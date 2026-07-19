هل يتجه الحوثيون نحو خيار إغلاق مضيق باب المندب؟

- تصاعدت التوترات في اليمن بعد انتهاء الهدنة بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، مع استهداف مطار صنعاء الدولي ورد الحوثيين بقصف مطار أبها، مما يثير مخاوف من تعطيل مضيق باب المندب الاستراتيجي وتأثيره على التجارة العالمية. - رغم الضربات التي تعرض لها الحوثيون، إلا أن هناك تحركات عسكرية ورصد لمنصات إطلاق صواريخ ومسيّرات في مناطق استراتيجية، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة. - التوترات الإقليمية تتزايد مع احتمالية تصعيد الولايات المتحدة ضد إيران، حيث يستخدم الحوثيون كورقة ضغط إيرانية للضغط على المجتمع الدولي دون تنفيذ إغلاق المضائق فعلياً.

يعيش اليمن حالةً من الترقب مع احتمالات مفتوحة للتصعيد الشامل بعد إعلان جماعة الحوثيين، يوم الاثنين الماضي، انتهاء الهدنة، على خلفية أزمة الطائرة الإيرانية واستهداف مطار صنعاء الدولي بغارات عدة لمنع هبوط طائرة إيرانية، ليرد الحوثيون بقصف مطار أبها جنوبي السعودية، محذرين شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية. وفي ظلّ مشهد كهذا يتشابك فيه الصراع الداخلي بالتطورات الإقليمية وارتباط الحوثيين بإيران، يعود سيناريو إغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب الاستراتيجي، إلى الواجهة مجدداً، ليبرز معه السؤال: هل لدى الحوثيون القدرة العملياتية على إغلاق مضيق باب المندب كلّياً؟

وتشير التقديرات إلى أن التعطيل المشترك لمضيقي هرمز وباب المندب يضع ما يقدّر بنحو 10 مليارات دولار يومياً من التجارة العالمية في خطر، فضلاً عن حجب ما يقرب من ربع معروض النفط والغاز العالمي، بحسب ما أورد تقدير نشرته منصة مؤسسة أوبزرفر البحثية.

ومع إعلان الحوثيين انتهاء مرحلة "خفض التصعيد"، تطوى صفحة أطول هدنة في اليمن خلال سنوات الحرب الاثنتي عشرة، والتي تمّ التوصل إليها في إبريل/نيسان عام 2022، ما فتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لحرب أثقلت كاهل اليمنيين.

التعطيل المشترك لمضيقي هرمز والمندب يضع ما يقدّر بنحو 10 مليارات دولار يومياً من التجارة العالمية في خطر

وفي وقت أكد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أول من أمس الجمعة، تمسك الدولة بحقّها الحصري في إدارة المجال الجوي والمطارات اليمنية، وترحيب الحكومة بالمبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، احتشد الآلاف من أنصار الحوثيين، الجمعة، في ميدان السبعين بصنعاء وساحات أخرى أطلقت خلال ذلك رسائل تصعيدية تجاه السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل. وفوّض المشاركون، في بيان أعقب التجمعات، زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باتخاذ ما يلزم من قرارات لكسر ما يصفونه بالحصار، بما في ذلك فتح المطارات والموانئ واستعادة ثروات البلاد، بحسب البيان.

الحوثيون أضعف من السيطرة على باب المندب

يرى المحلل العسكري علي الذهب، في حديث مع "العربي الجديد"، أن لدى الحوثيين القدرة على الحد من حركة التجارة في مضيق باب المندب وليس إغلاقه تماماً، لأن هناك اعتبارات كثيرة تحول دون حصول عملية غلق كامل لباب المندب وتوقف الملاحة كلّياً، لافتاً إلى أن الحوثيين لم يتمكنوا من تحقيق هذا الأمر في ذروة قوتهم، فكيف يستطيعون القيام بهذا الأمر بعد الضربات "غير المسبوقة" التي تعرضوا لها خلال عام 2025 من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي، بحسب الذهب، قلّصت الكثير من قدراتهم وألحقت أضراراً بالأصول الاستراتيجية للجماعة. ويضيف: "قد يكونون أعادوا بنائها لكنهم يخشون من خسرانها مجدداً، وستتكرر الضربات ضدهم بالفعل إذا ما أقدموا على فعل كهذا".

وبحسب الذهب، فإن هناك عملية رصد لمنصات إطلاق صواريخ ومسيّرات للحوثيين في مناطق تقع إلى الخلف من الساحل الغربي، ومنها جبل فاس شمالي حيس، ومحاولة الاستيلاء على جبل دباس، وأيضاً محاولة الاستيلاء على سلسلة جبلية في الراهدة، لكن الحوثيين فشلوا في تحقيق ذلك. ويضيف: "لكنهم يتموضعون في جبال محيطة ما يُمكّنهم من الاحتماء بها والإطلاق نحو البحر الأحمر، وتمنح حرية للسيطرة الباليستية، وأيضاً رُصدت إعادة صيانة وتشغيل بعض الأنفاق التي تمتد من الساحل الغربي وحتى داخل مدينة الحديدة، لتهريب بعض الزوارق والطائرات المسيّرة والمقاتلين قبيل الصيف الحالي".

علي الذهب: الولايات المتحدة ستضرب قدرات الحوثيين قبيل ضرب محطات الطاقة والكهرباء في إيران

وبشأن توجه الولايات المتحدة نحو ضرب محطات الكهرباء والطاقة في إيران وتصعيد الحوثيين رداً على ذلك في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يتوقع الذهب أن الولايات المتحدة قبل أن تقدم على مثل هكذا تصعيد، ستقوم بضرب قدرات الحوثيين قبيل ذلك، أو بشكل متزامن، للحد من أي استجابة للحوثيين، إضافة إلى مضاعفة عمل فرقة المبادرة الأوروبية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويتابع: "قد ينشط أيضاً تحالف الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة، وقد يكون هناك نشاط عسكري عنيف للقوات الحكومية في الساحل الغربي، وقد تتسع رقعة المواجهات على الأرض إذا ما انتهت عملية السلام، وإن كنت لا أعتقد أن ذلك قد يحدث وشيكاً، فربما يقتصر الأمر على الفواعل الدولية في البحر الأحمر لردع الحوثيين دون مواجهات على الأرض".

اتصالات إيرانية مع الحوثيين بشأن باب المندب

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز، يوم الخميس الماضي، عن ثلاثة مصادر قولها إن إيران طلبت من جماعة الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنّت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران. وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الفكرة نوقشت داخل القيادة الإيرانية، وجرى إبلاغ الجماعة بها. وأكدت مصادر "رويترز" أنه جرى إبلاغ الحوثيين بطلب طهران في الآونة الأخيرة، من دون أن تقدم هذه المصادر مزيداً من التفاصيل بشأن كيفية إيصال الطلب أو ما إذا كان جرى ذلك.

وفي ظل التوترات في الممرات البحرية الحيوية الممتدة من خليج عدن إلى البحر العربي، أفادت مصادر أمنية بحرية، الجمعة، بأن مسلحين صعدوا على متن ناقلة منتجات كيميائية في خليج عدن قبالة سواحل جنوب اليمن، وذلك بعد وقت قصير من إعلان هيئة بحرية بريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة المكلا.

ورجّحت "رويترز" أن يكون الهجوم عبارة عن عملية قرصنة، ونقلت عن مصادر قولها إن المسلحين تمكّنوا من السيطرة على الناقلة التي أشارت إلى أن وجهتها هي بوصاصو في الصومال، وفق بيانات تتبع السفن. ولم تعرف بعد الجهة التي تقف خلف الهجوم. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أفراداً غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة في أثناء عبورها شرقاً في خليج عدن، على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوبي ميناء المكلا اليمني.

وفي الثالث من يوليو/تموز الحالي، سعت إيران إلى فرض معادلة جديدة في اليمن عبر محاولة كسر الحصار المفروض على الحوثيين في صنعاء، مرسلة أول طائرة ركاب لها إلى صنعاء، لتتمكن من الهبوط في العاصمة اليمنية متجاهلة تحذيرات من مقاتلات التحالف بقيادة السعودية. لكن الأمر تطور يوم الاثنين الماضي، مع اختراق طائرة إيرانية ثانية تحمل وفداً حوثياً شارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، الأجواء اليمنية متجهة صوب صنعاء، إلا أنّ غارات على المطار حالت دون هبوطها، لتغير الطائرة الإيرانية مسارها وتهبط في مطار الحديدة.

ومنذ عام 2022، صمدت أطول هدنة جرى التوصل إليها في اليمن بعد سنوات من الحرب عقب الانقلاب الذي نفذه الحوثيون في سبتمبر/أيلول 2014، وتدخل التحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين في 2015، لتعيش البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. واستمرت الهدنة رغم التصعيد في المنطقة المرتبط بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي قصف الحوثيون خلالها سفن شحن في البحر الأحمر وباب المندب فيما قالوا إنه إسناد لغزة، فضلاً عن انخراطهم في الحرب الأميركية الإسرائيلية الحالية على إيران.

تصعيد اليمن مرتبط بحرب إيران

يرى الباحث في الأمن الإقليمي، إبراهيم جلال فقيرة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن آفاق توسيع رقعة تعطيل خطوط الملاحة من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، "تعتمد على مسارات التصعيد في الحرب الأميركية الإيرانية وتجاوز الخطوط الحمراء، وعلى رأسها استهداف منشآت الكهرباء الإيرانية"، لافتاً إلى أنه "يمكن القول إن القرار الاستراتيجي لعملية كهذه بيد الحرس الثوري الإيراني". وفي الشق العملياتي، يوضح فقيرة أن الحوثيين لديهم القدرة على شنّ عمليات تستهدف الملاحة الدولية حول باب المندب ورفع كلفة المخاطر بما يدفع شركات الشحن إلى العزوف عن المرور بالبحر الأحمر أو "دفع إتاوات مقابل عدم الاستهداف"، مختتماً بالقول إنّ "استهدافاً حوثياً واحداً كفيل برفع مستوى التهديد، ومراجعة سياسيات وأسعار التأمين والنقل".

إبراهيم جلال فقيرة: الحوثيون لديهم القدرة على شنّ عمليات تستهدف الملاحة الدولية ورفع كلفة المخاطر على شركات الشحن

ويخشى اليمنيون من تبعات أي تصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاساته الاقتصادية، كما تخشى دول المنطقة والعالم من سيناريو إغلاق مضيق باب المندب والخسائر التي سيسببها ذلك، إذ أدى إغلاق إيران مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي إلى تعطيل صادرات النفط والطاقة الأخرى من منطقة الخليج، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، وفي صدمة كبيرة في قطاع الطاقة.

الحوثيون ورقة ضغط إيرانية

من جهتها، ترى الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ميساء شجاع الدين، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الحوثيين ورقة ضغط استخدمتها ولوّحت بها إيران كثيراً، موضحة أن العديد من المسؤولين الإيرانيين لوّحوا سابقاً بخيار إغلاق مضيق باب المندب، لكن القرار لم يكن قد اتُّخذ، مرجعةً ذلك إلى "حالة انفلات داخل النظام الإيراني". وبحسب شجاع الدين، فإن التلويح الإيراني المستمر بورقة باب المندب يعد دليلاً على وعيهم بأهمية هذا المضيق الاستراتيجي، خصوصاً مع إغلاق مضيق هرمز، فإغلاق الممرين يخلق حالة ضغط كبيرة عالمياً، وستتأثر به دول الخليج، وخصوصاً السعودية، في تصدير النفط إلى شرق آسيا، وإدراك الإيرانيين لهذه المسألة يجعلهم يلوّحون باستمرار باستخدام هذه الورقة للضغط، دون استخدامها فعلياً، للحصول على تنازلات. وختمت بالقول: "باب المندب كان الاختبار الأول للإيرانيين في استخدام ورقة المضائق عبر الحوثيين في عام 2023، والإيرانيون رتّبوا وضعهم على حرب طويلة الأمد، بعكس الولايات المتحدة التي كانت تعتقد أنها ستنهي الحرب سريعاً".