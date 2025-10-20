هل يطوي وزير الداخلية الفرنسي الجديد الأزمة مع الجزائر؟

- أبدى وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، رغبة في تحسين العلاقات مع الجزائر، مما يعكس تحولًا عن سياسات سلفه المتشددة، ويهدف إلى بناء جسور الثقة بعد فترة من التوتر الدبلوماسي. - وصف النائب الجزائري عبد الوهاب يعقوبي تصريحات نونيز بأنها متزنة، مشيرًا إلى أنها تعيد الحوار الطبيعي وتحد من استغلال الجالية الجزائرية كورقة ضغط، مؤكدًا على دورها كجسر تواصل. - يرى الباحث فيصل ازغدارن أن تعيين نونيز يعكس رغبة فرنسا في تلطيف الأجواء، لكن تركيزه على القضايا الأمنية يواجه رفضًا جزائريًا، حيث تطالب الجزائر بمعالجة شاملة للعلاقات.

أطلق وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز، تصريحات بدت إيجابية تجاه العلاقات مع الجزائر، والحاجة إلى استعادة نسق التعاون البلدين، ما يعد تطورا لافتا في الموقف الفرنسي، بعد فترة من نسق سياسات متشددة كان ينتهجها سلفه برونو روتايو. غير أنه من المبكر الحكم على النيات الفرنسية في الوقت الحالي قبل تطورها إلى خطوات تجسد الرغبة الفرنسية، خاصة وأن هذه التصريحات تعطي في الوقت نفسه مؤشرا على قراءة أمنية للعلاقة بين الجزائر وباريس.

وفي هذا السياق، وصف النائب في البرلمان الجزائري عن الجالية في فرنسا عبد الوهاب يعقوبي تصريحات وزير الداخلية الفرنسي الجديد المتعلقة بإعادة فتح الحوار مع الجزائر بأنه "خطاب مسؤول ومتزن". وقال يعقوبي لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الموقف يأتي بعد فترة من التوتر والجمود الدبلوماسي، ويُعدّ إشارة إيجابية تعكس رغبة في التهدئة وبناء جسور الثقة من جديد بين بلدين تجمعهما روابط إنسانية وتاريخية عميقة".

وأضاف النائب الجزائري أن "هذا التوجّه الواقعي، يُعيد لغة الحوار إلى مكانها الطبيعي بعد الاستفزازات وغير المسؤولة التي صدرت في الفترة الماضية عن الوزير السابق برونو ريتايو، والتي لم تُسهم سوى في تعميق سوء الفهم وإذكاء الخطاب الشعبوي ضد الجزائر"، مشيرا إلى أن "هذا التحوّل يمكن أن يشكل منعطفًا جديدًا نحو علاقة ناضجة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة". كما لفت إلى أن هذا الخطاب الجديد "يضع حدا لمحاولات توظيف فرنسية للجالية الجزائرية كورقة ضاغطة، والتعامل بمثابة عبء، بينما هي جسر تواصل حضاري واقتصادي وإنساني بين الشعبين".

مقاربة مغلفة

من جانبه، يفسر الباحث في قضايا الهجرة والعلاقات الدولية فيصل ازغدارن، هذا التحول في الخطاب الفرنسي، باستبعاد روتايو وتعيين وزير جديد. وقال ازغدارن لـ"العربي الجديد" إن "هذه رسالة تريد السلطات الفرنسية توجيهها، إلى الجانب الجزائري لمحاولة تلطيف الأجواء بعيداً عن ترددات التشويش لليمين المتطرف، والرجل لا يقف عند هذا الحد، فهو يطالب بإعادة فتح قنوات الحوار، خاصة في مجال التنسيق الأمني".

وأضاف الباحث الجزائري "أعتقد أن تعيين لوران نونيز، هو في حد ذاته رسالة موجهة لأكثر من طرف على عكس الوزير السابق روتايو الذي كان سياسيا وإيديولوجيا، يريد أن يمكن لحزبه ولتياره وأن يستعطف أكبر قدر ممكن من الناخبين وإرضاء اليمين المتطرف، بينما لوران نونييز تكنوقراطي متمرس، سيرته تتماشى تماما مع منصب الداخلية، وهو سياسي أيضا، ولكن غير محسوب على طيف سياسي معين، غير أنه من اليمين التقليدي".

ويعد الوزير نونير رجلا متمرسا في القضايا الأمنية، لأنه كان في وقت مضى مدير الأمن الداخلي، ومحافظ أمن باريس وهما منصبان مهمان واستراتيجيان، اكتسب شهرة وخبرة كبيرتين في التعامل مع التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، غير أن ما يعاب عليه أنه ضالع في قمع مظاهرات السترات البيضاء، ما يجعله رجل المرحلة عند مراكز القرار، بحكم أن المرحلة تتسم بعدم الاستقرار وشبح التوترات الاجتماعية.

لكن اللافت في تصريحات الوزير الفرنسي، تمركزها حول قضايا ذات بعد أمني، ما يبقي الرغبة الفرنسية ضمن المقاربة الأمنية في العلاقة مع الجزائر، وإعطاء أولية المعالجات لهذا النوع من المسائل العالقة، وهي المقاربة التي ترفضها الجزائر، والتي تطالب بمعالجة شاملة لواقع وأزمة العلاقات بين البلدين، ضمن منظور كامل يحترم المصالح الجزائرية، إذ تشهد العلاقات بين البلدين تجمدا منذ يوليو/ تموز 2024، في أعقاب إعلان باريس تغيير موقفها من النزاع في الصحراء، وتطورت إلى ملفات الهجرة وترحيل نشطاء جزائريين إلى بلادهم، ووقف الجزائر للواردات الفرنسية، تلا ذلك إلغاء باريس لاتفاق الجوازات الدبلوماسية ومنعها دخول مسؤولين جزائريين إلى أراضيها، وبلغت سقفها منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي بعد قرار باريس استدعاء سفيرها في الجزائر، ثم طرد موظفين دبلوماسيين وإلغاء العمل باتفاق الجوازات الدبلوماسية.