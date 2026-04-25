هكذا يؤخر نتنياهو التحقيق في قضيتين لموظفين بمكتبه

- تأخرت التحقيقات في قضيتي "الاجتماع الليلي" و"التسريب إلى صحيفة بيلد" بسبب عدم تنسيق موعد مع نتنياهو، رغم محاولات الشرطة المتكررة للتواصل مع مكتبه. - تتعلق الشهادة التقنية لنتنياهو بمعلومات حصل عليها رئيس طاقمه، تساحي برافرمان، حول تحقيقات سرية، وهي معلومات خاضعة لأمر حظر نشر. - إذا لم تتمكن الشرطة من أخذ شهادة نتنياهو، ستضطر لتحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح اتهام.

تتأخر التحقيقات في قضيتين بسبب عدم تمكن الشرطة الإسرائيلية من تنسيق موعد للاستماع إلى شهادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وفقاً لما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11) في نشرتها، مساء أمس الجمعة، مشيرةً إلى أن الشرطة توجهت أكثر من مرّة إلى مكتب نتنياهو ولكنها لم تتلقّ رداً حتّى الآن. وطبقاً للقناة، فقد قررت الشرطة منذ نحو شهرين استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في قضيتي "الاجتماع الليلي" والتسريب إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، لكنها لم تتمكن حتى اليوم من تحديد موعد للاستماع إليه، على الرغم من أنه يُفترض أن تكون الشهادة قصيرة وألا تتجاوز نحو ساعتين. وبينما كان التأخير في التحقيق بدايةً سببه الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، إلا أنه بعد وقف إطلاق النار تواصلت الشرطة مع مكتبه عدة مرات دون أن تتمكن حتى الآن من تنسيق موعد لحضوره.

ومن المتوقع أن تكون شهادة نتنياهو في معظمها "تقنية". والسبب بحسب "كان 11" أنه في قضية "الاجتماع الليلي"، ستتناول التحقيقات الطريقة التي يُشتبه في أن رئيس طاقم نتنياهو، تساحي برافرمان، حصل من خلالها على معلومات مسبقة حول تحقيقات سرية جارية ضد موظفي المكتب، وهو موضوع لا يزال خاضعاً لأمر "حظر نشر".

أما في قضية صحيفة "بيلد"، فتتعلق شهادة نتنياهو بتفاصيل ضرورية ظهرت خلال استكمال التحقيقات. وإذا لم تتمكن الشرطة من أخذ شهادته، التي هي في جوهرها تقنية كما أُشير، فلن يكون أمامها خيار سوى تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة من دون شهادته لاتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح اتهام.

وأتت هذه التطورات بعدما قررت الشرطة استدعاء نتنياهو للتحقيق، في أعقاب تطورات في التحقيق الأساسي مع رئيس الطاقم؛ إذ أظهرت الشبهات أن برافرمان حصل على معلومات عن التحقيقات السرية التي كانت تجري في قضية الوثائق التي سُرّبت لصحيفة "بيلد" الألمانية. وبحسب "كان 11"، فإن الطريقة التي حصل بها بارفرمان على هذه المعلومات لا تزال خاضعة لأمر حظر نشر، إلا أن هناك حاجة إلى ردّ نتنياهو على التفاصيل التي تبرز من التحقيق.

وبدأ التحقيق عقب تصريحات أدلى بها الموظف السابق بمكتب نتنياهو، والمتحدث باسمه، إيلي فلدشتاين، وفيها قال إن بارفرمان استدعاه لاجتماع عاجل مساء السبت في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل 2024، أي قبل نحو شهر من اعتقاله (من اعتقال فلدشتاين)، وأبلغه بوجود تحقيق سري، وذكر عدداً من أسماء المشتبه فيهم، وقال إنه يستطيع "إيقاف ذلك"، وهو ما نفاه برافرمان.