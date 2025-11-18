هل تقترب بولندا من مواجهة عسكرية مع روسيا؟

- تصاعد التوتر بين روسيا وبولندا يعكس استراتيجية روسية هجينة تهدف لاختبار قدرة الغرب على الردع، مع تحذيرات بولندية من "عدوان روسي محتمل" يشمل هجمات سيبرانية وتخريب واعتداءات جوية محدودة. - بولندا نشرت 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وشاركت في مناورات عسكرية، بينما تواصل روسيا استعراض قوتها عبر تحليق طائرات مقاتلة واقتراب سفن حربية، بالإضافة إلى تكثيف الهجمات السيبرانية. - رغم عدم إعلان حرب مفتوحة، فإن التوترات قد تتطور إلى مواجهة عسكرية مباشرة، خاصة مع استمرار روسيا في "الحرب الهجينة"، مما يزيد من كلفة أي خطوة روسية خاطئة بسبب عضوية بولندا في الناتو.

تشهد العلاقات بين روسيا وبولندا ارتفاعاً ملحوظاً في التوتر خلال الأشهر الأخيرة، مع تحذيرات بولندية من "عدوان روسي محتمل" يشمل الهجمات السيبرانية والتخريب واعتداءات جوية محدودة، ما يثير التساؤل حول احتمالية نشوب نزاع مباشر بين موسكو وواحدة من حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو). ويتضح أن المنطقة الممتدة من أوروبا الوسطى إلى البلطيق واسكندنافيا تواجه اختباراً دقيقاً لقدرة الغرب على الردع أمام استراتيجية هجينة روسية متزايدة التعقيد.

روسيا - بولندا: تصاعد التوتر وحرب هجينة محتملة

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية الجنرال فيسلاف كوكولا، لإذاعة بولسكي، بأن روسيا "تهيئ الظروف المثالية لعدوان محتمل على الأراضي البولندية"، واصفاً الوضع بأنه "حالة ما قبل الحرب" أو "حرب هجينة". بعد ساعات من تصريحاته، فُجّر خط سكة حديد بولندي يُستخدم لنقل مساعدات طارئة إلى أوكرانيا، من دون إعلان الجهة المسؤولة، في مشهد يعكس الطابع الغامض للهجمات التي تُعرف بأنها جزء من الحرب الهجينة الروسية.

توتر أوسع في أوروبا الشمالية والبلطيق

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً لافتاً في التوتر بين روسيا والدول الغربية وبلدان البلطيق واسكندنافيا، خاصة بعد انضمام فنلندا والسويد إلى "ناتو" بعد غزو روسيا أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، ما حوّل الحدود الشرقية لمناطق كانت عازلة إلى خطوط تماس مباشرة. ودفعت هذه التحولات روسيا لتعزيز وجودها العسكري في الشمال، وزيادة طلعاتها الجوية فوق بحر البلطيق. وأضاف البعد الأميركي، من خلال اتفاقات ونشر قوات في اسكندنافيا، زاوية أخرى لتصاعد التوتر في المنطقة.

وسجلت الدول الساحلية البلطيقية تحليق طائرات مقاتلة روسية من دون تشغيل نظام التعريف، واقتراب سفن حربية من ممرات مائية حساسة، ووصول طائرات مسيّرة إلى تخوم المجال الجوي لفنلندا وإستونيا. هذه التحركات لا تُعد مجرد استعراض قوة، بل جزءاً من استراتيجية ضغط متدرّجة تهدف إلى إبقاء التوتر منخفضاً لكنه مستمر، مع إرسال رسائل تحذيرية لـ"ناتو".

الحرب السيبرانية وحرب الظل

لم يقتصر التصعيد الروسي على التحركات العسكرية، بل امتد إلى حرب الظل على البنى التحتية الحيوية. منذ تفجير خط الغاز "نورد ستريم"، تراقب أوروبا الشمالية خطوط الطاقة وكابلات الإنترنت البحرية بقلق متزايد، بعد سلسلة حوادث غامضة أثارت المخاوف من قدرة موسكو على ضرب مفاصل أساسية من دون خوض مواجهة مفتوحة. بالتوازي، كثفت روسيا هجماتها الإلكترونية على إستونيا وليتوانيا وفنلندا مستهدفة أنظمة الحكومة والاتصال ومراقبة الحدود، في ما يصفه المحللون بأنه "حرب هجينة" دقيقة الهدف، تهدف للضغط على الخصوم، مع الحفاظ على مسافة آمنة تفادياً للرد العسكري المباشر.

اتهامات الدول الاسكندنافية واحتمالات التصعيد مع بولندا

اتهمت الدنمارك ودول اسكندنافيا روسيا بشن عمليات هجينة تشمل القرصنة الإلكترونية، بما فيها الاتهامات مساء أمس الاثنين، لمجموعات قرصنة مرتبطة بروسيا، بمحاولة التأثير على الانتخابات المحلية الدنماركية المنطلقة صباح اليوم. هذا إلى جانب اتهامات لها باختراق أنظمة الدفاع والطائرات المسيّرة، وإرسال سفن حربية إلى مياهها الإقليمية بشكل استفزازي. ووصف المسؤولون هذه التحركات بأنها "تصعيد ممنهج لاختبار ردات أفعال حلف "ناتو"، ونقاط الضعف السيبرانية والبحرية"، مؤكدين أن النشاط الروسي في بحر الشمال والبلطيق يشابه ما يحدث على الحدود الشرقية لبولندا، ويعكس اعتماد موسكو على استراتيجية متكاملة تجمع بين الضغط العسكري والتهديد السيبراني والإعلامي.

في هذا الإطار، يطرح الخبراء احتمال تحول التوترات الحالية إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وبولندا، رغم استمرار موسكو في اعتماد "الحرب الهجينة" عبر الأنشطة السيبرانية والاستعراض العسكري والتخريب المحدود، من دون الانجرار إلى صدام شامل مع "ناتو". ومع ذلك، فإن تفجير خطوط السكك الحديدية البولندية، واختراق المجال الجوي لدول البلطيق، يوضحان أن الحدود بين الحرب الهجينة والحرب التقليدية بدأت تتلاشى تدريجياً.

من جهتها، تتعامل بولندا بحذر مع تعزيز قواتها المسلحة والدفاع المدني وأنظمة المراقبة، لكنها لم تعلن بعد حالة حرب رسمية. وفي حال انتقال موسكو إلى هجوم تقليدي، فإن بولندا، بدعم "ناتو"، ستواجه خيار المواجهة المباشرة، ما قد يفتح أفق صراع أوسع في قلب أوروبا الوسطى والشرقية.

تعبئة عسكرية بولندية واستعدادات الحلف الأطلسي

ورداً على المخاطر الروسية، نشرت بولندا نحو 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا، وفق ما أكده نائب وزير الدفاع سيزار تومشيك. وشارك هؤلاء الجنود في مناورات عسكرية تحاكي سيناريوهات عدوان روسي محتمل، خاصة عبر "ممر سوالكي" الاستراتيجي، الذي يُعد نقطة ضعف في دفاعات "ناتو". هذه المناورات ترسل رسالة واضحة إلى موسكو بأن وارسو تأخذ التهديد على محمل الجد، ومستعدة دفاعياً، وأن أي تحرك خاطئ قد يستدعي تدخل الحلف الأطلسي.

سيناريو المواجهة: حرب هجينة أم مواجهة مباشرة؟

لا حرب مفتوحة بعد: التصريحات تشير إلى "حالة ما قبل الحرب"، مع تركيز على الحرب السيبرانية والتخريب.

احتمال حرب هجينة: بولندا تتهم روسيا بمحاولة استغلال أدوات غير تقليدية لاختبار حدودها من دون إعلان حرب رسمي.

دور "ناتو": كون بولندا عضواً في الحلف يزيد من كلفة أي خطوة روسية خاطئة.

مناورات تحذيرية: الانتشار العسكري البولندي في المناطق الحدودية رسالة دفاعية واضحة لموسكو.

ذلك بالطبع إلى جانب القلق الذي تعيشه دول البلطيق الصغيرة، التي يضم بعضها أقليات ناطقة بالروسية، من إمكانية أن تكون على قائمة تدخل موسكو على غرار التدخل في الشرق الأوكراني. وتشير تصريحات كبار القادة البولنديين، بمن فيهم الجنرال كوكولا ووزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي، إلى تصاعد التوتر مع روسيا على مستويات متعددة، من الدبلوماسية إلى الأمن الأرضي والسيبراني، في حين يبدو أن موسكو قد لا تكون بصدد إعلان حرب مفتوحة، إلا أن حربها السيبرانية والهجينة تشكل تهديداً حقيقياً لبولندا وشركائها في "ناتو".

عموماً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتطور هذا التصعيد إلى صدام مباشر، أم سيظل الطرفان حذران من عبور "خطّ لا يمكن الرجوع عنه"؟ في كل الأحوال، تعتمد وارسو على حلفائها، وهي مستعدة لمواجهة السيناريو الأسوأ، بينما تراقب موسكو تحركات بولندا بحذر، ما يجعل المنطقة على حافة اختبار دقيق لقدرة الغرب على الردع، وسط احتمالات تصعيد قد تتحول بسرعة إلى مواجهة واسعة النطاق.