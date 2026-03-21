هذه رسالة إيران من توسيع الحرب إلى قاعدة دييغو غارسيا

- استهداف إيران لقاعدة دييغو غارسيا يشير إلى امتلاكها صواريخ بمدى يصل إلى 4000 كيلومتر، مما يضاعف المدى المعلن سابقاً ويعكس قدرتها على استهداف أصول عسكرية بعيدة المدى. - يأتي الهجوم بعد سماح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لضرب مواقع إيرانية، مما يعكس تحولاً في موقف لندن من الحرب، بينما تؤكد طهران حقها في الدفاع عن النفس. - ردود الفعل تتضمن انتقادات إيرانية للقرار البريطاني، مع تأكيد على عدم رغبة الشعب البريطاني في المشاركة في الحرب، واتهام الحكومة بتجاهل إرادة الشعب.

قال موقع "جند ثانية" الإيراني الإخباري، اليوم السبت، إنّ الخطوة الإيرانية باستهداف قاعدة دييغو غارسيا العسكرية الأميركية البريطانية المشتركة، تكتسب أهمية كبيرة، مشيراً إلى أنه بحسب المعطيات، فإنّ مدى الصاروخين اللذين استهدفا الجزيرة يُقدَّر بنحو 4000 كيلومتر، في حين كانت إيران تعلن رسمياً أن مدى صواريخها يصل إلى نحو 2000 كيلومتر فقط. ويشير هذا التطور إلى احتمال امتلاك طهران قدرات صاروخية بمدى قد يصل إلى ضعف المدى المعلن سابقاً، وفق الموقع.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت سابق اليوم، عن عدة مسؤولين أميركيين، قولهم إن إيران أطلقت صاروخَين باليستيَّين باتجاه القاعدة المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا، أكبر جزر أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي. وذكرت الصحيفة نفسها أن الصاروخَين فشلا في إصابة القاعدة التي تبعد عن إيران بنحو أربعة آلاف كيلومتر، ما يعني أن طهران تمتلك صواريخ ذات مدى أطول مما يعتقد. ويُعدّ هذا أول تقرير عن محاولة استهداف هدف يقع على مسافة بعيدة إلى هذا الحد، ما يشير إلى أن نطاق المواجهة لم يعد مقتصراً على الشرق الأوسط، حسب "جند ثانية".

وتُعدّ قاعدة دييغو غارسيا واحدة من أهم القواعد العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا، إذ تُستخدم مركزاً رئيسياً لتمركز القاذفات الاستراتيجية والغواصات والدعم اللوجستي والعمليات بعيدة المدى. ورأى الموقع الإيراني أنّ هذا التحرك يبعث برسالة مفادها أن لدى طهران القدرة والاستعداد لاستهداف أصول عسكرية أميركية وبريطانية بعيدة المدى. وتُظهر الخريطة المرافقة المسافة التقريبية بين إيران وجزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، والتي تبلغ نحو 4850 كيلومتراً.

ويأتي استهداف قاعدة دييغو غارسيا بعد أقل من يوم من سماح الحكومة البريطانية للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لشنّ غارات على مواقع إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز، في خطوة تمثل تحولاً في موقف لندن من الحرب، فيما سارعت طهران إلى الرد مؤكدة أنها ستتمسك بـ"حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، ومنددة بالقرار البريطاني. وذكر بيان صادر عن داونينغ ستريت، نقلته وكالة "رويترز"، أن وزراء بريطانيين اجتمعوا الجمعة لمناقشة الحرب مع إيران وإغلاق طهران مضيق هرمز.

وجاء في البيان: "أكدوا أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في الدفاع الجماعي عن المنطقة يشمل العمليات الدفاعية الأميركية لتدمير المواقع الصاروخية والقدرات المستخدمة لمهاجمة السفن في مضيق هرمز". ودعا البيان إلى "خفض التصعيد بشكل عاجل والتوصل إلى حل سريع للحرب". وعقب البيان البريطاني، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن عرض لندن المساعدة "جاء متأخراً للغاية... كان عليهم التحرك بسرعة أكبر".

من جانبه، ردّ وزير الخارجية الإيراني على قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وضع القواعد البريطانية تحت تصرّف الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات ضد إيران، بالقول: "سنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس". وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الغالبية الساحقة من الشعب البريطاني لا ترغب في المشاركة" في الحرب التي تشنّها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران. واتهم ستارمر بـ"تجاهل إرادة شعبه"، وتعريض أرواح المواطنين البريطانيين للخطر من خلال إتاحة القواعد البريطانية لاستخدامها في الهجمات ضد إيران. وشدّد على أن إيران "ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها".