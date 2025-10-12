هل تشارك إيران في قمة شرم الشيخ بشأن غزة؟

- طهران تدرس قرار المشاركة في قمة شرم الشيخ حول غزة، وسط تكهنات متباينة بعد دعوة رسمية من الولايات المتحدة، لكن احتمالية المشاركة تبدو ضعيفة وفقاً لمصادر حكومية. - وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد رفض إيران الانضمام لاتفاقات أبراهام، واصفاً إياها بمشروع خيانة يهدف لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. - إيران لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لكنها تدعم أي مبادرة لوقف الإبادة الجماعية هناك.

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية المحافظة أن طهران ستتخذ مساء اليوم الأحد قراراً بشأن المشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة، فيما نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر وصفته بالمطلع أن إيران لن تشارك رغم الدعوة التي تلقتها. وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مصادر، أن إيران من بين الدول التي وُجهت إليها دعوات لحضور القمة التي ستبحث ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الوكالة نفسها أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيعقد مساء اليوم اجتماعاً خاصاً لبحث مسألة مشاركة إيران أو عدمها في قمة شرم الشيخ. وبحسب الوكالة، فقد أدى توجيه دعوة رسمية من الولايات المتحدة إلى إيران لمشاركة الرئيس بزشكيان في المؤتمر إلى إثارة تكهنات متباينة منذ صباح اليوم على منصات التواصل الاجتماعي. وأضافت "فارس" أنها بعد متابعاتها لم تحصل حتى الآن على تأكيد رسمي من الحكومة بشأن القرار النهائي حول سفر الوفد الإيراني إلى مصر، وأن الحسم في هذا الملف سيتم خلال الاجتماع الذي يعقد بعد ظهر اليوم بحضور بزشكيان. ونقلت فارس عن مصدر في الحكومة الإيرانية قوله إن احتمال مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ يبدو ضعيفاً في ظل الأجواء الحالية.

من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن طهران لن تشارك في القمة. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء السبت رداً على تصريحات الرئيس الأميركي بأن إيران ستكون "جزءًا" من عملية السلام في الشرق الأوسط التي تعمل عليها إدارته، أن طهران لن تنضم أبداً إلى ما يسمى "اتفاقات أبراهام" الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل، موضحاً أن هذه الاتفاقات تشكل "مشروع خيانة يرمي إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، ومنح الشرعية لكيان مزيف ومحتل، وتطبيع العلاقات مع كيان غاصب يمارس الجرائم ويقترف الإبادة الجماعية ويقتل الأطفال".

وشدّد عراقجي على أن إيران لم تُجر أي مفاوضات أو تبادل رسائل مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن تصريحات ترامب حول دعم إيران لوقف إطلاق النار "تعكس فهمه الخاص لبيان وزارة الخارجية بهذا الشأن"، ومؤكداً أن طهران لطالما شدّدت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، وتدعم أي مبادرة تضع حداً لها.