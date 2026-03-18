هل تستطيع واشنطن تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز بالقوة العسكرية؟

- تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مع احتمالية شنّ هجوم بري أميركي على إيران، وسط رفض حلفاء الولايات المتحدة المشاركة في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مما يثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على فتح المضيق بالقوة العسكرية فقط. - يشير الخبير العسكري جاسون إتش كامبل إلى أن إرسال قوات برية أميركية إلى إيران يعد خطوة مقلقة، حيث أن القوة المرسلة ليست مجهزة بما يكفي لتأمين منطقة جغرافية واسعة لفترة طويلة. - حتى في حالة السيطرة على جزيرة خارج، لا يوجد ضمان لفتح مضيق هرمز بالكامل، ويؤكد كامبل أن فتح المضيق عسكرياً يتطلب غزواً برياً كبيراً ووجوداً دائماً، وهو أمر غير واقعي حالياً.

مع رفض حلفاء الولايات المتحدة، المشاركة في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، تتصاعد احتمالية شنّ هجوم بري أميركي على إيران؛ ورغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنه نجح في تدمير قدراتها العسكرية، سيستمر في هذه الحرب لحين تحقيق المهمة بحسب تصريحاته. غير أن هذه العملية قد تمرّ بمخاطر، مع تساؤلات عن مدى قدرة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز باستخدام القدرة العسكرية فقط.

ووصف الخبير والمحلل العسكري جاسون إتش كامبل، والزميل بمعهد الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، في حديث لـ"العربي الجديد" ما يجري في المنطقة بأنه "يكشف فوضى التحرك الأميركي". وأرجع كامبل سبب فشل محاولات تشكيل تحالف دولي سريع بدءاً بأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) ثم الصين لفرض مرور آمن عبر المضيق، إلى أنها تتم في "حالة من التسرع والفوضى، من دون استراتيجية شاملة أو خطة واضحة يمكن تسويقها للشركاء"، مضيفاً أن هذا "يجعل من الصعوبة سياسياً على هذه الدول الموافقة على الانضمام إلى مبادرة غير محددة المعالم والتفاصيل بشكل شامل وكاف".

وحدة مشاة البحرية: ضخمة لاستعادة اليورانيوم وصغيرة لاحتلال خارج

ووصف الخبير الأميركي احتمالية إرسال قوات برية أميركية إلى إيران بأنها "مقلقة للغاية"، لأن "وحدة مشاة البحرية الاستكشافية التي قيل إنها في طريقها إلى المنطقة ضخمة جداً لعملية ميدانية دقيقة، وفي الوقت ذاته صغيرة جداً لاحتلال جزيرة صغيرة في الخليج مثل خارج". وقال في هذا السياق "هذه القوات ضخمة للغاية، بحيث لا تتناسب مع طبيعة العمليات الميدانية الدقيقة، كما أن هذا النوع من المهام يقع خارج نطاق تخصصها الأساسي، فهي ليست مؤهلة لتنفيذ ضربات دقيقة ومحددة للغاية مماثلة لتلك التي تنفذها عادة قوات العمليات الخاصة، التي تتوجه إلى موقع ما، وذلك في حال تحديد موقع اليورانيوم عالي التخصيب وتقوم بالاستيلاء على المواد المستهدفة، والعودة بها سالمة. هم أيضاً أصغر حجماً من أن يتمكنوا من البدء في السيطرة على بعض الجزر، وتحديداً جزيرة خارج أو الجزر الصغيرة الواقعة في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز".

وأضاف نقلاً عن نقاش مع قائد سابق لقوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأميركية، قوله إن "السيطرة على جزيرة خارج تتطلب لواء كاملاً إن لم يكن اثنين أو ثلاثة على الأقل، بينما الوحدة الاستكشافية بحجم كتيبة تقريباً، بما يعادل ثلث لواء إلى نصفه". وقال: "القوة المرسلة ليست كبيرة أو مجهزة بما يكفي لتتمكن من الصمود وتأمين منطقة جغرافية واسعة مثل جزيرة خارج لفترة زمنية طويلة. هم لا يزالون في طريقهم إلى هناك، ولم يُكشف بعد عن المهمة التي سيقومون بها، أو ما إذا كانت هناك مهمة محددة من الأساس. وقد يكون هذا التحرك مجرد محاولة أخرى من جانب الرئيس ترامب للضغط على الإيرانيين، ومحاولة إجبارهم على القبول بنوع من الاتفاق، أو إبداء الاستعداد لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة".

السيطرة على جزيرة خارج لا تضمن عودة الملاحة

إلى ذلك، يرى كامبل أنه حتى في حالة السيطرة على جزيرة خارج، لا يوجد ضمان لفتح مضيق هرمز بالكامل، بسبب امتلاك إيران سواحل طويلة وطائرات مسيّرة وقدرات صاروخية إضافة إلى التضاريس الجبلية.

وأوضح أن "إيران لا تحتاج إلى إغراق كل شيء، بل مجرد رفع المخاطر بما يكفي لرفض أصحاب السفن التجارية المرور، خوفاً من الهجمات". وشرح في هذا الصدد "حسناً لقد سيطرت الآن على الجزيرة، ولكن ماذا بعد؟ وهل سيؤدي ذلك إلى فتح المضيق؟ في الواقع، لن يحدث ذلك، لأنك تواجه شريطاً ساحلياً طويلاً جداً هناك، ولا تزال إيران تمتلك القدرات التي تمكنها من تهديد حركة الملاحة البحرية. كما أنهم ليسوا في حاجة إلى إحداث مجازر أو دمار شامل لكي ينجحوا في منع بعض هذه السفن التجارية وسفن الشركات الخاصة من تحمل مخاطرة العبور عبر مضيق لم يعد مفتوحاً وآمناً بالكامل".

فتح مضيق هرمز عسكرياً.. يستلزم غزواً برياً كبيراً

وعن مدى قدرة واشنطن بالفعل على فتح مضيق هرمز من دون مشاركة الحلفاء أو بالسيطرة على جزيرة خارج بالقوة، أكد كامبل أن المشكلة ليست عسكرية بحتة، وأن ضمان المرور الآمن عبر المضيق عسكرياً يتطلب غزواً كبيراً ووجوداً دائماً على الجانب الإيراني من المضيق، مضيفاً أنه "أمر غير واقعي في الظروف الحالية". وقال "لا أعتقد أن هذه المشكلة ذات طابع عسكري بحت. بل إنك تشهد الآن تحركات عدد من الدول الأخرى تحاول التواصل مع إيران لضمان مرورها الآمن عبر مضيق هرمز".

وتابع المحلل العسكري: "أعتقد أنه بالنسبة للولايات المتحدة ولكي تتمكن من خلال القدرة الفعلية، وبكل جدية من ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز عسكرياً، فإن ذلك سيتطلب عملية غزو كبيرة جداً، بحيث يكون هناك وجود عسكري على الجانب الإيراني من المضيق، وتكون لدى واشنطن بالتالي القدرة على الدفاع، ليس فقط عن القوات نفسها، بل وعن الممر المائي أيضاً في مواجهة أي مقذوفات أخرى قد تطلقها إيران".

وانتقد كامبل، الذي عمل في مكتب وزير الدفاع في الإدارة الأولى لترامب بشدة أسلوب الرئيس في التعامل مع الحلفاء التقليديين. وقال "تذكر أن ترامب قضى السنة الأولى من إدارته يهدد ويسخر من أعضاء الناتو، ويتحدث عن ضم غرينلاند، ويهاجم الدنماركيين بسبب دورهم الذي وصفه بالمحدود في أفغانستان، والآن بعد ثلاثة أسابيع فقط من حرب بدأها ولا تسير على ما يرام، يبحث عن حلفاء وشركاء"، مشدداً على أنه في الحروب "يجب بناء التحالف أولاً ثم خوض الحرب، لا أن تبدأ الحرب ثم تحاول جمع تحالف عندما تسوء الأمور". ورأى كامبل أن ترامب يعيش في واقع مغاير لحقيقة الواقع الذي نعيشه، مبيناً أنه "في بعض الأحيان لا يسعك إلا التفكير أنه يعيش في واقع مغاير"، مشيراً إلى تقارير عن تردد مسؤولين في إدارته في إبلاغه أخباراً سيئة خوفاً من ردات فعله الغاضبة.

وعن تهديد ترامب باتخاذ قرار في ما يخص حلف الناتو بعد تأكيده خيبة أمله، قال "عملت على ملف أفغانستان، وأيضاً في ملف حلف الناتو، يبدو أن ترامب يحمل وجهة نظر مشوهة نوعاً ما تجاه ما هو حلف الناتو، وما هي آلية عمله؟ وكيف ساعد الولايات المتحدة؟ بالتأكيد، هو لا يمتلك التقدير الكافي لما يمثله حلف الناتو منظمةً، وكيف كان هذا الحلف مهماً للأمن القومي الأميركي. ففي المرة الوحيدة التي تم فيها تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو كانت عقب أحداث 11 سبتمبر، حيث وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة طوال فترة عملياتها في أفغانستان. لذا، فمن المؤسف أن نسمع مجدداً تداول بعض تلك الشكاوى أو التحفظات ذاتها، والتي تنطوي في جوهرها على مغالطات وأخطاء".