هل تسرع السيطرة الروسية على سيفيرسك سقوط حصون دونيتسك؟

- الوضع العسكري في سيفيرسك يشهد صعوبة للجيش الأوكراني بعد إعلان روسيا السيطرة على البلدة، مع استمرار محاولات التقدم الروسي دون تحقيق اختراق كبير نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، بينما تواصل القوات الأوكرانية الدفاع وإلحاق الخسائر بالروس. - تلعب سيفيرسك دورًا استراتيجيًا في الدفاع الأوكراني عن دونيتسك، حيث تحمي المراكز الحضرية الكبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك، رغم فشل القوات الروسية في السيطرة عليها منذ 2022. - يستخدم الكرملين السيطرة على سيفيرسك للترويج لانهيار الدفاعات الأوكرانية، لكن المقاومة الأوكرانية تبطئ التقدم الروسي، مع تحديات تواجه روسيا في مواصلة الهجوم بسبب نقص الاحتياطيات والخسائر البشرية.

بعد نحو أسبوعين على إعلان روسيا السيطرة على بلدة سيفيرسك غرب مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، وتصوير الاستيلاء عليها على أنه بداية لانهيار الدفاعات الأوكرانية في كامل منطقة دونباس، أقرّ الجيش الأوكراني بأوضاع صعبة في المنطقة، لكنه لم يؤكد سقوط البلدة الاستراتيجية. وفيما رجح بعض المحللين والمراقبين العسكريين سقوط سيفيرسك بعد محاولات روسية لاحتلالها منذ 41 شهراً، فإن معظم التقارير تنفي اختراقاً كبيراً يتضمن تقدم القوات الروسية باتجاه مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وأعلن الفيلق السابع للهجوم الجوي الأوكراني، أول من أمس الاثنين، أن الوضع قرب بلدة سيفيرسك في مقاطعة دونيتسك "شديد الصعوبة"، مع استمرار محاولات القوات الروسية عبور نهر سيفيرسكي دونيتس. وأوضح الفيلق، في بيان على منصة تليغرام، أن "الوضع في سيريبريانكا، شمال شرق سيفيرسك، شديد الصعوبة"، لكنه شدد على أن "وحدات اللواء 81 تحافظ على مواقعها، ملحقةً بالعدو خسائر في الأرواح والمعدات".

تحاول القوات الروسية التقدم نحو سيفيرسك منذ يوليو 2022

وتعدّ سيفرسك مثالاً على البلدات والمدن الصغيرة في دونيتسك. وقبل الحرب بلغ عدد سكانها قرابة 11 ألف نسمة، لم يتبق منهم إلا عدة مئات، معظمهم من المتقاعدين الذين رفضوا ترك منازلهم، رغم أن 85% من البنى التحتية في البلدة مدمرة منذ صيف 2022. ويشكل الأوكران أكثر من 70% من سكان البلدة مقابل 17% من الروس. ولا تتجاوز مساحة البلدة 10 كيلومترات مربعة، لكن ورغم صغر حجمها، تلعب سيفيرسك دوراً محورياً في دفاع أوكرانيا عن مقاطعة دونيتسك الشمالية. واحتلت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا بلدة سيفيرسك ما بين إبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 2014 قبل أن تعود إلى سيطرة الحكومة المركزية في كييف.

التقدم نحو سيفيرسك

وتحاول القوات الروسية التقدم نحو سيفيرسك منذ يوليو 2022، عقب سقوط سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك. وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات من القتال منذ ذلك الحين، كانت سيفيرسك من أكثر أجزاء خط الجبهة استقراراً، على الرغم من شدة القتال في المناطق المجاورة، حيث لم تتمكن القوات الروسية إلا من التقدم بنحو 19 كيلومتراً. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لبلدة سيفيرسك بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في موقعها حاجزَ طريق رئيسي إلى ليمان وسلوفيانسك. وتُساهم البلدة في حماية المراكز الحضرية الأكبر حجماً، سلوفيانسك وكراماتورسك، وهما المعقلان الرئيسيان لما يسمى بـ"حزام الحصن" الأوكراني، واللذان فشلت موسكو في السيطرة عليهما طوال أربع سنوات تقريباً من القتال.

واستؤنفت المعارك الضارية للسيطرة على البلدة بين أواخر صيف العام الحالي وأوائل خريفه. وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الروسي دخول مجموعات هجومية روسية الجزء الشرقي من البلدة وبدء القتال للسيطرة عليها. وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أبلغ رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين

ترويج روسي عن انهيار خطوط دونباس الدفاعية

بسقوط سيفيرسك. ويوم الأحد الماضي، ذكر المراقب العسكري الأوكراني كوستيانتين ماشوفيتس أن القوات الروسية أكملت السيطرة على سيفيرسك، وتقدمت إلى مرتفعات غرب وشمال غرب البلدة، ووصلت إلى محجر الطباشير غرب سيفيرسك. وقال ماشوفيتس إن القوات الروسية حققت مكاسب تكتيكية شمال سفياتو-بوكروفسكي، وسيطرت على فيدوريفكا وفاسيوكيفكا (جميعها جنوب غرب سيفيرسك) منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وفي منتصف الشهر الحالي، رفض المتحدث باسم الفيلق الحادي عشر في القوات المسلحة الأوكرانية دميتري زابوروجيتس التعليق على الأوضاع في البلدة، قائلاً: "بخصوص سيفيرسك، لا تعليق في الوقت الحالي. تُنفّذ إجراءات لتحقيق الاستقرار". وعادةً ما يُقصد بـ"إجراءات الاستقرار" في الجيش الأوكراني العمليات الهادفة إلى تثبيت السيطرة على الأراضي المحررة من العدو، أو تلك التي تُنفّذ أثناء إعادة انتشار الوحدات.

وتستخدم دعاية الكرملين سقوط سيفيرسك للترويج أن الخطوط الدفاعية في دونباس تنهار بسرعة، وأن القوات الروسية باتت تهدد سلوفيانسك، التي تبعد قرابة 30 كيلومتراً عن سيفيرسك ما يضعف من جدية الرواية الروسية، خاصة أن الجيش الروسي احتاج عملياً إلى 41 شهراً للتقدم قرابة 12 كيلومتراً من ليسيتشانسك (شرق سيفيرسك) إلى الحدود الإدارية الغربية لسيفيرسك.

وحسب معهد دراسات الحرب الأميركي، أخيراً، أدت المقاومة الأوكرانية إلى تأخير كبير في الوصول إلى سيفيرسك، وأن القوات الروسية سيطرت على فيرخنوكاميانسكي (على بعد حوالي أربعة كيلومترات شرق سيفيرسك) في 9 أكتوبر 2024، وبيلوهوريفكا (على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال شرق سيفيرسك) في 23 فبراير 2025، وسيريبريانكا (على بعد حوالي أربعة كيلومترات شمال شرق سيفيرسك) في 16 أغسطس/آب 2025. ورصد معهد دراسات الحرب الأميركي أول دليل على دخول القوات الروسية حدود بلدة سيفيرسك في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما يشير إلى أن القوات الروسية استغرقت على الأرجح 33 يوماً للسيطرة بشكل كامل على البلدة منذ دخولها. ولا يزال يتعين على القوات الروسية التقدم مسافة 30 كيلومتراً من سيفيرسك إلى سلوفيانسك، وإكمال السيطرة على ليمان، قبل أن تتمكن من بدء هجوم مباشر على سلوفيانسك نفسها.

تكمن الأهمية الاستراتيجية لسيفيرسك بالنسبة للقوات الأوكرانية في موقعها حاجزَ طريق رئيسي إلى ليمان وسلوفيانسك

ومن الواضح أن الكرملين يُبالغ في تضخيم التداعيات المباشرة للاستيلاء على سيفيرسك، في محاولة منه لتصوير القوات الروسية على أنها تُهدد الجزء الشمالي من "حزام الحصن"، وأنها تحرز تقدماً كبيراً ومتزامناً في جميع أنحاء الجبهة، ما ينذر بانهيار وشيك للخط الأمامي. والأرجح أن مبالغة الكرملين في تصوير السيطرة على بلدات صغيرة على أنه انتصارات كبيرة يهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للأوكرانيين، إضافة إلى إقناع الأوروبيين بالموافقة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتضمنة انسحاب الأوكرانيين من قرابة خمس الأراضي في مقاطعة دونيتسك. وفي مؤتمره السنوي، الجمعة الماضية، صوّر بوتين التقدم الروسي في سيفيرسك على أنه تمهيد للاستيلاء الروسي على باقي مقاطعة دونيتسك. وتؤمن سيفيرسك المداخل الشرقية لتجمع مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك. ومعلوم أن عدد سكان سلوفيانسك قبل الحرب كان بحدود 105 آلاف، وكراماتورسك 147 ألفاً.

عامان للسيطرة على ما تبقى من دونيتسك

وتُعد المدن الواقعة في "حزام الحصن" أكبر من حيث المساحة والكثافة من أي من التجمعات التي استولت عليها القوات الروسية منذ العام 2022، إضافة إلى أن أوكرانيا حصنتها بشكل كبير منذ 2014. وفي تقريره في 18 ديسمبر الحالي، أكد معهد دراسات الحرب الأميركي أن استيلاء القوات الروسية على ما تبقى من مقاطعة دونيتسك سيستغرق عامين أو أكثر، وبتكلفة باهظة، حسب المعدلات المسجلة منذ بداية الحرب للتقدم والخسائر. وفيما تباهى العسكريون الروس الأسبوع الماضي بالسيطرة على 300 قرية وبلدة منذ بداية العام الحالي، فإن احتلال البلدات المتوسطة والمدن الكبيرة استغرق شهوراً طويلة من القوات الروسية، كما حصل مع باخموت وغيرها.

وما يؤكد تقديرات معهد دراسة الحرب أن مساحة كوستيانتينيفكا، التي يقول الروس إنهم سيطروا على قرابة نصفها، تبلغ 33 كيلومتراً، وكان عدد سكانها قبل الحرب 67000 نسمة، ودروجكيفكا 23 كيلومتراً، وكان عدد سكانها قبل الحرب 54000 نسمة. أما كراماتورسك، فتبلغ مساحتها 48 كيلومتراً، وكان عدد سكانها قبل الحرب 147000 نسمة. وتبلغ مساحة سلوفيانسك 63 كيلومتراً، وبلغ عدد سكانها قبل الحرب 105000 نسمة. وفي أحدث التقديرات، استطاعت روسيا تجنيد قرابة 410 آلاف مقاتل في السنة الحالية، ولكنها لا تملك احتياطيات عملياتية في قطاع دونيتسك. وبعيداً عن التقديرات بشأن خسائر روسيا البشرية، فإنها لن تستطيع مواصلة الهجوم بذات الكثافة في الشهور المقبلة على جبهات تصل إلى 1200 كيلومتر في سومي وخاركيف ودنيبروبتروفسك إضافة إلى زابوريجيا ودونيتسك، ومن غير المرجح أن تتمكن من تحقيق اختراق سريع للدفاعات الأوكرانية.