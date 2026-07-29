هكذا فرض سموتريتش مشروعه الاستيطاني في الضفة على أرض الواقع

- برز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في تنفيذ وعوده الانتخابية بضم الضفة الغربية، مما أثار انتقادات دولية بسبب انتهاك القانون الدولي وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم لصالح المستوطنين. - قاد سموتريتش جهوداً لتسييس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، بنقل صلاحيات التخطيط إلى "مديرية الاستيطان"، مما أضعف دور الجيش الإسرائيلي، معتقداً أن العالم سيقبل الأمر الواقع. - توسعت المستوطنات خلال فترة ولاية سموتريتش، مع الاعتراف بالبؤر الاستيطانية غير القانونية، مما زاد من العنف والاحتكاكات، رغم المخاطر الدولية، معتبراً ذلك جزءاً من "ثورة تاريخية".

ارتفع عدد البؤر الاستيطانية من 50 عام 2022 إلى قرابة 140 عام 2026

بينما يدنو موعد انتخابات الكنيست، ويذهب السياسيون في إسرائيل إلى استعراض إنجازاتهم، في جزء من حملاتهم الانتخابية، يثبت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه اجتاز اختبار الوعود المتعلقة بخطة الحسم وضم الضفة الغربية المحتلة بنجاح؛ إذ فرض الصهيوني الديني المتطرف وقائع على الأرض، وتجاوزها بإعلانه هدفه منها بأنه إملاء سياسة مستقبلية تُجرد الفلسطينيين من أرضهم وحقهم، وتمنحها في المقابل للمستوطنين.

وإن لم ينجح الوزير الثاني في وزارة الأمن في فرض السيادة الإسرائيلية فعلياً على مستوطنات الضفة، رغم تصريحاته عن "عام السيادة" بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، لكنه حقق وفقاً لما أورده موقع واينت العبري، اليوم الأربعاء، "نجاحات" في سلسلة من القضايا التي كانت، حتّى بضع سنوات فقط، تبدو بالنسبة للمستوطنين وكأنها ليست أكثر من مجرد "أمنيات".

إجراءات سموتريتش المتطرفة، يُنظر إليها في المستوطنات على أنها تحقيق لرؤية الحسم التي وضعها منذ سنوات. غير أن منتقدي الوزير، الذي كرّس فعلياً جزءاً كبيراً من الموارد للمستوطنات، يرون بحسب "واينت" أنه استغل الحرب إلى حد كبير لفرض وقائع على الأرض. وتنامت الانتقادات ضده خصوصاً في فترة يميل فيها الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، وتحوّلت "الإنجازات" التي قامت على أنقاض الفلسطينيين وسرقة أراضيهم والاعتداء عليهم إلى سيف ذي حديّن، بسبب "الثمن" الذي باتت تدفعه إسرائيل أمام دول تنظر إليها على أنها تنتهك القانون الدولي.

يحذر منتقدو سياسة سموتريتش من أن تحركاته قد تكلف إسرائيل عزلة غير مسبوقة

منتقدو سياسة سموتريتش يُحذرون وفقاً لـ"واينت"، من أن تحركاته قد تكلف إسرائيل عزلة غير مسبوقة، الأمر الذي سيؤثر بمستوى المعيشة فيها، كما قد يضر بعلاقاتها مع حلفائها الرئيسيين، خصوصاً مع التوتر الذي بات يسود الضفة الغربية، و"عجز الجيش والشرطة الإسرائيليين عن منع المواجهات المتكررة بين اليهود والفلسطينيين"، على حد تعبير الموقع.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي استخدمها سموتريتش لتجاوز الإدارة المدنية العسكرية وفرض سياسات مدنية استيطانية؟ كيف أثرت سياسات سموتريتش الاستيطانية على العلاقات الدولية لإسرائيل وعلى مستوى المعيشة فيها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تسييس الإدارة المدنية وفرض السيادة

على الرغم من أن الإدارة المدنية لا يزال يرأسها حالياً ضابط برتبة عميد، وهو المسؤول عن القضايا المدنية المتعلقة بـ"التطوير" والبناء في الضفة الغربية، فإن سموتريتش قاد عملية إضفاء الطابع المدني عليها بحكم الأمر الواقع، وذلك في إطار منصبه بصفته وزيراً في وزارة الأمن، إلى جانب كونه وزير المالية؛ حيث وقّع مع وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، على وثيقة توافق على نقل صلاحيات تتعلق بالإدارة المدنية. وقد انتقلت هذه الأخيرة من قاعدة عسكرية إلى منطقة صناعية في مستوطنة "شعاري بنيامين".

أظهرت الإجراءات التي قادها سموتريتش خلال فترة ولاية الحكومة أن وعوده بشأن الاستيطان تُنفذ بحكم الأمر الواقع

ومع أن سموتريتش لم ينجح في فرض السيادة، كما وعد، لكن الإجراءات التي قادها خلال فترة ولاية الحكومة أظهرت أن وعوده تُنفذ بحكم الأمر الواقع، فقد حوّل الصلاحيات المتعلقة بالتخطيط وإدارة الأراضي إلى طابع مدني، وأخضعها لـ"مديرية الاستيطان" ذات الطابع السياسي، وهو ما فرّغ، وفقاً للموقع، دور جيش الاحتلال الإسرائيلي من مضمونه باعتباره صاحب السيادة في المنطقة، وخلق نوعاً من التسلسل الهرمي الحكومي غير المباشر.

سموتريتش: لن يكون أمام العالم والفلسطينيين في نهاية المطاف خيار سوى قبول الأمر الواقع

نقل الصلاحيات كان له تأثير مباشر أيضاً في تسوية وضعية البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، مع إلحاق ضرر فعلي بحقوق الفلسطينيين. وعلى الرغم من أنه تسبب في انتقادات لإسرائيل في الساحة الدولية، فإن سموتريتش لا يعتبر ذلك مشكلة لأنه بحسبه "لن يكون أمام العالم والفلسطينيين في نهاية المطاف خيار سوى قبول الأمر الواقع"، وفقاً لما نقله الموقع عنه.

الاعتراف بـ"الاستيطان الفتي"

الوزير الذي تعهّد بالاعتراف بالبؤر الاستيطانية التي توصف بـ"غير القانونية" إسرائيلياً، والمعروفة باسم "الاستيطان الفتي"، "لم يكن يتوقع"، بحسب "واينت" تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف. فمنذ تشكيل الحكومة الحالية، أُقرّت 103 مستوطنات جديدة (قال سموتريتش في منشور له اليوم الأربعاء إن عددها 104)، بينها بؤر استيطانية لم يُعترف بها سابقاً، وأخرى تحولت إلى مستوطنات معترف بها رسمياً.

״על דבר אחד אין מחלוקת: השר בצלאל סמוטריץ אמר ועשה. 104 יישובים חדשים הם רק חלק מההצהרות שהפכו למציאות״.



בדיוק כמו שהבטחתי: אנחנו מקימים יישובים חדשים שמהווים את חומת המגן של רעננה, תל אביב, גבעתיים, ירושלים וכל מדינת ישראל. pic.twitter.com/mMxMDys1HE — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) July 29, 2026

وبعد فترة قصيرة من اندلاع حرب الإبادة على غزة، أُنشئ "اتحاد المزارع" الاستيطاني بهدف تعزيز السيطرة على أراضٍ واسعة في الضفة الغربية بغطاء الزراعة أو عبر ما يُعرف بالاستيطان الرعوي، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الاحتلال والجيش والأجهزة الأمنية. وتمتد هذه البؤر الاستيطانية الزراعية اليوم على أكثر من مليون دونم في أنحاء الضفة، مع استمرار توسعها، مقارنة بنحو 200 ألف دونم فقط هي مساحة جميع المستوطنات والمدن الاستيطانية في الضفة الغربية مجتمعة. وقد تزايد عدد هذه البؤر خلال سنوات قليلة؛ إذ ارتفع من نحو 50 بؤرة زراعية عام 2022 إلى قرابة 140 عام 2026.

مزيد من إرهاب المستوطنين

وفي هذا الصدد، يرى منتقدو سموتريتش أن مشروع البؤر الاستيطانية والاستيطان الرعوي عموماً ساهم في تصاعد الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، وما رافق ذلك من مواجهات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين. كما ارتبط الاستيطان الرعوي مباشرة بالمواجهات التي أفضت إلى مقتل جندي برتبة رائد، وعضو في الفرقة المتأهبة في مستوطنة "حفات غلعاد"، يوم الجمعة الماضي، وما جر بعدها إلى مجزرة في قرية تل ، وعمليات عسكرية عدوانية طاولت مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

رغم أن "العودة" إلى شمال الضفة الغربية لم تكن من وعود حملة سموتريتش الانتخابية، فإنها تُعد جزءاً من سياسة توسيع الاستيطان التي قادها خلال ولايته. ومن المتوقع بحسب "واينت"، إقامة مستوطنات جديدة في شمال الضفة خلال الصيف الجاري، لتُضاف إلى مستوطنات مثل "سانور" و"حومش" التي أُخليت بموجب خطة "فك الاتباط" عام 2005، لتُمنح اعترافاً جديداً. وخلال العام الأخير، تسارعت المصادقات على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة، وسط مخاوف من احتمال تغيّر الحكومة مستقبلاً.

وأدت التحولات على الأرض إلى تغييرات في الواقع الأمني في الضفة الغربية؛ حيث ارتفعت العمليات الإرهابية والاعتداءات التي ينفذّها المستوطنون ضد الفلسطينيين. كما غيّرت الشرطة طريقة تعاملها مع هذه الجرائم، إذ يجري فحص كل حالة بشكل منفصل، بحيث لا يُصنّف كل احتكاك بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين أو مستوطنين "عملاً إرهابياً"، ولا كل إحراق مركبة "جريمة قومية".

على كل ما سبق، علّق سموتريتش في بيان أصدره مكتبه، اليوم الأربعاء، بالقول إن "الوزير قاد خلال السنوات الأربع الماضية "ثورة تاريخية" في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة)، هدفها تعزيز أمن إسرائيل ومنع إقامة دولة إرهاب داخلها"، مؤكداً أن "سياسة تعزيز الاستيطان كانت جزءاً أساسياً من وعوده الانتخابية وأن تنفيذها تجاوز التوقعات".