هذه مطالب أفغانستان وباكستان في مفاوضات إسطنبول

- استؤنفت المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول لمعالجة الملفات العالقة، وأبرزها ملف حركة طالبان الباكستانية، مع تحذير وزير الدفاع الباكستاني من احتمال نشوب حرب إذا لم تُلبِ طالبان مطالب باكستان. - أكدت طالبان أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان، مطالبةً بمعلومات موثوقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع استثناء اللاجئين من وزيرستان. - قدم الجانب الأفغاني مطالب تشمل فتح المنافذ الحدودية ووقف إخراج اللاجئين بطرق مهينة، ويترأس الوفد الأفغاني نائب وزير الداخلية حاجي نجيب.

استؤنفت، السبت، المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول، لوضع آلية للتعامل مع الملفات العالقة بين الدولتين، وفي مقدمتها ملف حركة طالبان الباكستانية التي تسببت في تفجر الأزمة الأخيرة بين الجانبين. ويتوقع أن تستمر المفاوضات بين الطرفين لمدة ثلاثة أيام، غير أنّ اليومين الأول والثاني مهمان جداً، كما أشار إليه وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، في تصريحاته الأخيرة، قائلاً: "إننا سنعرف نتيجة المفاوضات الدائرة حالياً في تركيا بنهاية اليوم الأول وهو يوم السبت، أو يوم الأحد على أقصى حد، حينها نقرر بشأن الوضع".

وأثارت تصريحات وزير الدفاع الباكستاني حالة من الخوف والقلق في كلا البلدين، حيث أشارت تصريحاته إلى أن "طالبان إذا لم تلب ما تريده باكستان حينها ستكون حرب مفتوحة بين الدولتين". ومع أن الوزير الباكستاني أعرب، في تصريحاته التي أدلى بها السبت في مدينة سيالكوت بإقليم البنجاب، عن أمله في التوصل إلى نتيجة مع أفغانستان حول وضع آلية شاملة لقطع الطريق على المسلحين الذين يستخدمون الأراضي الأفغانية ضد باكستان، كما تدعي باكستان، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من وقوع حرب مفتوحة بحال "إصرار حكومة طالبان على موقفها الحالي".

وعلم "العربي الجديد" من مصادره أنّ حركة طالبان "سوف تستمر على موقفها حيال طالبان الباكستانية مع تعديل بسيط، وهو أنها لا تسمح لأي جهة أن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد باكستان سواء، كانت طالبان الباكستانية أو أي جماعة أخرى، ولكن في حالة وجود معلومة موثوقة لدى باكستان عليها أن تقدم تلك المعلومات إلى الاستخبارات الأفغانية، وهي ستقوم بإجراءات لازمة ومناسبة، لكن يستثنى منها اللاجئون من مقاطعتي وزيرستان الشمالية والجنوبية الباكستانيتين".

حركة طالبان "سوف تستمر على موقفها حيال طالبان الباكستانية مع تعديل بسيط

ويشير ذلك إلى أن طالبان تعتبر سكان وزيرستان الذين يعيشون في الجنوب الأفغاني، لاجئين جاؤوا بسبب عمليات الجيش الباكستاني ضد أفغانستان، في حين أكدت باكستان، أكثر من مرة، أن من بينهم قادة وعناصر طالبان الباكستانية، ولا بد من اتخاذ إجراءات لازمة ضدهم. في المقابل، يقدم الجانب الأفغاني ثلاثة مطالب إلى الجانب الباكستاني هي: "أن تكون كل المنافذ الحدودية مفتوحة في وجه التجار، وألا تخضع عملية التبادل التجاري بين الدولتين لتأثيرات العلاقات السياسية بين الدولتين".

كما سيطلب الجانب الأفغاني، وفق المصادر، وقف إخراج اللاجئين الأفغان بالطريقة الحالية، بل "ستقدم آلية إلى الجانب الباكستاني مغزاها أن لا يخرج الأفغان بقوة وبطريقة مهينة، بل يتم وضع جدول زمني لكل منطقة، وأن لا يتم توقيفهم على امتداد الطرق، بل تنتهي الإجراءات قبل تحركهم صوب البلاد". وينتظر اللاجئون على الحدود في الأيام العادية بين أسبوع وعشرة أيام، كما ينتظرون قبل ذلك أياماً في المراكز المؤقتة.

وسيقدم الجانب الأفغاني كذلك معلومات وقوائم من قيادات تنظيم "داعش" فرع خراسان الموجودين في باكستان، على حد قوله، ويطلب من باكستان القيام بعمل مناسب ولازم ضدهم. وتؤكد حكومة طالبان، كما أعلن الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد، أن لتنظيم "داعش" فرع خراسان مراكز تدريب وتجنيد على الأراضي الباكستانية، وأن كل أعمال العنف التي شنها التنظيم في أفغانستان خطط لها في باكستان.

أعضاء وفدي أفغانستان وباكستان

ولا توجد أي معلومات حول وفد إسلام أباد في مفاوضات إسطنبول، سوى أنه يضم مسؤولاً في الداخلية الباكستانية وعدداً من مسؤولي الاستخبارات ومسؤولاً في الخارجية، كما يقول الإعلامي الباكستاني طاهر خان لـ"العربي الجديد". بينما يترأس الوفد الأفغاني نائب وزير الداخلية حاجي رحمت الله نجيب، المعروف في الأوساط الأفغانية بحاجي نجيب، وهو الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الاستخبارات الأفغانية.

كذلك يضم الوفد سفير طالبان في الدوحة سهيل شاهين، وعضو اللجنة السياسية أنس حقاني، وهو شقيق وزير الداخلية المولوي سراج الدين حقاني، فضلاً عن المسؤول في وزارة الخارجية نور أحمد نور، والمسؤول في وزارة الدفاع نور رحمان نصرت، والناطق باسم الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي.