هل جندت روسيا بوليفيين لقتال أوكرانيا؟

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ما هي الوعود الزائفة التي استُخدمت لاستدراج المواطنين البوليفيين؟ ما هي الإجراءات التي اتخذها مكتب المدعي العام البوليفي للتحقيق في هذه المزاعم؟

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