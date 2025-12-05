هل يؤدي الضغط الصيني إلى تراجع اليابان عن موقفها؟

- رفضت بكين تصريحات رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، ووصفتها بأنها "مراوغة"، محذرة من عدم قبولها لرفض تاكايتشي التراجع عن تعليقاتها السابقة حول تهديد جيش التحرير الشعبي لليابان. - أكدت تاكايتشي أن موقف اليابان لم يتغير منذ البيان المشترك مع الصين عام 1972، لكنها لم توضح الوثيقة ولم تتراجع عن تصريحاتها، مما أدى إلى تدهور العلاقات مع بكين. - الأزمة تتفاقم مع استمرار تاكايتشي في موقفها، مما أدى إلى تصعيد صيني سياسي واقتصادي ضد اليابان، بينما تعارض واشنطن أي محاولة للاستيلاء على تايوان بالقوة.

رفضت بكين أحدث تصريحات لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، ووصفتها بأنها "مراوغة"، محذرة من أنها لا تقبل على الإطلاق رفضها المستمر للتراجع عن التعليقات التي أدلت بها في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وبدت تاكايتشي، أول من أمس الأربعاء، وكأنها تحاول تهدئة أسابيع من التوترات، عندما قالت في جلسة استجواب برلمانية إن "الموقف الأساسي لطوكيو بشأن تايوان لا يزال من دون تغيير عن الموقف المنصوص عليه في البيان المشترك بين اليابان والصين لعام 1972، ولم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف على الإطلاق".

ومع ذلك، لم تذكر رئيسة الوزراء الجديدة محتوى تلك الوثيقة، كما أنها لم تتراجع، رغم إصرار بكين المتكرر، عن تعليقها أمام البرلمان في 7 نوفمبر، الذي قالت فيه إن هجوماً من جيش التحرير الشعبي على تايوان قد يُشكل "تهديداً لبقاء" اليابان، وهو ما قد يسمح لطوكيو بتعبئة جيشها. وفي ردها على ذلك، رفضت وزارة الخارجية الصينية، أمس الخميس، تصريحات تاكايتشي الأخيرة بشأن قضية تايوان، ووصفتها بأنها تكرار لموقفها الخاطئ السابق، ووصفت موقفها بأنه مراوغ، منددة باليابان لتجاهلها التزاماتها وتعهداتها الراسخة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في إفادة صحافية يومية، إنّ تاكايتشي أشارت فقط إلى الموقف الأساسي لليابان بشأن قضية تايوان كما ورد في البيان الصيني الياباني المشترك لعام 1972. وأضاف: "موقف الصين واضح، نحث الجانب الياباني على التفكير بجدية، وتصحيح أخطائه، وسحب تصريحات تاكايتشي الخاطئة". ولفت إلى أنه على الرغم من السجل التاريخي الواضح والالتزامات المكتوبة، بالإضافة إلى ضغوط الصين المتكررة على اليابان للحصول على إجابات وانتقادات من الداخل الياباني والمجتمع الدولي، استمر تاكايتشي في تجاهل القضية من خلال عدم تغيير موقف اليابان.

وتابع: "بما أن تاكايتشي تدّعي أن موقف اليابان الأساسي من قضية تايوان هو ما ورد في البيان الصيني الياباني المشترك لعام 1972، فهل يمكنها إعادة صياغة ما ورد في ذلك البيان بدقة وشمولية؟ لماذا يتعمّد الجانب الياباني تجنب توضيح التزاماته الثابتة وواجباته القانونية؟ ما هو المنطق والقصد وراء ذلك؟"، معتبراً أن اليابان مدينة للصين والمجتمع الدولي بتوضيح. وجعلت هذه التصريحات تاكايتشي أول زعيم ياباني منذ الحرب العالمية الثانية يربط علناً بين وجود قوة طارئة في تايوان، والنشر المحتمل لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، وسرعان ما أدت إلى تدهور العلاقات مع بكين.

ولا تزال الأزمة بين الصين واليابان تنزلق إلى مزيد من التوتر، من دون بروز أي معطيات تشي بوجود حل قريب لها، خصوصاً مع رفض تاكايتشي حتى اليوم التراجع عن كلامها بأن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال وقع أي هجوم على تايوان، مقابل تصعيد صيني سياسي واقتصادي، والتهديد بالمزيد من الإجراءات الصارمة ضد طوكيو. وفي تعليقها على ذلك، قالت وسائل إعلام صينية إن تاكايتشي فشلت في الاستشهاد بالوثائق السياسية الأربع التاريخية بين الصين واليابان، التي تنص بوضوح على التزام طوكيو بمبدأ الصين الواحدة. واستشهدت بـ"معاهدة سان فرانسيسكو" التي وُقِّعت عام 1951 في غياب الصين، ولم تعترف بها بكين قط. وقالت: "لقد تنازلت بلادنا عن جميع حقوقها ومطالبها المتعلقة بتايوان" بموجب المعاهدة.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي، عن عميد معهد دراسات أميركا وشرق آسيا بجامعة لياونينغ ليو تشاو، أن الجانب الياباني منشغل بالبحث عن الأعذار في محاولة لتهدئة الوضع المتوتر، وهو ما لن تقبله بكين أبداً. وأضاف أن هذه الأعذار تعزز وجهة النظر الخاطئة التي تدعم التدخل العسكري الياباني في حالة الطوارئ في تايوان. يشار إلى أن بكين تعتبر تايوان جزءاً من الصين، ويمكن إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر. ولا تعترف معظم الدول، بما فيها اليابان والولايات المتحدة، بتايوان دولةً مستقلةً، لكن واشنطن تعارض أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة ذات الحكم الذاتي بالقوة، وتلتزم بتزويدها بالأسلحة.