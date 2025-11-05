هكذا احتفل سياسيون ومثقفون ونشطاء في واشنطن بلحظة فوز زهران ممداني

- اجتمع سياسيون ومثقفون في مقهى "Busboys and Poets" للاحتفال بفوز زهران ممداني في الانتخابات الأميركية، حيث عكست الأجواء الدعم الكبير لرؤيته التقدمية. - اعتبرت كوري بوش فوز ممداني انتصارًا للمجتمع الذي عانى من التعصب، مؤكدة أن النصر يعزز الأمل في التغيير الحقيقي، خاصة لمن يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية. - تفاعل الحضور مع دعوات لمواجهة المصالح الخاصة، مشيرين إلى أن فوز ممداني يمثل ثورة ضد سيطرة المال السياسي ويعيد الأمل في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

في المقهي الثقافي (busboys and poets) بالعاصمة الأميركية واشنطن، تجمّع سياسيون أميركيون ومثقفون وناشطون وكتّاب، لمتابعة نتائج الانتخابات الأميركية التي أجريت الثلاثاء في مختلف أنحاء الولايات. ومع بدء فرز أصوات الانتخابات في نيويورك وإعلان تقدم المرشح الديمقراطي التقدمي زهران ممداني على منافسه أندرو كومو بدأ الحضور في الاحتفال مبكراً وترديد الهتافات لتأييده، قبل أن تتعالى الهتافات، ويبدأ الحضور في رقص الدبكة الفلسطينية على أنغام أغنية "أنا دمي فلسطيني"، عقب إعلان تأكيد فوزه.

ومثّل فوز ممداني لحظة خاصة لعضو مجلس النواب الأميركي السابقة كوري بوش، التي أشارت في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هذه اللحظة تعني الكثير للمجتمع الذي تحمّل الكثير من التعصب والكراهية والإبادة الجماعية التي تشهدها غزة". وقالت: "رأينا للتو النصر الذي كنا ننتظره جميعاً. زهران ممداني عمدة نيويورك. العالم مختلف الآن". وذكرت أن النصر "يعني الكثير للاشتراكيين الديمقراطيين"، وأيضاً لهؤلاء "الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار ومن يستقلون وسائل النقل العامة ومن يحتاجون إلى المساعدة"، وقالت: "يمكننا الفوز ويمكننا إحداث تغيير".

النائبة السابقة في مجلس النواب الأميركي كوري بوش تتحدث عن فوز زهران ممداني pic.twitter.com/QGYPpxoVSb — العربي الجديد (@alaraby_ar) November 5, 2025

ومنذ السابعة مساءً حتى الحادية عشرة والنصف مساءً، امتلأ المقهى الثقافي الذي يصنف كأكبر المقاهي الثقافية بالعاصمة لصاحبه آندي شلال من أصول عراقية، بالحضور الذين حرصوا على التجمع معاً من أجل الاحتفال بفوز ممداني. وارتدى العشرات منهم الكوفية الفلسطينية. وتعددت هويات الحضور وأعراقهم، الذين جمعتهم على مدى الأشهر الماضية قضية غزة، وجمعهم في هذا المكان انتظار لحظة الفرح بفوز مرشح يحمل رسالة ورؤية يرون أنها تمثلهم وتحمل مبادئهم نفسها.

الصورة متابعة إعلان نتائج الانتخابات في المقهى، 5 نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

الصورة تجمّع في مقهى busboys and poets للاحتفال بفوز ممداني، 5 نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

وأشارت الأميركية كيتي كوريال التي تتحدث العربية قليلاً، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى لحظة الفرح التي يمثلها فوز ممداني، وقارنتها بالفترة العصيبة التي سادت خلال إدارة ترامب، وقالت: "لقد قُمعنا، وسُلبت حقوقنا، ونحن نرى تجربة الديمقراطية التي عرفناها تنهار ببطء". واعتبرت أن ما يمثّله "فوز ممداني لا يقتصر على كونه عمدة لمدينة نيويورك، ولا مجرد مرشّح ديمقراطي، بل يعيد حرفياً الأمل إلى الولايات... يعيد الحياة".

الصورة احتفال رواد مقهى busboys and poets بفوز ممداني، 5 نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

وقال آندي شلال، صاحب المقهى وأحد أعضاء حملة زهران ممداني من مدينة نيويورك، الذي تحدث عبر اتصال هاتفي: "من الواضح أن هذه الليلة تمثل بداية حقبة جديدة للحزب الديمقراطي حيث نقف في وجه المصالح الخاصة مثل إيباك"، وتفاعل الحضور مع تصريحاته ضد إيباك، قبل أن يضيف: "هناك أمران يحتاج الديمقراطيون إلى تعلمهما من هذه الليلة: أولهما، قوة الاستماع إلى الناخبين، وسؤالهم عما يمكن القيام به من أجلهم. وثانيهما إخبارهم بناءً على ذلك بخططك، والوقوف في وجه المصالح الخاصة".

بدوره، قال مقدم البرامج الذي يخطط للترشح للانتخابات في العاصمة، كيمون فريمان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "العالم أصبح مختلفاً مع فوز ممداني، معتبراً أن ذلك يشير إلى ثورة حقيقية، ومنتقداً في الوقت ذاته سيطرة المال السياسي والشركات على أعضاء الكونغرس. لكنه أشار إلى أن حركة إيباك المؤيدة لإسرائيل "تمتلك وحدها أكثر من نصف الكونغرس". وقال: "فاز ممداني باعتباره مناهضاً للصهيونية في أكثر المدن الصهيونية. لذا، هذا هو الهراء الذي غُيِّر". واختتم بمقولة ألبرت أينشتاين: "الخيال أكثر أهمية من المعرفة".

من جهتها، قالت الدكتورة ساريش، وهي عضو تدريس في إحدى الجامعات لـ"العربي الجديد": "هذا تاريخ. كنت طالبة عندما فاز باراك أوباما، والآن أنا في الثلاثينيات، وأرى ممداني وشخصيته، والأهم مدى رسوخه في المجتمع. إنه مهم لأشخاص مثلي في جيلي، وأيضاً للأجيال القادمة"، مضيفة أن ممداني "يعرف المجتمع عن ظهر قلب، والمشاكل، ولا يخاف، ويعرف أنه على حق". وأشارت إلى أنه رغم ذلك عليه الكثير من العمل لتقديم نموذج مختلف في مستوى نموذج الرئيس الأسبق أوباما.

أما مريم، وهي ناشطة ومتطوعة تقدمية، فأشارت إلى حضورها اليوم للاحتفال بالعمل الشاق الذي قام به ممداني والجميع من أجل ضمان هذا الفوز، وقالت: "تحدث ممداني دائماً عن المضطهدين والمهمشين ومن أجل الحقوق والعدالة الاجتماعية، ليس فقط لسكان نيويورك، ولكن لكل من يكافح ويعاني ويحتج على مستقبل أفضل بأسعار معقولة"، مضيفة أن "ممداني يمكنه تغيير الحزب الديمقراطي نفسه، لأنه عمل من أجل المساواة والعدالة والجميع".