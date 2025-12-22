هل حصلت إسرائيل على قائمة بأسماء مرشحين لإدارة غزة؟

- تواجه خطة ترامب للسلام في غزة تحديات كبيرة بسبب عرقلة إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية، حيث تتطلب الموافقة الإسرائيلية لتشكيل هيئة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة تدير القطاع تحت إشراف مجلس السلام. - استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة يعقد تنفيذ الخطة، رغم جهود الوسطاء مثل قطر ومصر وتركيا، حيث عقد اجتماع لبحث التقدم في المرحلة الثانية. - يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن حماس لن تستعيد قوتها العسكرية السابقة، لكنها تظل حركة مقاومة، وقد تقبل بلجنة حكم تكنوقراطية تحت إشراف دولي، رغم استمرار سيطرتها الفعلية.

في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، نقلت إذاعة ريشت بيت العبرية اليوم الاثنين، عن دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة، لم تسمّه، إن "إسرائيل تلقّت قائمة بأسماء مرشحين سيشكّلون الهيئة الفلسطينية المؤقتة من التكنوقراط، التي ستدير القطاع خلال الفترة الانتقالية، تحت إشراف مجلس السلام".

وبحسب ما نسبته الإذاعة للدبلوماسي المنخرط في المحادثات لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القطاع، فإنه بدون الموافقة الإسرائيلية سيكون من الصعب التقدّم إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. وتابع أن التوصّل إلى اتفاق بشأن هيئة تكنوقراط "هو أمر في غاية الأهمية، لأنه من دون ذلك سيكون من الصعب التقدّم في مسألة إنشاء القوة الدولية، التي لن تتمكن من العمل طالما أن حماس هي السلطة الحاكمة في القطاع، وطالما لا توجد هيئة حكم مؤقتة لا تنتمي إلى الحركة". وأشار الدبلوماسي إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في "الخط الأصفر" في غزة من وجهة نظر الوسطاء العرب والمسلمين، يشكّل أيضاً تحدياً يمنع التقدّم في تنفيذ الخطة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، عقد المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، اجتماعاً مع ممثلين رفيعي المستوى من الدول الوسيطة والضامنة للاتفاق في غزة وهي قطر ومصر وتركيا، لبحث كيفية التقدّم إلى المرحلة الثانية.

في سياق متصل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، اعتقاد مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه "من الصعب على حماس أن تتعاظم عسكرياً، ولن تعود أبداً إلى القوة التي كانت لديها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، لكنها حتى الآن تحاول تهريب أسلحة". كما يرى المسؤولون أنها لا تتخلى عن كونها حركة مقاومة. ويزعمون أن جميع عناصر الحكم المدني في غزة، من قبيل الوزارات، والموظفين، والمعلمين، والأطباء، وعمال البلديات، كلهم من حماس.

وبحسب المسؤولين الأمنيين، يمكن لحماس القبول بلجنة حكم تكنوقراطية تتولى تدريجياً السلطة المدنية في غزة، وتعمل فعلياً تحت تلك المجلس الدولي للسلام، "لكن من الواضح منذ الآن أن أعضاءها سيكونون من حماس ومن السلطة الفلسطينية، أو ممن يرتبطون بهما معاً، وبالتالي لم يعد مهماً كيف سيتم تسويق هذه الفكرة. لن يُفاجأ أحد إذا كانت لجان الحكم ومجلس السلام مجرد عروض لإرضاء ترامب، بينما في الواقع سيستمر عناصر حماس في السيطرة على القطاع".