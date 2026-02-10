تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على نحوٍ حثيث، في محاولة كما يبدو، لتمرير قانون إعدام الفلسطينيين قبل انتخابات الكنيست المقبلة، التي ستجرى في موعد أقصاه أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدها الرسمي الذي تكون فيه الحكومة الحالية قد استكملت ولايتها كاملة، إلّا إن اختارت تقديم الموعد بسبب خلافات داخلية، أو دوافع أخرى. يؤشّر على ذلك، بحسب ملاحظة "العربي الجديد" وأوساط حقوقية تحدّثت إلينا، الجلسات التي تُجرى بوتيرة متسارعة، بينها ثلاث في الأسبوع الحالي وحده، في محاولة للتوصّل إلى صيغة، تنقل مقترح القانون من اللجنة المعنية، للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست وإقراره، رغم وجود نقاشات داخلية حوله، وانتقادات من منظمات حقوقية، منها دولية. ويندرج اقتراح القانون الذي يستهدف الفلسطينيين حصرياً، في دائرة أوسع، من مشروع اليمين الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان، وبطرق مختلفة، ووجد فرصة لتمرير أجندته، والقيام بخطوات فعلية من خلال الحكومة الحالية، منها السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وضمها فعلياً، بحكم الأمر الواقع.

ترى منظمات حقوقية عدّة، تعمل داخل إسرائيل، منها لجنة مناهضة التعذيب، ومركز عدالة الحقوقي، ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، وأطباء لحقوق الانسان، في ورقة موقف مشتركة، أنّ "مشروع قانون عقوبة الإعدام يشكّل استهدافاً حصرياً للفلسطينيين وخرقاً جسيماً للقانون الدولي، وينذر بإقامة قانون عقابي قائم على التمييز العرقي، وأنه من أخطر المبادرات التشريعية وأكثرها تطرفاً التي طُرحت في دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين، خلال السنوات الأخيرة".

تُلزم المسوّدة الأخيرة لقانون عقوبة الإعدام، التي نوقشت مساء أمس الاثنين، في لجنة الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، بالحكم بالإعدام على الفلسطينيين الذين يدينهم الاحتلال بالقتل، في ظروف يعرّفها بوصفها عملاً "إرهابياً"، بينما تتيح الحكم بالسجن المؤبد لمواطني إسرائيل الذين يُدانون بجرائم مشابهة. وينصّ أحد بنود مقترح القانون الخاضع للنقاش، على أن وزير الأمن يستطيع أن يأمر قائداً عسكرياً بأن يقرر أن سكان الضفة الغربية الذين تسببوا عمداً في موت شخص، وكان فعلهم مُعرّفاً بوصفه عملاً إرهابياً، أي من وجهة نظر إسرائيلية، تكون عقوبتهم الإعدام فقط. ويوضح القانون أن هذا البند لا ينطبق على مواطن إسرائيلي أو مقيم إسرائيلي. ويشار هنا إلى أن مشروع القانون، لا يشمل الفلسطينيين الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم من عناصر حماس، وشاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ يجري دفع مقترح قانون منفصل بشأنهم.

وأعرب خبراء قانونيون وأمنيون، شاركوا أمس في النقاش حول مشروع القانون، عن معارضتهم لصيغته، وحذّروا من أن بعض بنوده غير دستورية، ولها عواقب دولية خطيرة.

السير في عكس العالم

بالمقابل، يكثّف مركز عدالة الحقوقي في الداخل الفلسطيني، ومقرّه حيفا، التوجه لمنظمات دولية، للضغط على إسرائيل لعدم إقرار القانون.

في حديث لـ"العربي الجديد"، اعتبرت المحامية د. سهاد بشارة، المكلّفة بمتابعة القانون من مركز "عدالة" إن عقد ثلاث جلسات في اللجنة لمناقشة القانون في غضون أسبوع، له دلالاته، وإن كان لا شيء مؤكداً حول موعد طرح القانون للتصويت عليه وما إذا كانت سيمرّ نهائياً. ولفتت إلى وجود نقاشات حتى داخل الحكومة نفسها، في ظل من يعارضون القانون لأسباب مختلفة، مضيفة "نحن نتابع التطورات المتعلقة بالقانون عن كثب، وسبق أن أصدرنا ورقة موقف بشأنه".

وأردفت بشارة بأن "الجهود مستمرة على المستوى القانوني. وعلى المستوى الدولي هناك انتقادات دولية كثيرة لاقتراح القانون، الذي يسير باتجاه معاكس لغالبية دولة العالم، ولمبادئ أساسية متّبعة في القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومبادئ أساسية تتعلق في كيفية إدارة الأراضي المحتلة؛ لأنّ القانون يحاول التعديل في الأوامر العسكرية، ويقترح حكم إعدام إلزامياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في الضفة الغربية. هذا عدا عن الإشكالية المبدئية بحكم الإعدام، وخاصّة حكم الإعدام الإلزامي. ونحن نتحدث أيضاً عن محاكم عسكرية لا يوجد فيها إجراءات عادلة بطبيعة الحال. هناك إشكالية أيضاً في إحالة قانون إسرائيلي على مناطق محتلة، وهذا يتنافى مع معاير أساسية من قوانين حقوق الإنسان الدولية، والقوانين سارية المفعول على المناطق المحتلة. وعليه ممن هم جداً أن يكون هناك موقف لمؤسسات دولية".



وأشارت بشارة في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى وجود مبادرات دولية كثيرة في هذا السياق، فقد كان هناك تقرير من قبل منظمة أمنستي إنترناشيونال، ومن قبل مختصين داخل الأمم المتحدة، مضيفة "نحن عملنا بالأساس أمام مؤسسات مختلفة في الأمم المتحدة، كما نساعد كل من يتوجّه لنا في استفسارات وإبداء موقف، ونزوّد كل هذه الأطر والجهات بمعلومات. هناك جهود متزايدة في هذا السياق، من قبل عدة منظمات، ونأمل أن يصدر قريباً موقف واضح من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي. هناك جهود في هذا الإطار لكن يبدو أنه يجب بذل مزيد من الطاقات في السياق الدولي".

تسريع تشريع القانون ليس مفاجئاً وقد يرتبط بالانتخابات

ترى بشارة أن "محاولة سن القانون على نحوٍ متسارع، يعود بلا شك إلى عوامل عدّة منها الانتخابات القريبة. وهذا أيضاً نهج لاحظناه منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية، لفرض أيدولوجيتها في مختلف المجالات، وليس في حكم الإعدام فحسب، والذي هو جزء من الاتفاقيات الائتلافية بين مركّبات الحكومة، وعليه رأينا موجة كبيرة من سن قوانين تشرعن سياسات عنصرية، ووجهات نظر الحكومة في كل ما يتعلق في الضفة الغربية المحتلة، وتجاه الفلسطينيين في الداخل، وغيرها من الأمور الإشكالية. وقانون الإعدام هو جزء لا يتجزأ من قوننة كل هذه السياسات والأيدولوجيا العنصرية بماهيتها. وبالتالي ليس مفاجئاً محاولة سن القانون سريعاً قبل الانتخابات، خاصة أنه لا يمكن توقّع نتائجها. هناك من يرى أن جزءاً من هذا التسارع هو محاولة لتطبيق القانون أيضاً (أي إعدام فعلي لفلسطينيين) قبل الانتخابات وليس تمريره فحسب، جزءاً من الدعاية الانتخابية لبعض الوزراء ومن يقفون من وراء هذا القانون. هناك اعتبارات كثيرة، ويبدو أنّ ثمّة محاولة جادة لتطبيقه قبل الانتخابات المقبلة".

وفي ردها على سؤال "العربي الجديد"، إن كان النقاش الأساسي في بعض الأوساط الإسرائيلية، ليس حول ماهية القانون، وإنما إخراجه في قالب يتحايل على المجتمع الدولي والمواثيق الدولية، رغم أن اسرائيل لا تحسب حساباً لأحد، بحكم الوقائع في غزة والضفة، قالت بشارة إنّ هناك تنوعاً في النقاشات في اللجنة، وأوضحت: "هناك أصوات لمؤسّسات غير سياسية، من خارج الكنيست، لديها موقف مبدئي ضد حكم الإعدام. هناك جهات أخرى ومنها سياسية لا تعارض القانون من منطلق معارضة الإعدام، ولكنها ترى أن القانون سيكون سيئاً لوجه إسرائيل دولياً، سواء في سياق ما يحدث اليوم أو عموماً، لأنه كما ذكرت سابقاً، يسير باتجاه عكسي لما يحدث في كثير من دول العالم في العقود الأخيرة، والتي تختار إلغاء حكم الإعدام أو تجميده. حتّى أن هذا يخالف موقف إسرائيل على مدى سنوات طويلة أمام الأمم المتحدة، بعد أن كانت من المروّجين لإبطال حكم الإعدام عموماً، واليوم تفعل العكس. ما يحدث اليوم في اللجان، هو بعض التعديلات على نص القانون، الذي نُص بالأساس ليكون ساري المفعول على الفلسطينيين، سواء مواطني إسرائيل، أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. كانت هناك بعض الانتقادات، أنه بمعزل عن قانون الإعدام، هذا يضع القانون في سياق عنصري، فئوي، وبالتالي فيه إشكاليات كبيرة على المستوى الدستوري وعلى مستوى القانون الدولي. بعض المستشارين القضائيين في اللجنة، والاستشارة القضائية للحكومة نوهوا لهذا الموضوع. وعليه تعدّلت النصوص، ولكن حتى في الصياغة المعدّلة، فإنه سيسري بالأساس على فلسطينيي الضفة".

ليس بعيداً عن نص القانون، تردّدت تصريحات إسرائيلية مباشرة وصريحة، سواء من رئيس اللجنة، تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) وأعضاء كنيست آخرين، يقفون من خلف القانون، ويقولون صراحة إنّه لن يسري على اليهود. وهنا لفتت بشارة في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ من "بين هؤلاء أصلاً من قالوا إنهم لا يعتقدون من الناحية المبدئية بوجود إرهاب يهودي. رئيس اللجنة قال في الآونة الأخيرة، إنّ اليهودي الذي يقتل على خلفية إرهابية، كما وصفها، أي على خلفية أيدلوجية، فمن واجب الدولة أن تتعامل معه بشكل أو بآخر، لكن ممنوع أن تقوم بإعدامه، ذلك أنّ الإعدام هو فقط للفلسطينيين. وأصلاً المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، تحاكم الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد شك بأن قانون الإعدام سيسري فقط على الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال، المستوطنون الذي يقومون بقتل فلسطينيين في الضفة، يحاكمون في إسرائيل، ولن يسري عليهم القانون، وبالتالي قتل فلسطينيين في الضفة مستثنى من القانون".

فحوى نقاشات إسرائيلية

قال رئيس لجنة الأمن القومي، تسفيكا فوغل، خلال جلسة الأمس، إنها الجلسة الأخيرة قبل بدء قراءة التحفّظات على القانون داخل اللجنة، وبعد ذلك سيُحال للقراءتين الثانية والثالثة. من جانبه، اعتبر المحامي يوفال زيلبر، من الدائرة القانونية في وزارة الأمن، إن هناك تعقيداً كبيراً في البند الذي يتناول الصلاحية الإضافية الممنوحة لوزير الأمن. وأشار زيلبر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، اليوم، إلى أن موقف وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بشأن هذا الموضوع لم يُحسم بعد، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن رأي الوزارة عُرض في النقاش السري.

وقالت المحامية نحما بيرل، من مجلس الأمن القومي إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قررت أن تُحذَف من القانون العبارة: "عقوبة الإعدام وهذه العقوبة فقط". وبهذا؛ وفق ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية، سيتمكّن القضاة من الحكم على مواطنين إسرائيليين متهمين بجرائم إرهابية بالسجن المؤبد بدل الإعدام، وفقاً لتقديرهم القضائي.

كما ذكرت ليلاخ فاغنر، رئيسة قسم الاستشارات والتشريع في وزارة القضاء، أن مشروع القانون لا يستوفي المعايير الدستورية من وجهة نظرهم، وأضافت أنه لم تُعرض أي قاعدة مهنية أو قانونية كافية تبرّر دفع المشروع قدماً، وأن الجهات الأمنية نفسها "اتبعت نهجاً حذراً فيما يتعلق بالسؤال عمّا إذا كان مشروع القانون يحقق الغاية المعلنة منه، خصوصاً في ظل وضوح أن للمقترح تبعات دولية شديدة الوطأة".

ولفتت ممثلة وزارة القضاء، إلى وجود مانع دستوري، يمنع المضيّ في مشروع القانون، وأضافت أن وزير القضاء، ياريف ليفين، يرى أنّ هناك إشكالية تتعلق بإلغاء صلاحية دولة إسرائيل القضائية على بعض الجرائم، وذلك لأن مشروع القانون، بصيغته الحالية، ينص على أنه حتى لو ارتُكبت الجرائم داخل حدود دولة إسرائيل، وكان منفّذها غير مقيم في الدولة، فسيُحاكم أمام محكمة عسكرية في الضفة الغربية. ومعنى كلام فاغنر أنّ المحكمة العسكرية هناك ستكون لها صلاحيات قضائية خاصة، وقالت: "لم نسمع هنا تفسيراً لسبب إنشاء هذا الوضع، أو لماذا هو مطلوب".

أمّا ممثل وزارة الأمن إليران بن إليعيزر، فأشار خلال الجلسة، إلى أن حظر تخفيف العقوبة عن الفلسطينيين من الضفة يتعارض مع بند في اتفاقية جنيف، وأضاف: "كما هو معروف، نحن نعمل وفقاً لأحكامها في منطقة يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية المحتلة)". ولذلك؛ خلص إلى أن "موقف الوزارة هو أن هذا البند يجب ألّا يظهر في مشروع القانون".

وأضاف بن إليعيزر: "حقيقة أن حظر تخفيف العقوبة يسري فقط على الفلسطينيين من الضفة، وليس على المواطنين أو المقيمين داخل إسرائيل، "قد تثير إشكالية أيضاً في السياق المتعلق بالنظرة الدولية إلى المقترح".



كما ينصّ القانون على أنه في حال كان المتهم مواطناً إسرائيلياً، يستطيع رئيس الحكومة التوجّه إلى المحكمة وطلب تأجيل تنفيذ الحكم لمدة لا تتجاوز 180 يوماً. في المقابل، لا يُسمح بتخفيف عقوبة الفلسطيني أو استبدالها أو العفو عنه. وستكون مصلحة السجون الإسرائيلية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ حكم الإعدام، ويوضّح القانون أن هذا الفصل يسري فقط على سكان الضفة الغربية الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين ولا مقيمين إسرائيليين.

عناصر حماس

لا يشمل مشروع القانون عناصر حركة حماس الذين يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، إذ يجري دفع مقترح قانون منفصل. في هذا السياق، لفتت بشارة في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن "القانون لا يزال في مراحل أولية، وهناك نقاش حول ما إذا كانت هناك حاجة لتمريره أم لا. هناك أيضاً من يدّعون أنه لا حاجة، وذلك لوجود قانون إسرائيلي، ينصّ على إعدام الأشخاص الذين يدانون بجريمة إبادة شعب، حسب تعريف القانون، وبالتالي قد يجري التعامل مع هؤلاء في هذا السياق".