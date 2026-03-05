هل ستشن المعارضة الكردية هجوماً برياً على إيران؟ هذه أبرز جماعاتها

- تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مع تقارير عن محادثات أميركية مع جماعات كردية إيرانية معارضة لشن هجوم بري ضد إيران، وسط هجمات على المدن الكردية الإيرانية. - نفت شخصيات كردية بارزة خطط الهجوم، مشيرة إلى افتقارها للشرعية والدعم، وأكد الخبير صلاح الدين خديو أن الوضع في كردستان إيران يختلف عن سوريا، معتبراً أن الحرب بالوكالة ستكون انتحاراً سياسياً. - شنت القوات الإيرانية هجمات على جماعات كردية في كردستان العراق، متهمةً إياها بالتخطيط لهجمات بدعم أميركي إسرائيلي، بينما أكد العراق رفضه استخدام أراضيه لتهديد إيران.

في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تتجه الأنظار نحو التطورات المحتملة على الحدود الكردية الإيرانية مع العراق. وجاء ذلك بعدما أوردت وسائل إعلام أميركية، في الأيام الأخيرة، تقارير مفادها أن مسؤولين وأجهزة أميركية أجرت محادثات مع شخصيات مؤثرة في إقليم كردستان العراق، ومع بعض الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشأن شن هجوم بري من قبل المسلحين الأكراد ضد إيران بهدف السيطرة على مناطقها الكردية وإثارة المواطنين على الحكومة المركزية. وأشارت بعض هذه التقارير إلى الدور المحتمل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وتأتي هذه التقارير في وقت تعرضت فيه المدن الكردية في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشاه وإيلام لهجمات مكثفة خلال الأيام الماضية، ركزت على استهداف مكونات الأمن الداخلي مثل مقرات الشرطة وقوات البسيج والمؤسسات الحكومية، ما عزز التكهنات والتقارير حول محاولات أميركية لإدخال المسلحين الأكراد في المعركة ضد طهران، واعتبار هذه الغارات تمهيداً لدخول هذه المجموعات. وذكرت وكالة "رويترز"، الأربعاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجماعات المسلحة الكردية الإيرانية أجرت محادثات مع الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حول ما إذا كان يمكن تصميم عملية برية لشن هجوم على إيران عبر طريق كردستان العراق.

وبحسب تقرير "رويترز"، أكد تحالف من الجماعات الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية والمتمركزة في الشريط الحدودي الإيراني وفي إقليم كردستان العراق الحاجة إلى "دعم عسكري واستخباراتي أميركي" لتنفيذ مثل هذا الهجوم، كما طرحت خيارات مثل "المساعدة في التسليح ودور وكالة الاستخبارات المركزية" في المحادثات. وحتى الآن، لم تؤكد أي من الأحزاب الكردية الإيرانية هذه التقارير رسمياً.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية على مدار الساعات الماضية، نقلاً عن السلطات المحلية في المدن الكردية الإيرانية الحدودية مع العراق، أنه لم يتم رصد أي حركة أو تسلل حتى الآن، وأن الأوضاع طبيعية. يُشار إلى أنه في 22 من الشهر الماضي، أعلنت خمسة أحزاب معارضة في كردستان إيران، مقيمة خارجها، في خطوة لافتة، خلال اجتماع مشترك، تشكيل تحالف يُعرف بـ"القوى السياسية لكردستان إيران". وتشمل هذه الأحزاب: حزب حرية كردستان (باك)، والحزب الديمقراطي لكردستان إيران (حدكا)، وحزب حياة حرة كردستان (بيجاك)، ومنظمة خبات لكردستان إيران، وكذلك حزب "كومله". ومعظم هذه الأحزاب ذات توجهات يسارية.

مخطط عملي أم حرب نفسية؟

وأعرب الخبير الكردي الإيراني المعروف صلاح الدين خديو، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن ما يقال عن تحركات لشن هجمات برية من قبل المعارضة الكردية المسلحة "يشبه إلى حد كبير حرباً نفسية"، مستشهداً بتصريحات المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض خالد عزيزي، الذي نفى وجود أي خطة لشن هجوم بري على إيران، قائلاً: "نحن غير مستعدين للدخول في حرب بالوكالة عن دولة أخرى".

وأوضح خديو أن وضع كردستان إيران يختلف عن وضع المنطقة الكردية في سورية، حيث لم يقاتل الأكراد هناك ضد الحكومة المركزية، بل حاربوا تنظيم الدولة "داعش". وأضاف أنه لا توجد مبررات سياسية منطقية لدخول مثل هذه الحرب من قبل الأحزاب الكردية المعارضة، إذ تفتقر إلى الشرعية الدولية، كما أن الأحزاب الكردية المسلحة الإيرانية لا تملك الثقل العملياتي العسكري الكافي لتنفيذ مثل هذا الهجوم. ولفت خديو إلى أنه على الرغم من أن البعض قد يتعامل مع هذه القضية بعاطفية وانفعالية، فإن هناك الآن، بين شريحة مهمة من النخب الكردية الإيرانية، قناعة بأن هذا الإجراء يعد "نوعاً من الانتحار السياسي"، وهم يعارضونه.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الهجمات الأميركية على المؤسسات الحكومية ومقرات الشرطة والأمن الداخلي في المحافظات الكردية تهدف إلى تحفيز الناس على الاحتجاج والتمرد العام، لتكون مكملة لهجوم محتمل للمسلحين، قال خديو: "ربما تملك الولايات المتحدة وإسرائيل مثل هذا الهدف، لكن من غير المرجح أن يندفع الشعب إلى التمرد والاحتجاج في هذه الظروف"، مشيراً إلى أن المناطق الكردية في إيران لم تشارك في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأجرى "العربي الجديد" استطلاعاً للرأي عبر اتصالات مع عدد من المواطنين الأكراد في مدن كردية، هي مهاباد في محافظة أذربيجان الغربية، وسنندج مركز محافظة كردستان، ومدينة بانة الحدودية في المحافظة، فتبين أن أجواء غاضبة بدأت تتشكل ضد ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل من هجمات شديدة حتى إنها طاولت شوارع وبيوتاً ومؤسسات مدنية. وقال التاجر سيروس من مدينة بانة لـ"العربي الجديد" إن مدينتهم تعرضت لهجمات مكثفة، ما دفع كثيراً من السكان إلى التوجه نحو القرى، متحدثاً عن انتشار غضب بين المواطنين ضد إسرائيل والولايات المتحدة بسبب هذه الهجمات، مؤكداً أن "ما يهم الناس اليوم أكثر من أي شيء هو عودة الأمن وليس الذهاب نحو وضع فوضوي".

كذلك قال الشاب الأربعيني أحمد من مدينة سنندج إن الهجمات الأميركية الإسرائيلية كانت لها مردود عكسي حيث أثارت غضب الناس، متسائلاً: "ماذا تعني شن هجمات مرعبة في منتصف الليل، ولو كانت على مؤسسات شرطية وأمنية، غير إرعاب الناس وإخافتهم؟"، مضيفاً أن "ترامب يريد أن يضحي بالأكراد في سبيل تحقيق أهدافه".

أبرز الجماعات الكردية المسلحة

من جهته، قال الخبير الكردي الإيراني صلاح الدين خديو لـ"العربي الجديد" إن معظم الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية تمتلك أذرعاً مسلحة، لكن نشاطها داخل إيران تراجع بوضوح منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، واقتصر على عمليات متفرقة. وأوضح خديو أن "حزب حياة آزاد كردستان" المعروف اختصاراً بـ"بيجاك" هو الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني التركي، وشكل أحد أبرز التحديات الأمنية لإيران خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أنه تأسس عام 2004 ونشط في إيلام وكرمانشاه، بالإضافة إلى مناطق مريوان في محافظة كردستان ومدينتي ماكو وخوي في محافظة أذربيجان الغربية.

وأشار إلى أن أعنف مواجهات "بيجاك" مع القوات الإيرانية كانت صيف 2011 واستمرت نحو ثلاثة أشهر، تم خلالها تطهير مرتفعات بسردشت من عناصره. ويرجع بعض المراقبين نهاية الاشتباكات إلى تفاهمات سمحت بانتقال مقاتلي العمال الكردستاني إلى سورية تزامناً مع منح النظام السوري السيطرة على المدن الكردية للأكراد. وبعد إعلان الحزب الأم عن حل نفسه، شدد "بيجاك" على أنه لن ينحل ولن يسلم سلاحه، مع تأكيد دعمه لدعوة عبد الله أوجلان للحل الديمقراطي للقضية الكردية في تركيا والمنطقة.

وأشار خديو إلى "حزب حرية كردستان" (باك) الذي أسسه حسين يزدان‌ پناه عام 1991، وتحول إلى تيار قومي متشدد، مدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق بقيادة مسعود بارزاني، واستُخدم واجهةَ ضغط، وشارك في معارك الموصل وكركوك ضد الجيش العراقي بين عامي 2016 و2017. ورغم أن معظم عناصر الحزب من مدينتي بوكان ومهاباد الكرديتين الإيرانيتين، يتركز نشاطه، بحسب الخبير خديو، في محافظة إيلام غربي إيران.

وفي الوقت نفسه، صرح الأمين العام لحزب حرية كردستان (باك)، حسين يزدان بناه، أمس الأربعاء، بأن حزبه ينوي نقل قواته من إقليم كردستان العراق إلى داخل إيران "في الوقت المناسب"، وهي خطوة، وفق قوله، تم التخطيط لها بالتنسيق مع التحالف الذي تأسس حديثاً من خمسة أحزاب كردية إيرانية. أما "منظمة خبات" الكردية فهي فصيل صغير ذو جناح مسلح، تأسست عام 1980، لكنها فقدت فعلياً أي وجود عسكري خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الخبير أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وهو من أكبر الأحزاب الكردية المعارضة، الذي تأسس عام 1946 وتوقف عن العمل المسلح لعقدين، عاد عام 2016 لإرسال مجموعات مسلحة إلى غرب إيران، ما أدى إلى اشتباكات دامية استمرت عامين وخلفت مئة قتيل من الجانبين. وأشار خديو إلى أن هذه العودة إلى العمل المسلح تزامنت مع اشتداد التنافس الإقليمي بين إيران ومحور السعودية والإمارات، حين انخرط الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق في هذه المحاور، مع اتهامات بتلقي دعم سياسي ولوجستي من تركيا وبعض الدول العربية.

وأكد أنه بعد ذلك انتهت تقريباً عمليات الحزب، مشيراً إلى ضربات صاروخية إيرانية العام الماضي على مواقع للحزب وإبرام اتفاق أمني بين طهران وحكومة إقليم كردستان العراق وبغداد لتضييق الخناق على الجماعات الكردية المسلحة في الإقليم. أما "كومله"، فقد تأسست عام 1979 وبقي حضورها، وفق خديو، في مريوان وسنندج وبوكان، لكنها انقسمت إلى ثلاثة تيارات، جميعها تمتلك أجنحة مسلحة، إلا أن نشاطها الميداني أخذ في التراجع وتركز على الاستعراض الرمزي والمنافسة الداخلية مع بقية الأحزاب والجماعات الكردية المعارضة.

حملات عسكرية وتحركات دبلوماسية

بالتوازي مع ذلك، شنت القوات المسلحة الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة هجمات على مواقع ومقرات لجماعات كردية معارضة في إقليم كردستان العراق. وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استباقية، فجر اليوم الخميس، استهدفت مقرات ومخازن جماعات كردية معارضة في الإقليم. وأوضحت طهران أن هذه الجماعات كانت تخطط، بدعم أميركي إسرائيلي، لتنفيذ هجمات انفصالية داخل الأراضي الإيرانية مستغلة ظروف الحرب، مشيرة إلى تدمير مواقعها وإلحاق خسائر فادحة بها. وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني سيطرة القوات المسلحة الكاملة على الوضع الحدودي، وتوعد بعدم التهاون مع أي محاولة انفصالية.

وتزامنت هذه العمليات العسكرية مع تحركات دبلوماسية مكثفة؛ إذ أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وبافيل طالباني. وشدد الجانب العراقي على رفضه التام استخدام أراضيه لتهديد إيران، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز أمن الحدود ومنع أي أعمال تخريبية، فيما استمرت وسائل الإعلام في بث مشاهد الانفجارات التي ضربت مواقع المعارضة في السليمانية. كما صرح نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، في بيان له: "يجب ألا يكون إقليم كردستان جزءاً من أي صراع أو توتر عسكري يلحق الضرر بحياة وأمن مواطنينا".