هل تحاكي بكين عملية القبض الأميركية على مادورو لاستعادة تايوان؟

- أثارت عملية اعتقال مادورو وزوجته تساؤلات حول إمكانية تنفيذ الصين لسيناريو مشابه لاستعادة تايوان، حيث يمكن لجيش التحرير الشعبي الصيني الاستفادة من الدروس المستخلصة من العملية الأميركية. - وصفت صحيفة صينية العملية بأنها ضربة مثالية بدقة عالية، مشيرة إلى دور الصبر الاستراتيجي والتكتيكات الخادعة في نجاحها، مما أدى إلى القبض على مادورو بأقل مقاومة. - رغم نجاح العملية، أشار المحللون إلى أن رد بكين المحتمل على تايوان سيختلف، حيث ستطور استراتيجيات فعالة من حيث التكلفة لتجنب الأضرار الجسيمة.

أثارت عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الأراضي الأميركية، تساؤلات حول فرص بكين في تنفيذ سيناريو مماثل لاستعادة جزيرة تايوان، التي تطالب بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إن لزم الأمر.

في هذا الصدد، قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، اليوم الاثنين، إن العملية الأميركية يجب أن تكون بمثابة تحذير للقوى الانفصالية في تايوان، في أعقاب مناورات جيش التحرير الشعبي التي استهدفت قيادة الجزيرة. ونقلت عن محللين قولهم إن بكين ستدرس عن كثب عملية أسر الولايات المتحدة للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي أشارت إلى قدرتها على استهداف قيادة تايوان في أحدث مناورات جيش التحرير الشعبي بالقرب من الجزيرة قبل أيام. وأضافت بأن الجيش التايواني سيكون لديه وقت أقل للرد على هجوم مفاجئ، مقارنة بفنزويلا، نظراً لقدرة جيش التحرير الشعبي على الانتشار من مسافات أقصر عبر مضيق تايوان.

ووصفت الصحيفة الصينية العملية التي نفذتها، يوم السبت، قوة دلتا التابعة للجيش الأميركي، وهي أعلى وحدة مهام خاصة في الجيش، بأنها ضربة مثالية بدقة عالية وخسائر ضئيلة. ولفتت إلى أن العملية ضد مادورو حققت هدفها وأظهرت نهجاً منهجياً، مع جمع معلومات استخبارية واسعة النطاق، واستخدام منصات مختلفة لتحييد أنظمة الدفاع عبر الحرب الإلكترونية والضربات الجوية. في حين تساءل آخرون عن إمكانية أن تُقدم بكين على مثل هذا السيناريو السريع والدقيق لاستعادة الجزيرة، في ضربة مباغتة وصادمة للعالم.

أيضًا نقلت ساوث تشاينا مورنينغ بوست عن يو غانغ، وهو عقيد متقاعد في جيش التحرير الشعبي الصيني، حديثه عن دور الصبر الاستراتيجي والتكتيكات الخادعة في نجاح العملية الأميركية، التي أدت في النهاية إلى القبض على مادورو بأقل قدر من المقاومة. وقال يو: "على مدى أكثر من أربعة أشهر، استخدم أسطول ضخم قبالة سواحل فنزويلا تكتيكات خادعة لتضليل مادورو، الذي أخطأ في تقدير الأمر واعتبره عملية روتينية لمكافحة المخدرات. وقد أدى هذا التضليل الاستراتيجي إلى مفاجأة حكومة فنزويلا وجيشها، حيث اعتقد مادورو أن ترامب كان يخدعهم".

وأكد يو قدرة الجيش الأميركي على تنفيذ العمليات المشتركة، مشيرًا إلى كيف أن مزيجًا من الضربات الجوية وفرق الاستخبارات قد أمّن بسرعة مسارًا للعملية، محققًا هدف المهمة بأقل قدر من الأضرار. وعلى الرغم من نجاح العملية ضد مادورو، لاحظ يو أن الأمر لم يكن يتعلق باستعراض القوة العسكرية الأميركية، بقدر ما كان يتعلق بكشف نقاط ضعف خصم غير كفؤ.

ومع ذلك، أشار إلى أن رد بكين المحتمل على تايوان سيختلف في طبيعته عن نهج الولايات المتحدة تجاه فنزويلا. وقال: "لسنا بحاجة إلى التعلُّم من الولايات المتحدة أو تعقيد الأمور. إنهم يستخدمون مكافحة المخدرات مبررًا، لكننا نحارب النزعة الانفصالية، وتحديدًا استقلال تايوان"، وأضاف أن استراتيجية بكين ستركز على "القضاء" على القيادة الانفصالية في تايوان، وتأمين الجزيرة بسرعة قبل حدوث أي تدخل أجنبي.

من جهته، قال المعلق العسكري سونغ تشونغ بينغ، إن بكين ستدرس وتقيّم عن كثب التحركات العسكرية لواشنطن. وأضاف: "بينما نستعد لنزاع عسكري محتمل بشأن تايوان، سيكون لدينا المزيد من الاستراتيجيات وخطط الطوارئ. لكننا لن نكتفي بتقليد أساليب الآخرين، وبدلاً من ذلك، سنطوّر أساليبنا الفريدة لحل قضية تايوان بطريقة فعالة من حيث التكلفة"، لافتًا إلى أن مفهوم التكلفة المنخفضة يعني أن جيش التحرير الشعبي، عند الاستيلاء على تايوان، سيتجنب إنفاق القوى العاملة والموارد بشكل مفرط، ولن يتسبب في أضرار جسيمة للشعب التايواني أو البنية التحتية المدنية في الجزيرة.

يُشار إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني قام خلال السنوات الأخيرة بمحاكاة هجمات على مبنى يشبه مكتب الرئاسة التايواني في قاعدة زوريخه بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، مما أثار اعتراضات قوية من تايبيه. وتعتبر بكين تايوان جزءًا من الأراضي الصينية، وتحسب أي خوض في هذه المسألة تدخلاً في شؤونها الداخلية. ولا تعترف معظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بتايوان كدولة مستقلة، لكن واشنطن تعارض أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة ذات الحكم الذاتي بالقوة، وتلتزم بتزويدها بالأسلحة للدفاع عنها.