساخ عملية إيران في فنزويلا، أم أن الاختلاف بين الساحتين يمنع السير في هذا المضمار؟