هكذا استغل إبستين جائزة نوبل للسلام لاستقطاب شخصيات بارزة

- كشف تحقيق لوكالة "أسوشييتد برس" عن تباهي جيفري إبستين بعلاقته مع توربيورن ياغلاند، الرئيس السابق للجنة جائزة نوبل للسلام، مما أدى إلى توجيه تهمة "الفساد المشدد" لياغلاند من قبل السلطات النرويجية. - تحقق وحدة الجرائم الاقتصادية في الشرطة النرويجية في تلقي ياغلاند هدايا أو رحلات مرتبطة بمنصبه، حيث تم تفتيش منزله. ينفي ياغلاند التهم، رغم عدم وجود دليل على تأثيره في قرارات جائزة نوبل. - تضمنت مراسلات إبستين إشارات لاستضافة ياغلاند، واصفاً إياه بأنه يوفر "منظوراً فريداً"، وقد دخل ياغلاند دائرة معارف إبستين عبر الدبلوماسي النرويجي تيريه رود لارسن.

كشف تحقيق أجرته وكالة "أسوشييتد برس" أن مجرم الجنس جيفري إبستين كان يتباهى مراراً بعلاقته بالرئيس السابق للجنة جائزة نوبل للسلام توربيورن ياغلاند، وذلك في تواصله مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينهم ريتشارد برانسون، لاري سامرز، بيل غيتس، وستيف بانون، أحد أبرز مقربي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشير "ملفات إبستين" التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي، إلى أن اسم توربيورن ياغلاند، الذي ترأس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام بين عامي 2009 و2015، قد ورد مئات المرات في الوثائق المتعلقة بإبستين. ومنذ نشر تلك الوثائق، وجهت السلطات النرويجية إلى ياغلاند تهمة "الفساد المشدد"، في إطار تحقيق فُتح استناداً إلى معلومات وردت في الملفات، بحسب ما أعلنت وحدة الجرائم الاقتصادية في الشرطة النرويجية "أوكوكريم".

وأوضحت الوحدة أنها تحقق في ما إذا كان ياغلاند قد تلقى هدايا أو رحلات أو قروضاً على صلة بمنصبه، كما فتشت فرقها منزله في أوسلو الخميس الماضي، إضافة إلى عقارين آخرين في بلدة ريسور الساحلية جنوباً، وبلدة راولاند غرباً. في المقابل، قال محاموه في مكتب "إلدن" للمحاماة في النرويج إن ياغلاند ينفي التهم الموجهة إليه، مؤكدين أنه خضع للاستجواب من قبل وحدة الشرطة الاقتصادية الخميس.

ورغم أن الوثائق التي اطلعت عليها "أسوشييتد برس" لا تتضمن دليلاً على وجود ضغط مباشر للتأثير في قرارات جائزة نوبل للسلام، إلا أن إبستين كان يحرص على إبراز استضافته ياغلاند في ممتلكاته بنيويورك وباريس خلال العقد الماضي. ففي سبتمبر/أيلول 2018، وخلال الولاية الأولى لترامب، تبادل إبستين رسائل نصية مع ستيف بانون، في ما بدا إشارة إلى اهتمام ترامب بجائزة نوبل، إذ كتب إبستين في إحدى الرسائل: "رأس دونالد سينفجر لو علم أنك أصبحت الآن صديقاً للرجل الذي سيقرر يوم الاثنين جائزة نوبل للسلام"، مضيفا: "قلت له إن الجائزة يجب أن تكون لك العام المقبل عندما نسوي مسألة الصين".

وفي رسالة إلكترونية عام 2013، مزج فيها بين نصائح استثمارية وإشادة بنصائح في العلاقات العامة، أخبر إبستين رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون أن ياغلاند سيقيم لديه في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، لافتاً إلى أنه "إذا كنت هناك، فقد تجده مثيراً للاهتمام". كما أرسل إبستين، في عام 2015، رسالة إلى كاثي روملر، بعد عام من مغادرتها منصب مستشارة البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، جاء فيها: "رئيس لجنة نوبل للسلام سيزورني، فهل ترغبين في الانضمام؟".

وفي عام 2012، كتب إبستين إلى وزير الخزانة الأميركي الأسبق والرئيس السابق لجامعة هارفارد لاري سامرز قائلاً: "رئيس لجنة نوبل للسلام يقيم لدي، إذا كان لديك أي اهتمام". وفي تلك المراسلات، وصف ياغلاند، الذي شغل أيضاً منصب رئيس وزراء النرويج ورئيس مجلس أوروبا (وهي هيئة معنية بحقوق الإنسان)، بأنه "ليس لامعاً"، لكنه يوفر "منظوراً فريداً". وفي عام 2014، كتب إبستين إلى بيل غيتس مشيراً إلى أن ياغلاند أعيد انتخابه رئيساً لمجلس أوروبا، فرد مؤسس مايكروسوفت قائلاً: "هذا جيد، أعتقد أن منصبه في لجنة جائزة السلام أيضاً غير محسوم؟".

وخلال رئاسة ياغلاند للجنة، مُنحت جائزة نوبل للسلام للرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2009، وللاتحاد الأوروبي عام 2012. وكان ياغلاند قد دخل دائرة معارف إبستين عبر الدبلوماسي النرويجي تيريه رود لارسن، الذي أسهم في التوسط لاتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، علماً بأن لارسن وزوجته يواجهان أيضاً اتهامات بالفساد في النرويج على خلفية علاقتهما بإبستين.

(أسوشييتد برس)