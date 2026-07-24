هل تخضع السعودية لضغوط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل مقابل اتفاق الطاقة؟

- السعودية ترفض ربط اتفاق الطاقة النووية السلمي بالتطبيع مع إسرائيل، مما يعكس موقفها الحذر من الضغوط السياسية الداخلية والإقليمية، وقد لا تمضي قدماً إذا أصرت واشنطن على هذا الشرط. - المشروع النووي السعودي يثير تساؤلات حول المكاسب الجيوسياسية للولايات المتحدة، مع احتمالية تدخل دول مثل الصين أو روسيا لتقديم برامج بشروط أقل صرامة، بينما تبقى السعودية المستفيد الأكبر. - تكلفة التطبيع مع إسرائيل تعتبر باهظة، والسعودية تفضل الشراكة مع الولايات المتحدة في برنامجها النووي المدني، لكنها قد تلجأ إلى شركاء آخرين إذا استمر الإصرار على التطبيع.

قدّر محللان أميركيان أن السعودية لن توافق على الضغوط الأميركية لربط اتفاق الطاقة النووية السلمي بالانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، وقد لا تمضي قدماً إذا أصرت واشنطن على إضافة هذا الشرط. وأشارا، في الوقت نفسه، إلى أن الرياض لن تغامر بتوقيع صفقة برنامج نووي مع دولة أخرى إذا فشل الاتفاق الحالي. ويأتي ذلك بعدما ربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، الاتفاق النووي المدني مع المملكة العربية السعودية بانضمامها إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".

وذكر المحلل العسكري والسياسي جيسون إتش كامبل، الباحث بمعهد الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، أنه لن يشعر بالصدمة من انهيار الاتفاق قبل أن يتبلور فعلياً، مشيراً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن ترامب نفسه تراجع عن تفاصيل وشروط جوهرية لم تكن، ظاهرياً، جزءاً من الاتفاق، بعد تصريحه بضرورة انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام وعدم السماح لها بتخصيب اليورانيوم، وهو ما يختلف تماماً عما أُعلِنَ في البداية.

وأشار كامبل إلى أن المشروع ارتبط على مدى سنوات بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام أو إضفاء طابع رسمي على علاقتها بإسرائيل، مما طرح تساؤلات عن المكاسب التي ستجنيها واشنطن من منظور جيوسياسي. وقال: "نعم، قد تتدخل الصين أو روسيا لتقديم برنامج مماثل بشروط أقل صرامة، سواء في ما يتعلق ببنود الاتفاق أو بآليات الرقابة والمتابعة. وهناك أيضاً فائدة اقتصادية محتملة تتمثل في قيام الشركات الأميركية ببناء البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع. ومع ذلك، فقد كان من الواضح أن السعودية هي المستفيد الأكبر، ولم تتضح طبيعة المكاسب التي ستحققها الولايات المتحدة أو تفاصيل ما ستجنيه في نهاية المطاف من هذا الاتفاق".

كامبل: السعودية لن تمضي قدماً في الصفقة إذا أصر ترامب على إضافة الشروط الجديدة التي يسعى إلى فرضها

وأضاف كامبل أن هذا التحرك قد يكون محاولة لمعالجة العلاقة مع السعودية بعد أشهر كانت سيئة للغاية بالنسبة للعلاقات الأميركية مع حلفائها وشركائها في منطقة الخليج، ولفت إلى أن هذه الصفقة لا ترضي الإماراتيين عند مقارنة بنودها بالاتفاق معهم، كما أن الإسرائيليين يكرهونها لأنهم يشعرون بأنهم الخاسرون فيها.

رصد ترامب يربط الاتفاق النووي مع السعودية بانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام

وتوقع كامبل أن السعودية لن تمضي قدماً في الصفقة إذا أصر ترامب على إضافة الشروط الجديدة التي يسعى إلى فرضها، وقال: "لا أرى إطلاقاً أنهم سيقدمون على ذلك، لن يفعلوا ذلك حتى لو أرادوا، واعتقادي أنهم لا يريدون ذلك. فالضغوط السياسية، ليس داخل المملكة فحسب، وإنما في المنطقة وعلى نطاق أوسع في العالم الإسلامي، أقوى من أن تسمح لهم بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام والتعامل مع إسرائيل فجأة باعتبارها حليفاً أو شريكاً وثيقاً".

كما استبعد كامبل أن تلجأ السعودية، في التوقيت الحالي، إلى بديل آخر لتوقيع برنامج نووي سلمي، وقال: "بداية، اعتقادي أن اتفاقيات أبراهام لم تكن جزءاً من التفاوض، وإنما أراد ترامب إضافتها لاحقاً، لكن لا أعتقد، لأسباب جيوسياسية، أنهم سيرفضون تلقائياً الآن التعامل مع إدارة ترامب، ويخاطرون برد سريع، ويسعون إلى اتفاق مع بديل آخر أو طرف تعتبره واشنطن خصماً لها".

وأشار كامبل إلى حالة من الإحباط الشديد لدى السعودية ودول الخليج بسبب الطريقة التي خاضت بها واشنطن حربها مع إيران وإدارتها لها، مضيفاً أنه، في الوقت نفسه، ومع سعيهم إلى إبرام اتفاقات بديلة، لا يزالون يدركون أن الولايات المتحدة، لأسباب عديدة، ليست شريكاً يمكن قطع العلاقات معه في هذه المرحلة.

"تكلفة باهظة" على السعودية

ومن جانبه، يرى حسن إيبش، الباحث في معهد الخليج في العاصمة واشنطن، أن تصريح ترامب يستهدف إحداث تأثير لدى جمهور وتيار معين، مقارناً بينه وبين تصريحاته السابقة عن فرض رسوم بنسبة 20% مقابل تأمين مرور السفن في مضيق هرمز. وقال، في تصريح لـ"العربي الجديد": "من المرجح أن يكون ترامب قد قال ذلك، لكنه لن يصر على التطبيع مع إسرائيل في سياق هذا الاتفاق".

وأكد إيبش استحالة إقدام السعودية على خطوة التطبيع في الوقت الراهن، معتبراً أن "تكلفة هذه الخطوة باهظة للغاية في هذا التوقيت"، مضيفاً أنها تفضل الشراكة مع الولايات المتحدة في برنامجها النووي المدني، لكنها ليست مضطرة إلى ذلك، إذ يمكنها اللجوء إلى 6 أو 7 شركاء محتملين آخرين، بما في ذلك كوريا الجنوبية ودول أخرى تمتلك برامج نووية مدنية متطورة في أوروبا وآسيا، غير أنه استبعد أيضاً هذه الخطوة في الوقت الحالي لما قد تؤدي إليه من توترات مع واشنطن، الشريك الرئيسي لها.

استبعد باحث في حديث مع "العربي الجديد" لجوء السعودية إلى شركاء آخرين لبرنامجها النووي المدني لما قد تؤدي إليه هذه الخطوة من توترات مع واشنطن

واتفق إيبش على أن الإصرار على تطبيع السعودية مع إسرائيل سيؤدي إلى رفض الرياض اتفاق الطاقة، وقال: "رغم أهمية البرنامج النووي المدني، إلا أنه ليس أمراً حيوياً أو ضرورة قصوى بالنسبة للسعودية. نعم، هو مهم، لكنه ليس مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، ولا حتى ضمن قائمة أهم خمس أولويات في السياسة الخارجية السعودية. ما علاقة إسرائيل بالشراكة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والسعودية؟ لا شيء. إنها فرصة لترامب لمحاولة استخدام ورقة ضغط لدفع الرياض إلى هذا الأمر"، متوقعاً تراجع ترامب عن هذا المطلب "بطريقة أو بأخرى".

وعن إمكانية تحرك واشنطن في الاتفاق من دون ربطه بإسرائيل، بعد سنوات من الرفض، قال: "ما يختلف هذه المرة هو أن ترامب، كرئيس، مستعد للتحرك بشكل مستقل عن إسرائيل وعن اللوبي المؤيد لها. وهو أيضاً شخص يحتاجه الإسرائيليون، ويحتاج إليه نتنياهو. ولديه أوراق ضغط على إسرائيل بشكل عام، وعلى نتنياهو بشكل خاص، لم تتوفر لدى معظم الرؤساء. ولذلك من المهم للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي ولنتنياهو الحفاظ على علاقة جيدة مع ترامب، خاصة وأن علاقتهما متوترة"، مضيفاً أن ملف إيران يمنحه نفوذاً كبيراً، كما أنه يعرف أن لديه الكلمة العليا، ولا يتعامل مع إسرائيل بهذا القدر من التوجس والحذر مثل سابقيه.