هل يدخل نزاع الصحراء مرحلة الحسم بعد تصريحات ترامب؟

- تحول في الموقف الأمريكي: أعلن الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء نزاع الصحراء الغربية، معترفاً بسيادة المغرب وداعماً لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد، مما يعكس تحولاً نوعياً في الدعم الأمريكي للمغرب. - الجهود الأمريكية في المفاوضات: رعت الإدارة الأمريكية ثلاث جلسات مفاوضات في الولايات المتحدة وإسبانيا، بهدف التوصل لاتفاق إطار قبل أكتوبر المقبل، استناداً إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007. - ردود الفعل الإقليمية والدولية: أثارت رسالة ترامب ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض دعماً دولياً للمغرب، بينما رأى آخرون أنها تهدف لحماية المصالح الأمريكية، مع الحفاظ على التوازن الإقليمي.

يدخل نزاع الصحراء مرحلة جديدة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ضرورة إنهاء النزاع فوراً، ورفض "أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم". ومع اقتراب موعد عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء "مينورسو"، نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تتجه الأنظار إلى التأثيرات المتوقعة لموقف الرئيس الأميركي، إزاء النزاع الذي استمر لنصف قرن.

وكان ترامب قد شدّد، أول من أمس السبت، في رسالة تهنئة إلى العاهل المغربي محمد السادس

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المتوقعة لموقف الرئيس الأميركي على جلسة مجلس الأمن القادمة؟ ما هي الخطوات التي قد تتخذها الإدارة الأميركية لضمان حسم النزاع قبل أكتوبر المقبل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

بمناسبة الذكرى الـ27 لتسلمه الحكم، على أن نزاع الصحراء "يجب أن ينتهي الآن". وقال إن "الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حلّ عادل ودائم". واعتبر أن "أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، هو أمر غير مقبول"، مشدداً على ضرورة "أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف".

يأتي ذلك، في وقت فيه دخلت قضية الصحراء منعطفاً حاسماً، بعد نجاح الإدارة الأميركية، خلال الأشهر الماضية، في رعاية ثلاث جلسات مفاوضات في كل من الولايات المتحدة وإسبانيا، وإطلاق مسار تفاوضي عجزت الأمم المتحدة عن إعادته إلى السكة منذ استقالة المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر في 22 مايو/أيار 2019.

ومنذ اعتماد القرار الأممي رقم 2797 في أكتوبر 2025 (يدعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب) تراهن واشنطن على الانتقال من مرحلة تدبير النزاع، إلى مرحلة التسوية النهائية. ولتحقيق ذلك، تسعى إلى التوصل لاتفاق إطار قبل أكتوبر المقبل، يمهّد لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في عام 2007.

انخراط أميركي بملف الصحراء

وبينما يُنتظر أن يُستأنف الحراك الدبلوماسي الذي تقوده واشنطن عبر تكثيف المشاورات الرامية إلى الدفع نحو تسوية تفاوضية تحت إشراف الأمم المتحدة، خلال الأيام المقبلة، رأى مدير مركز الصحراء أفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتيحي، أن رسالة ترامب "تأكيد نهائي لموقف أميركي خالص يدعم سيادة المغرب على الصحراء، بل تمثل دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتبني مبادرة الحكم الذاتي باعتباره الحل النهائي والمستدام لنزاع الصحراء. وأوضح الفاتحي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الرسالة لم تقف عند هذا الحد، إذ أكدت أن القيادة الأميركية تضع إنهاء نزاع الصحراء أحد أولويات برنامج عملها، وتنخرط بجدية لحسم النزاع على أساس الحكم الذاتي، وأن لا بديل آخر عنه".

عبد الفتاح الفاتيحي: رسالة ترامب أنهت أي آمال بشأن إمكانية التباحث مستقبلاً بشأن حل آخر غير الحكم الذاتي

وفي رأيه فإنّ رسالة ترامب "تكون بذلك قد أنهت أي آمال للجزائر أو (جبهة) البوليساريو بشأن إمكانية التباحث مستقبلاً بشأن حل آخر غير الحكم الذاتي". ومع إشارة الرسالة إلى أن مناقشة مقترح آخر لن يفضي إلّا إلى إطالة أمد النزاع، تكون القيادة الأميركية بذلك، وفق الفاتيحي، "أكدت أن قرار حسم نزاع الصحراء جاهز وقد لا يتعدى أكتوبر المقبل".

من جهة أخرى تعكس رسالة ترامب، وفق مدير مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث في المغرب رشيد لزرق، "تحولاً نوعياً في طبيعة الدعم الأميركي للموقف المغربي". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الإدارة الأميركية انتقت "من مجرد تثبيت الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليم البلاد الجنوبية إلى تبني رؤية واضحة تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع".

وثائق قرار مجلس الأمن 2797 لسنة 2025 حول الصحراء الغربية

أما في ما يتعلق بدلالات الصياغة الجديدة للموقف الأميركي، فهي بحسب لزرق، تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية، "إذ تضيق هامش البدائل المطروحة، وتؤكد أن استمرار الوضع القائم لم يعد خياراً مطروحاً"، واعتبر أنّ "هذه الرسالة تضع مختلف الأطراف المعنية أمام مسؤولية الانخراط في مسار تفاوضي عملي يفضي إلى تسوية نهائية تحفظ سيادة المغرب ووحدته الترابية، وتساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي بمنطقة شمال أفريقيا".

صيغة متكرّرة؟

بالمقابل، رأى القيادي السابق في جبهة" البوليساريو" مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ما جاء في رسالة ترامب من إلحاح على ضرورة إنهاء نزاع الصحراء الآن، هي صيغة تتردد باستمرار في خطب الرئيس الأميركي بشأن النزاعات كافّة التي تهم الولايات المتحدة وترتبط بها مصالحها. واعتبر أن الرسالة هي تأكيد أنّ نزاع الصحراء بات جزءاً من ملفات الإدارة الأميركية الحالية. وأوضح ولد سيدي مولود أن "الخطاب الأميركي يتقاطع مع توجه دولي عام داعم للمقترح المغربي لحل نزاع الصحراء، والذي تجسد في الدعم الذي حظي به المقترح في قرار مجلس الأمن الأخير 2797 الذي لم يشهد أيّ معارضة".

مصطفى سلمى ولد سيدي مولود: موقف ترامب يبعث رسالة إلى المنطقة مفادها أن استمرار نزاع الصحراء يضر المصالح الأميركية

وعن دلالات تصريحات ترامب، قال ولد سيدي مولود، إنها "تعكس جانباً من شخصية الرئيس الأميركي كما ألفناها في السنة ونصف السنة الماضية، والمرتبطة بعقد الصفقات التي لا تحتاج للوقت بقدر ما تتطلب الشجاعة والفاعلية". وفي رأيه فإنّ الرئيس الأميركي "هو أكثر شخصية ينبغي أن يؤخذ كلامه على محمل الجد"، معتبراً أن "موقفه يبعث رسالة إلى المنطقة مفادها أن استمرار نزاع الصحراء يضر المصالح الأميركية في المنطقة"، خصوصاً في ظل التوترات الدولية القائمة. وشدد على أن الإدارة الأميركية "رغم دعمها الواضح للمقترح المغربي لنزاع الصحراء، إلا أنها لم تتخذ أية خطوات من شأنها أن تحدث قطيعة مع الجزائر".