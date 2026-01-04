هشام مكي... ضحية أخرى للإهمال الطبي والانتهاكات في سجون مصر

- توفي السجين السياسي هشام مكي نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب ظروف الاحتجاز القاسية، مما يعكس نمطاً متكرراً من الوفيات في السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي وسوء الأوضاع. - وثقت منظمات حقوقية مثل "هيومان رايتس إيجيبت" حالات وفاة متعددة في السجون المصرية عام 2025، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات الخطيرة مثل الإهمال الطبي والتعذيب. - كشفت تقارير مركز النديم عن مئات حالات التكدير والوفاة والإخفاء القسري في السجون المصرية عام 2025، مما يبرز الحاجة إلى إصلاح شامل لمنظومة الاحتجاز والعدالة الجنائية.

أعلنت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي هشام مكي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب تدهور حالته الصحية. وطبقاً لبيان الشبكة، الصادر اليوم الأحد، فقد جرى نقل مكي إلى مستشفى شبين الكوم، وسط دلتا النيل، حيث وافته المنية، وجرى تسليم جثمانه إلى أسرته ودفنه. وكان محكوماً عليه بالسجن المؤبد، وعانى طوال فترة احتجازه من ظروف احتجاز قاسية، إذ جرى نقله بين عدد من الأقسام وأماكن الاحتجاز المختلفة، إلى أن توفي.

وذكّرت الشبكة أن السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الوفيات، نتيجة حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية والدستورية والقانونية، وعلى رأسها الحق في الحصول على الدواء والرعاية الطبية اللازمة، وتأخر تقديم العلاج إلى أن تتدهور حالاتهم الصحية، ثم نقلهم إلى المستشفيات بعد فوات الأوان، ليفارقوا الحياة.

ويُعد مكي آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، ممن وثقتهم منظمات المجتمع المدني المصرية خلال العام الماضي 2025.

وقالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إنّ وفاة هشام مكي تمثل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، وتأتي في سياق نمط متكرر من الوفيات داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع السجون، مؤكدة ضرورة فتح "تحقيق جاد وشفاف" في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتجزين كافّة دون استثناء.

وقبل يومين، وثقت منظمة "هيومان رايتس إيجيبت" ثلاث حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهم عطا يوسف عبد اللطيف محمد (70 عاماً)، أستاذ فيزياء الجوامد التجريبية بجامعة أسيوط، توفي يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2025 داخل سجن بدر 3، بعد أكثر من 3 سنوات اعتقال. وكان قد عانى من أمراض قلب مزمنة، وتوفي عقب تدهور حاد بسبب الإهمال الطبي. وطالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت بـ"فتح تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والإهمال الطبي، وضمان الرعاية الطبية الفورية لكل المحتجزين". فضلاً عن وفاة أحمد سليمان المسعودي (55 عاماً)، داخل مقر تابع للأمن الوطني بالشرقية، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله في 11 نوفمبر/كانون الثاني. وكان قد تعرض للإخفاء القسري وحُرم من الرعاية الطبية رغم إصابته بالتهاب رئوي حاد، بعد سنوات من "التدوير" منذ 2015، وأُبلغت أسرته بوفاته في ظروف غامضة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وسبق أن رصدت منظمة هيومن رايتس إيجيبت ما وصفته بـ"استمرار نزيف الأرواح في مقارّ الاحتجاز المصرية خلال عام 2025"، إذ وثّقت المنظمة وفاة 54 سجيناً على الأقل حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول، تنوعت أسباب وفاتهم بين الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الوحشي.

في هذا السياق، كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في أحدث تقاريره الدورية، عن واقع مأساوي لحقوق الإنسان داخل السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية في مصر خلال عام 2025، إذ سجلت الانتهاكات مستويات مقلقة شملت مئات حالات التكدير الفردي والجماعي، وعشرات حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب مئات حالات الإخفاء القسري، وعنف الدولة، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الفردي، وحالات القتل خارج القانون.

وتوزعت هذه الانتهاكات عبر جميع محافظات الجمهورية، مع تركيز ملحوظ في محافظات القاهرة والشرقية والجيزة، ما يعكس نمطاً ممنهجاً من القمع امتد على مدار العام بأكمله.

وأشار المركز في تقريره الشهري الدوري إلى أنه خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025، رصد ما مجموعه 303 حالات انتهاك لحقوق الإنسان، كانت الانتهاكات الأكثر خطورة داخل أماكن الاحتجاز بتسجيل عشر حالات وفاة في مكان الاحتجاز. وتصدرت حالات التكدير الفردي قائمة الانتهاكات بواقع 105 حالات، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من الإجمالي، بينما جاءت في المرتبة الثانية حالات عنف الدولة، مسجلة 57 حالة، إضافة إلى 13 حالة تعذيب فردي. وفي ما يتعلق بملف الإخفاء القسري، فقد جرى رصد 44 بلاغاً عن أخبار الإخفاء القسري، مقابل ظهور 29 شخصاً منهم لاحقاً، كما تضمنت الإحصائية 25 حالة إهمال طبي متعمد، و20 حالة تكدير جماعي، يذكر أن الإحصائية لم تسجل أي حالة قتل خلال هذا الشهر.

أما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، فقد سجلت الإحصائيات 68 حالة تكدير فردي، و51 حالة عنف دولة، و49 حالة تتعلق بأخبار الإخفاء القسري، بينما بلغ عدد حالات الإهمال الطبي المتعمد 30 حالة، وحالات الظهور بعد اختفاء 14 حالة فقط، كما سجل الشهر سبع حالات قتل، وسبع حالات تعذيب فردي، وخمس حالات تكدير جماعي، وخمس حالات وفاة في مكان الاحتجاز، ما يعكس استمرار نمط الانتهاكات الخطيرة رغم انخفاض بعض الأرقام مقارنة بالأشهر السابقة.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، استمرت الانتهاكات بتسجيل 60 حالة تكدير فردي، و57 حالة عنف دولة، و50 حالة تتعلق بأخبار الإخفاء القسري، كما رصد التقرير 37 حالة ظهور بعد اختفاء، و21 حالة إهمال طبي متعمد، و16 حالة تكدير جماعي. وفي ما يخصّ الحالات الأشد خطورة، سجلت عشر حالات قتل، وتسع حالات تعذيب فردي، وأربع حالات وفاة في مكان الاحتجاز، في مؤشر على تصاعد العنف المميت خلال هذا الشهر.

وشهد شهر سبتمبر/ أيلول 2025 تصاعداً ملحوظاً في حالات التكدير الفردي التي بلغت 161 حالة، بينما رُصدت 114 حالة ظهور بعد اختفاء، وبلغت حالات عنف الدولة 49 حالة، وأخبار الإخفاء القسري 47 حالة، كما سجلت 28 حالة إهمال طبي متعمد، و18 حالة تكدير جماعي، و11 حالة تعذيب فردي، وسبع حالات قتل، وحالتان وفاة في مكان الاحتجاز، ما يشير إلى تركيز الانتهاكات على التكدير الفردي خلال هذا الشهر على نحوٍ لافت.

وخلال شهر أغسطس/ آب 2025، أظهرت البيانات تغيراً في الأرقام، إذ بلغت حالات الظهور بعد اختفاء 153 حالة، والأخبار المتعلقة بالإخفاء القسري 94 حالة، وسجل التقرير 67 حالة تكدير فردي، و49 حالة عنف دولة. كما ارتفعت حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز لتصل إلى 22 حالة في أعلى رقم شهري خلال النصف الثاني من العام، بينما سجلت 20 حالة قتل، و29 حالة إهمال طبي متعمد، و25 حالة تكدير جماعي، و17 حالة تعذيب فردي، ما يجعل هذا الشهر من أكثر الأشهر دموية من حيث الوفيات داخل أماكن الاحتجاز.

في شهر يوليو/ تموز 2025، سجل التقرير إجمالي عدداً من الانتهاكات، تصدرت فيه فئة الظهور بعد اختفاء بـ208 حالات، تلاها التكدير الفردي بـ59 حالة، والاختفاء القسري بـ56 حالة، كما جرى تسجيل 36 حالة تعذيب وتكدير جماعي، و31 حالة عنف دولة، و28 حالة إهمال طبي متعمد. وفي ما يخص الوفيات والتعذيب، سجلت 11 حالة وفاة في مكان الاحتجاز، وأربع حالات تعذيب فردي، وحالتان قتل خارج القانون، ويُلاحظ أن هذا الشهر شهد أكبر عدد من حالات الظهور بعد اختفاء، ما قد يشير إلى الإفراج عن دفعات من المخفيين قسرياً.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أشار التقرير الإجمالي الذي حمل عنوان "خريطة القهر تساوي خريطة البلاد" إلى وقوع 840 انتهاكاً موزعة على مختلف المحافظات المصرية. وكانت محافظة القاهرة هي الأكثر تسجيلاً للانتهاكات بواقع 343 انتهاكاً، تلتها محافظة الشرقية بـ198 انتهاكاً، ثم محافظة الجيزة بـ58 انتهاكاً، فمحافظة الإسكندرية بـ30 انتهاكاً، وسيناء بـ25 انتهاكاً، ومحافظة البحيرة بـ23 انتهاكاً، والدقهلية بـ20 انتهاكاً.

وتوزعت بقية الانتهاكات بنسب متفاوتة بين المحافظات الأخرى مثل أسوان وأسيوط والإسماعيلية والمنيا والقليوبية وغيرها، ما يؤكد أن الانتهاكات لم تقتصر على مناطق بعينها، بل شملت جميع أنحاء البلاد، وإن تركزت بشكل أكبر في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الحضرية الرئيسية.

تكشف التقارير الدورية الصادرة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن واقع مؤلم لحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2025، إذ استمرت الانتهاكات على مدار العام بوتيرة متصاعدة في بعض الأشهر، ومستقرة في أشهر أخرى، لكنها لم تتوقف أبداً.

وتشير الأرقام المرصودة إلى أنّ آلاف المواطنين تعرضوا لأشكال مختلفة من الانتهاكات التي تتراوح بين التكدير، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل، والوفاة داخل أماكن الاحتجاز، في انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر. وتبقى هذه التقارير شاهدة على معاناة المحتجزين وأسرهم، ووثيقة مهمة للمطالبة بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، وضرورة إصلاح شامل لمنظومة الاحتجاز والعدالة الجنائية في مصر.