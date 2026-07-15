هل جندت روسيا بوليفيين لقتال أوكرانيا؟

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- فتح الادعاء العام في بوليفيا تحقيقاً في مزاعم تجنيد مواطنين بوليفيين للقتال مع روسيا ضد أوكرانيا، بعد تقارير عن استدراجهم بوعود عمل زائفة، وتداول فيديوهات تظهرهم بزي عسكري روسي.
- يركز التحقيق على حالة خوسيه ماريا سوليتو، الذي ظهر في فيديو يروي تفاصيل حياته في الحرب، وأكدت زوجته مقتله في أوكرانيا، حيث كان قد عُرض عليه مبلغ 16 ألف دولار للسفر إلى روسيا.
- السفارة الروسية في البيرو أقرت بتوقيع مواطنين بيروفيين عقوداً للانضمام لقواتها المسلحة، مؤكدة أن الالتزامات كانت طوعية.
- يركز التحقيق على حالة خوسيه ماريا سوليتو، الذي ظهر في فيديو يروي تفاصيل حياته في الحرب، وأكدت زوجته مقتله في أوكرانيا، حيث كان قد عُرض عليه مبلغ 16 ألف دولار للسفر إلى روسيا.
- السفارة الروسية في البيرو أقرت بتوقيع مواطنين بيروفيين عقوداً للانضمام لقواتها المسلحة، مؤكدة أن الالتزامات كانت طوعية.
قال الادعاء العام في بوليفيا الثلاثاء إنه فتح تحقيقاً في مزاعم نقل مواطنين بوليفيين للقتال مع روسيا ضد أوكرانيا عقب تقارير تفيد باستدراجهم عبر وعود زائفة بفرص عمل. وأعلن المدعي العام روخير مارياكا هذا التحقيق فيما جرى تداول فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تظهر مواطنين بوليفيين يرتدون زياً عسكرياً روسياً في منطقة صراع.
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وأوضح مارياكا لصحافيين أنه "فُتح تحقيق"، مضيفاً أن "مكتب المدعي العام المختص بقضايا الاتجار بالبشر والتهريب باشر عمله" و"قدمّنا" طلبات "للتعاون الدولي". ويركّز التحقيق خصوصاً على حالة خوسيه ماريا سوليتو (29 عاماً) الذي روى في مقطع فيديو تفاصيل حياته في ساحة الحرب مع قريب له وشخصين آخرين يبدو أنهما ينحدران من البيرو وكولومبيا اللتين تجريان بدورهما تحقيقات في احتمال وجود عمليات تجنيد احتيالية لمواطنيهما.
ويمكن سماع خوسيه ماريا سوليتو وهو يقول: "حياتنا اليومية عبارة عن أدرينالين خالص". وأكدت زوجته الثلاثاء أنه قتل في ساحة المعركة في أوكرانيا. وكان سوليتو بائع فطائر إمبانادا في بوليفيا، وعُرض عليه مبلغ 16 ألف دولار للسفر إلى روسيا في إبريل/ نيسان، وفق ما نقلت محطة "ريد أونو" عن زوجته.
وكانت السفارة الروسية في البيرو قد أقرت في مايو/ أيار الماضي بتوقيع مواطنين بيروفيين عقوداً للانضمام إلى قواتها المسلحة، لكنها أكدت أن هذه الالتزامات كانت طوعية.
(فرانس برس)