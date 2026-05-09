هل يقوض هجوم السمارة جنوب المغرب مسار التسوية في الصحراء؟

- تتجه قضية الصحراء نحو منعطف حاسم مع اقتراب الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن، وسط حراك دبلوماسي مكثف برعاية أميركية، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. - الهجوم الأخير على مدينة السمارة جنوب المغرب أثار تساؤلات حول تأثيره على مسار التسوية السياسية، مع إدانات دولية واسعة اعتبرته تهديداً للاستقرار الإقليمي. - يرى محللون أن الهجوم يعكس محاولات جبهة البوليساريو لإظهار قوتها، وسط ضغوط داخلية وخارجية، مع اتهامات للنظام الجزائري بالسعي لإحداث الفوضى في المنطقة.

في وقت تدخل فيه قضية الصحراء منعطفاً مفصلياً، في ظل حراك دبلوماسي مكثف يدار في سرية وبرعاية أميركية مباشرة لإنضاج مسودة "اتفاق إطار" يمهد لإنهاء نزاع استمر لنصف قرن، يفتح الهجوم الذي تبنته جبهة البوليساريو ضد مدينة السمارة جنوب المغرب الاثنين الماضي، باب التساؤلات بشأن مصير التسوية السياسية للنزاع، وما إذا كان ذلك سينعكس مباشرة على الجولة الرابعة من المفاوضات المرتقبة خلال الأيام المقبلة في واشنطن، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وكانت البوليساريو قد تبنت إطلاق ثلاثة مقذوفات، الاثنين الماضي، انطلاقاً من شرق الجدار الأمني، على محيط مدينة السمارة. وسقطت في مناطق متفرقة خارج النطاق السكني في خطوة أعادت إلى الأذهان الهجوم غير المسبوق الذي وقع في المدينة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمقذوفات متفجرة، وأدى إلى وفاة شاب وإصابة 3 أشخاص بجروح.

ويأتي الهجوم الجديد في وقت تسود فيه مخاوف من أن تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تقويض جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء، وفي ظل سياق إقليمي ودولي متوتر. كما يتزامن الهجوم مع النقاش الأممي حول مراجعة استراتيجية لمهمة بعثة "المينورسو" إلى الصحراء بهدف إنهاء وظيفتها.

وبينما أعاد استهداف محيط مدينة السمارة طرح تساؤلات واسعة بشأن توقيته ودلالاته السياسية، كان لافتاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، تصاعد الإدانة الدولية لهجوم البوليساريو، إذ اعتبرته فرنسا، في بيان لها صدر أمس، "أعمالاً عدائية تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وتضع مسار المفاوضات الذي أقره مجلس الأمن في قراره الأخير رقم 2797 في مهب الريح".

وبينما دعت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة بعثة "المينورسو" إلى إجراء تحقيق شامل وتسليط الضوء على ملابسات هذه الهجمات بالتعاون والتنسيق مع السلطات المغربية، اعتبرت البعثة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة الهجوم بأنه "يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض التقدم المحرز على طريق السلام، ويتعارض مع روح المفاوضات الأخيرة الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية للنزاع".

في المقابل، نقل ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الإحاطة الصحافية اليومية المنعقدة مساء أول من أمس الخميس، عن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، تأكيده أن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب الحوار والمفاوضات بدلاً من منطق التصعيد العسكري، مشدداً على أن هذه الهجمات تعكس الحاجة الملحة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات تقود إلى حل سياسي دائم وواقعي ومقبول من الأطراف المعنية.

وفي ظل الإدانات المتواصلة للهجوم، ربط الناشط الصحراوي والمسؤول السابق في جبهة "البوليساريو" مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القصف الأخير لمدينة السمارة بكونها "المكان الوحيد الذي يمكن أن يظهر فيه أثر حرب البوليساريو المعلنة منذ أواخر 2020، باعتبارها أقرب تجمع سكاني للحزام الدفاعي، كما أن المناطق المقابلة لها شرق الحزام وعرة (وديان، جبال)، تسهل الاقتراب منها وقصدها دون انكشاف".

وقال القيادي السابق في "البوليساريو"، لـ"العربي الجديد"، إن "الجبهة لم تحقق أي إنجاز منذ زمن بعيد، وإن قرار مجلس الأمن الأخير المطالب بالتفاوض على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية جاء ليكون القشة التي قصمت ظهر بعير انتظارات شارع البوليساريو، فالقرار كان نكسة حقيقية بددت كل أحلام الاستقلال". وأوضح أن "قيادة الجبهة تحتاج لأن تسوق لشارع المخيمات أنها ما زالت سائرة في مشروع التحرير الذي هو سر وجودها وسبب بقائها، وليس لديها من أوراق غير ما شهدناه من استهداف للسمارة، وهو بمثابة عمل انتحاري في الظرفية التي تمر بها القضية الصحراوية والعالم".

وأضاف: "يبدو أن قيادة الجبهة المقبلة على مؤتمرها العام نهاية العام والذي تجدد فيه دورياً لرموزها، اختارت مصالحها على القضية، فاستهداف السمارة سجل إنجازاً للقيادة، لكنه كان كارثياً على القضية، فلأول مرة نشهد إدانات دولية لنشاط عسكري تقوم به البوليساريو منذ نصف قرن، والسبب ليس فقط لأننا في مرحلة متقدمة من مناقشات حل سلمي برعاية أميركية، بل لأن الظرف الدولي موسوم بالتوتر والأزمات، والعالم لا ينقصه توتر فوق ما هو عليه".

وعن انعكاسات هجوم السمارة على مسار التسوية للنزاع، قال ولد سيدي مولود إن "الاستهداف لن يغير من مسار المشاورات الجارية، لكنه كان مناسبة لإرسال رسالة دولية للبوليساريو بضرورة الانخراط بإيجابية في العملية السياسية الجارية. فالعملية السياسية تروم معالجة المشكلة من أساسها وليس حادثاً منعزلاً".

ويعتقد الناشط الصحراوي أن الإدانات الدولية لحادثة السمارة ستضع مفاوض البوليساريو تحت ضغط كبير باعتبارها رسالة تفيد بأن ما تهدد به الجبهة (الحرب) يمكن أن ينقلب عليها، وأن ورقة الحرب هي آخر ما تبقى لديها.

من جهته، رأى الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية إحسان الحافيظي، أن "استهداف مدينة السمارة بمقذوفات صواريخ قادمة من التراب الجزائري يثير مسؤولية النظام الجزائري أكثر من البوليساريو"، معتبراً أن "الإدانات التي صدرت وعلى رأسها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي في النهاية، إدانة للنظام الجزائري الذي يسعى إلى إحداث الفوضى للبحث عن أوراق ضغط افتقدها طيلة المراحل التي قطعها مسار التسوية الأممي منذ القرار الأخير 2797 الذي وضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي مقترحاً وحيداص على طاولة المفاوضات".

من جهة أخرى، اعتبر الحافيظي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما بعد أحداث السمارة يحمل مؤشرات تصعيد خطير قد تحول المنطقة إلى بؤرة صراع عسكري في وقت تتهم فيها السلطات الرسمية في مالي الجزائر بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية والانفصالية التي عرفها شمال ووسط مالي قبل أسبوعين"، مشيراً إلى أن "هناك سيناريو لجر المنطقة إلى توتر إقليمي وعدم الاستقرار، واستدراج المغرب إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، وهو سيناريو تفكير عسكري كلاسيكي تتجاهله الرباط بشكل مستمر على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها جبهة البوليساريو المسلحة والممولة والمقيمة فوق التراب الجزائري الأراضي المغربية".

ورأى الباحث المغربي أن ما وقع هو "نهاية وليس بداية لتطورات ممكنة مستقبلاً"، معتبراً أن "توقيت الهجمات في تزامن مع وجود سفير الولايات المتحدة لدى الرباط في الصحراء كان خاطئاً، فيما كان لافتاً إدانة المجتمع الدولي الصريحة لتهديد الأمن والسلم بالمنطقة في وقت يدفع فيه نحو تسوية نهائية للنزاع المفتعل".