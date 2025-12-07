- رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعفو عن بنيامين نتنياهو، مؤكدًا على سيادة النظام القانوني الإسرائيلي، رغم إشادته بدور ترامب في إطلاق سراح الأسرى من غزة. - تقدم نتنياهو بطلب رسمي للعفو، ويخضع الطلب لإجراءات قانونية تشمل وزارة العدل، بينما أكد هرتسوغ أن مصلحة الشعب الإسرائيلي هي الأولوية القصوى في التعامل مع هذا الطلب. - دعا زعيم المعارضة يئير لبيد إلى عدم إصدار عفو قبل اعتراف نتنياهو بالذنب وانسحابه من الحياة السياسية، بينما يصر محامو نتنياهو على براءته.

رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، وذلك في تصريحات للموقع الإخباري الأميركي "بوليتيكو" نشرت السبت. وقال هرتسوغ: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل. ويحاكم نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وحثّ ترامب هرتسوغ مراراً على منح نتنياهو عفواً، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوغ. وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية. كما أثار الرئيس الأميركي هذه القضية خلال زيارة إلى البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مكتب هرتسوغ، اليوم الأحد، بأن نتنياهو قد تقدم رسمياً بطلب للحصول على عفو إلى الرئيس الإسرائيلي. وأوضح هرتسوغ أن الطلب يخضع حالياً لإجراءات تشمل وزارة العدل وفريق المستشارين القانونيين في مكتبه. وأكد هرتسوغ: "هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء، عند التعامل معه سأضع مصلحة الشعب الإسرائيلي في المقام الأول، فرفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة".

ورداً على سؤال أحد الصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، بشأن ما إذا كان سيستقيل مقابل صدور عفو عنه، قال نتنياهو: "لا". والتفت نحو ميرز قائلاً: "إنهم (الصحافيون) مهتمون بمستقبلي، وكذلك الناخبون، وهم من سيقررون بالطبع".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد قد دعا هرتسوغ إلى عدم إصدار عفو قبل الاستماع أولاً إلى اعتراف من نتنياهو وتعبيره عن الندم، إلى جانب تعهده بالانسحاب من الحياة السياسية".

ويقول محامو نتنياهو إن مثوله المتكرر أمام المحكمة يعوق قدرته على إدارة شؤون الحكم، وإن العفو سيعود بالنفع على إسرائيل. ولا يُمنح العفو في إسرائيل عادة إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو خلال إجراءات المحاكمة.

ونفى نتنياهو مراراً ارتكاب مخالفات وسط اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقال محاموه إنه لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية، إذا ما اختتمت، ستنتهي بتبرئته تماماً. ويقول بعض السياسيين الإسرائيليين المعارضين إن أي عفو يجب أن يكون مشروطاً باعتزال نتنياهو السياسة والاعتراف بالذنب، فيما يقول آخرون إن على رئيس الوزراء الدعوة أولاً إلى إجراء انتخابات وطنية، التي من المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

(أسوشييتد برس، رويترز)