هل تحضر إسرائيل لقتل 200 فلسطيني في جنوب قطاع غزة؟

- تصاعدت الدعوات الإسرائيلية لقتل واعتقال 200 فلسطيني من مقاتلي حماس في رفح، وسط إجراءات صارمة من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على من يقترب من "الخط الأصفر" الذي يحدد حدود انسحاب الجيش في غزة. - تقارير إعلامية تشير إلى احتمال السماح للمقاتلين بالانتقال للمناطق الفلسطينية بشرط تسليم أسلحتهم، لكن مسؤولين عسكريين يعارضون ذلك، معتبرين أن قتلهم هو الخيار الوحيد. - الجدل السياسي في إسرائيل يتصاعد، مع انتقادات لنتنياهو من وزراء يمينيين يرفضون أي تسوية، معتبرينها خيانة للجنود وأهداف الحرب.

تتعالى أصوات المسؤولين الإسرائيليين الداعية لقتل واعتقال 200 فلسطيني بزعم أنهم من مقاتلي حركة حماس، بعد تقارير بأنهم عالقون في منطقة في رفح جنوب قطاع غزة يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفق الإجراءات المعمول بها، يطلق جيش الاحتلال النار على كل من يقترب من منطقة "الخط الأصفر" الذي يعيّن حدود انسحاب الجيش الإسرائيلي في القطاع، ما يعني أن إطلاق النار على هؤلاء "المقاتلين" أو اعتقالهم، إن عثر عليهم، هو أمر واقع لا محاله على الأرجح، نظراً للإجراءات التي يتّبعها الجيش منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار، وبل وحتى تحريض وزراء في الآونة الأخيرة، على قتل الأطفال الفلسطينيين الذي يقتربون من "الخط الأصفر" في أرجاء القطاع.

وثارت زوبعة في إسرائيل، بعد نشر موقع القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تتجه نحو الموافقة على السماح لهؤلاء "المقاتلين" بالتوجّه إلى المناطق الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، بشرط أن يوافقوا على تسليم أسلحتهم. لكن مسؤولين كباراً في الجيش الإسرائيلي أكدوا أن "موقف رئيس الأركان (إيال زامير) هو أنه يجب تصفية جميع هؤلاء الإرهابيين (على حدّ وصفهم). وإذا تقرر السماح بخروجهم دون أسلحة، فذلك فقط مقابل جثامين الأسرى (الإسرائيليين) هناك"، كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد الانتقادات الواسعة، بأنه لن يسمح بمرور مقاتلي حماس إلى الطرف الآخر، وليس مستبعداً أن يندرج التسريب للقناة العبرية، في إطار خدعة وعملية إلهاء وتضليل، منذ البداية، إضافة الى توفير أجواء تبرر قتل فلسطينيين قد يكونون في المنطقة أو بالقرب منها.

وخلال السجال الإسرائيلي، زعم جيش الاحتلال، أنه في وقت سابق من اليوم، جرى رصد عدد من المسلحين، "اجتازوا الخط الأصفر واقتربوا من قوات الجيش العاملة في جنوب قطاع غزة، بطريقة شكّلت تهديداً مباشراً عليهم"، وأضاف الجيش: "على الفور، وبعد عملية الرصد، قامت قوات الجيش الإسرائيلي من الجوّ والبرّ بالقضاء على المسلّحين بهدف إزالة التهديد عن القوات. تنتشر قوات الجيش في المنطقة الجنوبية وفقاً لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد مباشر".

وقبل الإعلان عن موقف نتنياهو، دعاه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى وقف القرار، واصفاً إياه بأنه "جنون مطلق". وعلّقت الوزيرة أوريت ستروك قائلة: "يسلّمون أسلحتهم؟! ثم يأخذون سلاحاً بديلاً في الجانب الأحمر من غزة؟ هذا عار. إنه خيانة للقتلى، للجنود، ولأهداف الحرب"، كما هاجم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت القرار قائلاً: "العفو عن إرهابيين بذريعة مثيرة للشفقة، هو فقدان للبوصلة الأخلاقية".