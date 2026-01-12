هل يحسم ترامب أمره بشأن إيران خلال ساعات؟

- تبحث الإدارة الأميركية في خطوات للرد على إيران، مع التركيز على إعادة تفعيل الإنترنت وشن هجمات سيبرانية وفرض عقوبات إضافية تستهدف الاقتصاد الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي. - يواجه النظام الإيراني تحديات من الاحتجاجات المستمرة، مع تبادل رسائل بين طهران وموسكو وبكين، وسعي بعض المسؤولين الإيرانيين للجوء في دول صديقة. - أرسلت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات بالانتقال إلى الطوارئ، استعدادًا لأي رد إيراني محتمل على الهجمات الأميركية.

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الاثنين، بأن الإدارة الأميركية تبحث سلسلة من الخطوات المتعلّقة بإيران. ونقلت عن مسؤول أميركي، لم تسمّه، قوله إن اتخاذ قرار بشأن طبيعة "الردّ" سيُحسم خلال 48 ساعة، أي حتى الغد، وذلك بعد مشاورات وفحص تبعات كل مسار محتمل للعمل، كما نقلت ادّعاء مسؤول دبلوماسي، لم تسمّه، أن النظام الإيراني يقاتل من أجل بقائه، ومن المتوقّع أنه سيُصعّد إجراءاته ضد المتظاهرين. وأضاف: "هناك بالفعل مئات كثيرة من القتلى المدنيين وآلاف المعتقلين، لكن الاحتجاج لا يتوقّف". وبحسب ادّعائه، الخطر على النظام حقيقي، لكنه لن يؤدي لانهياره خلال أيام.

ويزعم مسؤولون دبلوماسيون، لم تسمّهم الصحيفة، أن هناك تبادل رسائل متكرراً بين النظام في طهران وبين موسكو وبكين، وفي طهران يطلبون من الحليفتين الوقوف إلى جانبهم في مواجهة الخطوات التي تخطط لها إدارة ترامب ضدهم. ومع ذلك، يفحص مسؤولون كبار في النظام إمكانيات الحصول على لجوء في دول صديقة لهم، وفق المزاعم ذاتها. وبحسب مصادر أميركية، فإن البيت الأبيض طلب مجموعة واسعة من خيارات العمل وتسلّمها، أساس معظمها غير عسكري.

ومن بين الخيارات المطروحة، التي أشارت إليها الصحيفة العبرية، إعادة تفعيل الاتصال بالإنترنت داخل إيران، كما تُطرح أيضاً إمكانية شنّ هجوم سيبراني في مجالات مختلفة، وخصوصاً المجالات العسكرية المرتبطة بتمويل الحرس الثوري الإيراني ومؤسسات النظام، وكذلك في قطاعات مثل الطاقة والنقل. وتُدرس إمكانية تنفيذ ضربة محدودة ضد أهداف عسكرية، لكن الخطوات الجوهرية هي اقتصادية.

وتخطط الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران، تتجاوز تلك المفروضة حالياً في مجالات النفط والمركّبات العسكرية، وتسعى إلى تقليص التجارة البحرية والجوية الإيرانية إلى الحد الأدنى، وخاصة صادرات إيران، بهدف شلّ الاقتصاد بالكامل، واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي الإيراني، الذي يُعد شريان الحياة للنظام. ومن المتوقّع أن يكون لكل هذه الخطوات تأثير معيّن على النظام، لكن ضربة واحدة، على حدّ تعبير الصحيفة، قد تغيّر المعادلة بالكامل، وهي استهداف الرمز نفسه، المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يكون عادةً تحت حراسة مشددة.

الصحة الإسرائيلية تذكّر المشافي بإجراءات الانتقال من الروتين إلى الطوارئ

في غضون ذلك، أرسلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى المستشفيات تذكيراً بإجراءات الانتقال السريع من حالة الروتين إلى حالة الطوارئ. وتفصّل الإجراءات سلسلة خطوات يجب على المشافي تنفيذها عند الانتقال من وضع اعتيادي إلى طارئ، من بينها الانتقال إلى مناطق محصّنة، واستدعاء الطواقم، والاستعداد التشغيلي الفوري. وبحسب "يسرائيل هيوم"، أُرسل التذكير للمراكز الطبية الإسرائيلية في ظل تصريح ترامب بأنه يدرس شنّ هجوم على إيران والتهديدات الإيرانية بالردّ بإطلاق النار نحو إسرائيل على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران.

مع ذلك، يشدّد الإجراء الصادر عن وزارة الصحة على أنه "لا يوجد أي تغيير في تقييم الوضع، وهذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الجاهزية ورفع مستوى اليقظة في الجهاز (الصحافي) بأكمله". يُشار إلى أن إجراءً مشابهاً أُرسل إلى المستشفيات أيضاً عشية العدوان الإسرائيلي على إيران، أو ما يُعرف باسم حرب الـ12 يوماً في يونيو/ حزيران الماضي. ووفقاً لأنظمة وزارة الصحة، طُلب من المستشفيات في حينه تسريح المرضى الذين تُصنّف حالاتهم بأنها غير عاجلة، وخفض نسبة الإشغال إلى نحو 40%، وتقليص أو إيقاف الإجراءات الطبية غير الطارئة. وفي الوقت نفسه، انتقلت المستشفيات خلال ساعات إلى العمل داخل مناطق محصّنة تحت الأرض.