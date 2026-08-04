هل تخلت روسيا عن حلفائها في أميركا اللاتينية؟

- تتصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا لتغيير نظامها الاشتراكي، بينما تكتفي روسيا بتصريحات داعمة دون خطوات عملية، مما يعكس محدودية الدعم الروسي بسبب انشغالها بالحرب في أوكرانيا. - تسعى روسيا لتعزيز علاقاتها مع كوبا عبر التعاون الاقتصادي والمالي، مثل تشغيل المصارف الروسية واستخدام الروبل، مما يعزز قدرتها على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو. - تواجه روسيا تحديات جيوسياسية في أمريكا اللاتينية، خاصة بعد خسارة حلفاء مثل فنزويلا، مما يضعف موقفها الجيوسياسي ويثير تساؤلات حول قدرتها على حماية حلفائها.

فيما تتصاعد الضغوط الأميركية على كوبا لتحضير الأجواء لتغيير سلمي أو بالقوة للنظام الاشتراكي الحاكم للبلاد منذ 1959، اكتفت روسيا بإطلاق التصريحات الداعمة أقدم حليف لها في الكاريبي وأميركا اللاتينية، ما يظهر عدم الرغبة أو القدرة أو كليهما على ممارسة دور الرعاية والحماية السوفييتية السابق لـ"جزيرة الحرية" الواقعة في خاصرة رمز الرأسمالية.

وبدا أن روسيا باتت أكثر تقبلاً لخسارة حليف استراتيجي عالمي آخر تضاف إلى خسارة نظام بشار الأسد في سورية في ديسمبر/كانون الأول 2024، ونيكولاس مادورو في فنزويلا مطلع العام الحالي، وربما إيران بغض النظر عن النتائج العسكرية للحرب الأميركية عليها. ورغم سعي روسيا إلى المحافظة على كوبا معقلاً رمزياً للإشارة إلى دورها العالمي، فإن حجم المساعدات المقدمة والردود الرسمية على إجراءات واشنطن كشف عن قدرات محدودة، وعدم رغبة في اشتباك قوي مع الإدارة الأميركية، في ظل انشغالها بالحرب "الوجودية" على أوكرانيا.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي أرسلت روسيا ناقلة نفط تحمل 730 ألف برميل، تكفي بالكاد لتأمين الحد الأدنى لاحتياجات كوبا لمدة عشرة أيام. وفي تكرار لرفض سياسة الضغوط الأميركية، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 21 مايو/أيار الماضي، "محاولات الإدارة الأميركية تشديد الخناق على كوبا إلى جانب الحصار التجاري والاقتصادي والمالي وحصار الطاقة"، مشيرة إلى أن الاجراءات الأميركية "تعكس بشكل مباشر عدم تسامح واشنطن مع أي آراء مخالفة، وتجسيداً جديداً لمبدأ مونرو". وفي اجتماع لوزراء خارجية مجموعة "بريكس" منتصف الشهر ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "يسمع الجميع الآن عما يحاولون فعله بأصدقائنا في كوبا. نؤكد مجدداً تضامننا الكامل ودعمنا للشعب الكوبي ولجزيرة الحرية".

برزت كوبا بوصفها أحد أبرز شركاء روسيا في السياسة الخارجية عقب الحرب على أوكرانيا عام 2022

وبعيداً عن حقبة الحرب الباردة، برزت كوبا بوصفها أحد أبرز شركاء روسيا في السياسة الخارجية عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، وما ترتب عليها من عزلة روسية عن الغرب. وحددت وثيقة مفهوم السياسة الخارجية الروسية الصادرة في مارس 2023 كوبا والبرازيل ونيكاراغوا وفنزويلا شركاء "ذوي أولوية" لروسيا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلا أنه بات يتضح أن أي تحرك أميركي أكثر حسماً ضد كوبا سيقابل على الأرجح برد روسي يقتصر على التصريحات، دون اتخاذ خطوات عملية. وإذا شهد الوضع السياسي في كوبا تغيراً، فقد تخسر روسيا شريكها الاستراتيجي طويل الأمد في أميركا اللاتينية.

عام 2023، اتفقت موسكو وهافانا على العمل من أجل تشغيل المصارف الروسية في كوبا، والانتقال إلى استخدام الروبل في تسوية المدفوعات الخاصة بالمشاريع. وأتاح استخدام الروبل في المعاملات تقليص المخاطر المرتبطة باستخدام الدولار أو اليورو، وزيادة القدرة على إدارة تمويل المشاريع، وإمكانية استخدام كوبا منصةً للشركات الروسية في المنطقة. كما مكنت كوبا روسيا من توسيع استخدام أدوات الدفع المحلية الخاصة بها، مثل بطاقات "مير"، واختبار مدى قدرة منظومة المدفوعات الروسية على العمل داخل الدول الصديقة دون الاعتماد على الشبكات الغربية. وبرزت كوبا أيضاً بوصفها "مركزاً" لصادرات روسيا من تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية في أميركا اللاتينية. وبعد عام 2022، بدأت روسيا بالترويج بصورة نشطة لتصدير حلولها في مجال تكنولوجيا المعلومات ومنصاتها الرقمية إلى الدول الصديقة، خارج نطاق شركائها التقليديين وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

وأظهرت علاقة موسكو بكوبا أن روسيا لا تزال تحتفظ بشركاء في نصف الكرة الغربي على مقربة جغرافية من الولايات المتحدة، إضافة إلى أن قدرة روسيا على الحفاظ على علاقاتها مع كوبا تنسجم مع نهجها الأوسع في الانخراط بأميركا اللاتينية، وتعزز السردية الروسية والأطروحة الاستراتيجية التي تروج لظهور عالم متعدد الأقطاب.

ورغم تقارير تحدثت عن مشاركة عدة آلاف من الكوبيين بصفتهم متطوعين في حرب روسيا على أوكرانيا، ظلت المكاسب التي حققتها موسكو من تعاونها مع هافانا بعد العام 2022 محصورة إلى حد كبير في المجال الجيوسياسي الخطابي. ورغم محدودية أهميتها العملية وضعف العائد الاقتصادي من الاستثمارات فيها، فإن خسارة روسيا لكوبا ستمثل خسارة كبرى لسمعة موسكو، وسيُنظر إلى سقوط كوبا في دول الجنوب العالمي باعتباره الدليل النهائي على عجز روسيا عن أداء دور مركز بديل للقوة. كما تضعف خسارة كوبا رغبة البلدان في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية الانخراط في مشروع "تعددية الأقطاب" الذي تدعو له موسكو، نظراً لعدم رغبتها أو قدرتها على حماية حلفائها من الضغوط الأميركية. ومن غير المستبعد أن يحمل السماح بسقوط كوبا، تأثير "الدومينو" على الوجود الروسي في أميركا اللاتينية والعالم نظراً لرمزيتها في قضية مقاومة الضغوط الأميركية المتواصلة منذ انتصار الثورة الكوبية (1959). ومن المؤكد أن التأثير سيكون أقسى في حال تبدل مواقف واشنطن باتجاه مزيد من الدعم لأوكرانيا ورفع مستوى التدخل في المحيط السوفييتي السابق، كما قد يفتح على خلافات داخل النخبة الروسية حول طريقة التعامل مع واشنطن.

ضياع الركيزة الفنزويلية

ومنذ مطلع الألفية استثمرت روسيا سياسياً واقتصادياً لبناء علاقات راسخة مع حلفاء سياسيين رئيسيين، مثل كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، وعلاقات براغماتية مع البرازيل والمكسيك والأرجنتين. كما اكتسبت خبرة في التعاون العسكري التقني، وقدرة مثبتة على استغلال المشاعر المناهضة للولايات المتحدة دون تحمل عبء الحفاظ على نظام تحالفات مكلف على غرار الحقبة السوفييتية. وظلت فنزويلا الركيزة الأساسية لروسيا في المنطقة، إذ أرسى الرئيس الراحل هوغو تشافيز دعائم هذه العلاقة الخاصة. وبعد توليه السلطة عام 1999 كان تشافيز شريكاً مثالياً للكرملين، فقد كان يتحكم في عائدات نفطية ضخمة، ويشتري الأسلحة الروسية، ويؤيد علناً رؤية الكرملين لعالم متعدد الأقطاب. وأتاحت مواجهة تشافيز لواشنطن موسكو تصوير عودتها إلى أميركا اللاتينية على أنها رد متكافئ على السياسة الأميركية في الفضاء السوفييتي السابق.

بدا أن روسيا الساعية لتحسين علاقاتها مع إدارة ترامب، قررت ألا تتحمل تكلفة مواجهة علنية مع أميركا في فنزويلا

وتطور التعاون العسكري التقني بشكل لافت، ففي الفترة ما بين عامي 2005 و2016، وقعت روسيا وفنزويلا أكثر من 40 عقداً للتسلح بقيمة تقارب 11.5 مليار دولار. وشكلت المعدات الروسية أكثر من 70% من واردات فنزويلا من الأسلحة في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018. وحصلت كاراكاس على مقاتلات من طراز "سو ـ 30 إم كيه في"، ومروحيات من طرازي "مي-17" و"مي-35"، ودبابات "تي-72"، وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، وبنادق كلاشنيكوف، وأنظمة دفاع جوي من طرازي "إس-300 في إم" و"بوك-إم 2". كما أرسلت روسيا بشكل دوري قاذفات استراتيجية وقطعاً بحرية إلى البلاد. ورغم أن الجدوى العسكرية لهذه التحركات كانت محدودة، إلا أن قيمتها الرمزية كانت كبيرة، إذ أصبحت فنزويلا نموذجاً مثالياً لسياسة "المعاملة بالمثل الرمزية" التي تتبعها روسيا: فإذا تحركت الولايات المتحدة داخل نطاق المصالح الروسية، كانت موسكو تعمد إلى إظهار حضورها بشكل استعراضي في "الفناء الخلفي" لأميركا.

طاقة كوبا تغرق في الظلام وسط حصار نفطي أميركي خانق

حرب أوكرانيا تقلص قدرة روسيا على دعم كوبا

أدت حرب أوكرانيا إلى تقليص قدرة روسيا على دعم كاراكاس بشكل حاد، إذ وُجهت الصناعات الدفاعية الروسية بالكامل لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، ما تسبب في تراجع كبير في عمليات صيانة المعدات المصدرة، وتوريد قطع الغيار، وتدريب الكوادر الأجنبية. ورغم استمرار كاراكاس في إظهار ولائها السياسي، إلا أن الجوانب المادية والعملية لهذه الشراكة تآكلت بسرعة.

وعام 2025، قررت موسكو وكاراكاس الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى. ففي 7 مايو/ أيار 2025، وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفنزويلي المخطوف نيكولاس مادورو في موسكو على معاهدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون، شملت المجالات السياسية والاقتصادية ومجالات الطاقة والتعاون العسكري - التقني. وصادقت موسكو على المعاهدة أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، لتغدو فنزويلا "شريكاً وحليفاً موثوقاً لروسيا في أميركا اللاتينية والعالم".

وكانت أحداث يناير/كانون الثاني 2026 بالغة الضرر بسمعة موسكو، إذ لم يفصل سوى بضعة أشهر بين الإعلان الرسمي عن "الشراكة الاستراتيجية" وبين إثبات عجزها عن حماية حليفها، مع خطف الأميركيين لمادورو. وأدت إطاحة مادورو إلى تقويض فكرة أن القرب من موسكو يعزز قدرة النظام على الصمود في وجه الولايات المتحدة. فرغم امتلاك فنزويلا لأنظمة "إس-300 في إم" و"بوك-إم2" وغيرها من معدات الدفاع الجوي الروسية، إلا أن أياً منها لم يحل دون تنفيذ العملية الأميركية، وردع التهديدات الخارجية.

وإضافة إلى الخسائر الجيوسياسية، فقدت روسيا قرابة 13 مليار دولار استثمرتها "روسنفت" في حقول النفط الفنزويلية. وفي حال إضافة القروض العسكرية، يصل المبلغ إلى أكثر من 20 مليار دولار. وقد تحول هذا الأمر مع تغير الحكومة وسيطرة الولايات المتحدة على النفط، إلى قضية شائكة تحتاج سنوات طويلة للحل.

هامش محدود للتحرك

وبدا أن روسيا المنخرطة بعمق في حرب أوكرانيا، والساعية لتحسين علاقاتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قررت ألا تتحمل تكلفة مواجهة علنية مع الولايات المتحدة في فنزويلا. وأثبتت أحداث فنزويلا، ولاحقاً إيران، وكوبا، أن الدعم الروسي قد يكون مفيداً في الظروف العادية وأثناء الأزمات الدبلوماسية، إلا أنه لا يشكل ضمانة أمنية موثوقة عندما تقرر واشنطن رفع سقف المواجهة بشكل حاد.

وتزامنت التطورات في فنزويلا مع تحول أوسع في السياسة الأميركية، إذ أعلنت إدارة ترامب صراحة نيتها استعادة الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي، وأعادت إحياء نسخة محدثة من "مبدأ مونرو". ويقلص النهج الأميركي الجديد بشكل ملحوظ هامش المناورة المتاح لموسكو، فلم يعد بإمكان روسيا التعويل على حالة اللامبالاة الأميركية النسبية التي سادت سابقاً إزاء تحركاتها الرمزية في المنطقة. في المقابل، وفرت العملية الأميركية في فنزويلا، وربما لاحقاً في كوبا، للكرملين مادة دعائية ملائمة، فقد منح خطاب "مناطق النفوذ" الأميركي فرصاً إضافية لموسكو، التي لم تعد بحاجة إلى إثبات وجود "الإمبريالية الأميركية"، إذ يكفيها ببساطة اقتباس التصريحات الأميركية الرسمية والإشارة إلى تحركات واشنطن على أرض الواقع. كما تكرس تحركات ترامب منطق "مناطق النفوذ" التي تقودها القوى الكبرى، وهو بند لطالما شكّل محوراً أساسياً في السياسة الخارجية الروسية، ويعد إقراراً بمزاعم موسكو القائلة إن بعض الدول، وخاصة تلك التي تشترك معها بحدود مثل أوكرانيا، تتمتّع بسيادة أقل.

وأياً كانت نتائج التحركات الأميركية في الكاريبي وأميركا اللاتينية، فإن طبيعة الردود الروسية تشي بأن حقبة توسيع الحضور المادي لروسيا في المنطقة قد ولت، إذ تفتقر موسكو إلى الموارد اللازمة لخلق "فنزويلا جديدة". فكوبا تعاني من ضعف اقتصادي شديد، وربما في طريقها إلى تغيرات جذرية، ونيكاراغوا دولة صغيرة الحجم، كما أن الدول الكبرى في المنطقة لا ترى مبرراً كافياً لتحويل علاقاتها مع روسيا إلى تحالفات استراتيجية شاملة. والأرجح أن تتحول السياسة الروسية في أميركا اللاتينية خلال السنوات المقبلة من التوسع إلى الحفاظ على الوجود بأقل تكلفة ممكنة. وستركز موسكو جهودها على الدبلوماسية، وإطار عمل مجموعة "بريكس"، والفرص التجارية المتخصصة مثل توريد الأسمدة الزراعية، وتجارة الحبوب، والتواصل مع القوى السياسية اليسارية، وممارسة التأثير عبر الإعلام.

أخيراً، فإن الكرملين قادر على تبرير الانتكاسات الجيوسياسية في سورية، وإيران، وفنزويلا، وربما كوبا في المستقبل المنظور، وإقناع الروس أنها مقبولة ويمكن تصحيح الأوضاع لاحقاً. وفي حال استطاعت روسيا سحق الحكومة الأوكرانية وتحقيق أهدافها الأساسية في أوكرانيا، فيمكنها أن تقدم نفسها للعالم على أساس أنها استطاعت مواجهة الضغط العسكري من الغرب بأكمله وهزمته، وأنها تستطيع استرداد أي هيبة أو مكانة فُقدت حول العالم مع سقوط هؤلاء الحلفاء الإقليميين أو فقدانهم السلطة، من خلال انتصار في أوكرانيا يعيد روسيا إلى مصاف القوى العظمى العالمية.