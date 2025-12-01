هرتسوغ عن طلب نتنياهو العفو: سنأخذ بالاعتبار مصلحة الدولة فقط

- أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة فقط" في طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن القضية ستُعالج بدقة ونجاعة. - يواجه هرتسوغ معضلة معقدة في النظر في طلب العفو، حيث لا يتضمن الطلب أي اعتراف بالذنب من نتنياهو، مما يزيد من حساسية القضية. - المعارضة تطالب باعتزال نتنياهو السياسة كشرط للعفو، بينما يدعم حلفاؤه طلبه، وسط دعوات لإنهاء المحاكمة عبر تسوية قضائية.

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، أنه سيأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة فقط"، وذلك تعقيباً على طلب العفو المقدّم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال هرتسوغ في بيان، غداة تقديم نتنياهو طلباً للعفو عنه في تهم تتعلق بالفساد، إن "هذه القضية ستعالج بأكثر الطرق نجاعة ودقة".

وأضاف "لن أضع في الاعتبار سوى مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيليين، لا شيء نصب عيني سوى دولة إسرائيل ومصالحها". وكان نتنياهو قد قدّم الأحد طلباً رسمياً إلى هرتسوغ للعفو عنه ووقف محاكمته في ثلاث قضايا فساد تستلزم سجنه بحال إدانته. ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو (76 عاماً) الإقرار بالذنب، في وقت لا يتيح فيه القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد هذا الإقرار.

ويواجه هرتسوغ "معضلةً معقّدةً" قد تشكّل القرار الأهم في ولايته، بحسب ما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الأحد، مشيرةً إلى أن طلب نتنياهو لا يتضمن أي اعتراف بالمسؤولية أو تعبير عن الندم، وهو ما يزيد من حساسية النظر في ملف العفو.

وفي تقرير آخر، قالت الهيئة الرسمية إن "الرئيس هرتسوغ يدرس أيضاً إمكانية الدفع نحو اتفاق تسوية قضائية بين نتنياهو والنيابة، بهدف إنهاء المحاكمة عبر مسار قانوني بديل، إلا أن أي اتفاق من هذا النوع يتطلّب اعترافاً من نتنياهو ببعض التهم، وهو ما لم يبدِ رئيس الحكومة استعداداً له حتى الآن". ووفق الصحيفة، فإن هرتسوغ قد يدرس خيارات تشمل منح عفو مشروط بمقابل عام، مثل خطوات تتعلق بإصلاحات قضائية أو بإجراءات لتخفيف التوتر الداخلي، إلا أن غياب أي التزام من جانب نتنياهو يجعل ذلك "صعباً للغاية".

نتنياهو يمثل أمام المحكمة بعد تقديم طلب العفو

إلى ذلك، مثل نتنياهو أمام المحكمة، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أن طلب من الرئيس العفو عنه في محاكمته التي طال أمدها، فيما تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج محكمة في تل أبيب، وكان بعضهم يرتدي الأطقم البرتقالية الشبيهة بتلك التي يرتديها السجناء، مطالبين بسجن نتنياهو.

وعارض سياسيون من المعارضة طلب العفو عن نتنياهو، إذ قال البعض إنّ أي عفو يجب أن يكون مشروطاً باعتزال نتنياهو السياسة والإقرار بالذنب. وقال آخرون إنه يجب على رئيس الوزراء أن يدعو أولاً إلى إجراء انتخابات قبل طلب أي عفو. وجرى عام 2019 توجيه اتهامات لبنيامين نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في المنصب، بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بعد تحقيقات مطولة، وبدأت محاكمته في 2020.

وقال نفتالي بينت رئيس الوزراء السابق إنه سيدعم إنهاء المحاكمة إذا وافق نتنياهو على الانسحاب من المشهد السياسي "من أجل إخراج إسرائيل من هذه الفوضى"، وأضاف بينت، الذي قاد حكومة ائتلافية فازت في انتخابات عام 2021 وأطاح نتنياهو من منصبه آنذاك: "بهذه الطريقة، يمكننا أن نضع هذا خلفنا، ونتحد ونعيد بناء البلاد معاً".

في المقابل، أيّد الحلفاء بائتلاف نتنياهو اليميني طلبه الذي جاء بعد أسبوعَين من طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هرتسوغ النظر في العفو عن نتنياهو، واصفاً القضايا التي يواجهها بأنها "ملاحقة سياسية غير مبرّرة".

(فرانس برس، رويترز، الأناضول)