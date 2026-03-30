هذه أبرز أفكار ترامب وخططه بشأن إيران

- تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع تهديدات ترامب باستخدام القوة العسكرية لتدمير البنية التحتية الإيرانية والسيطرة على النفط لتحقيق مكاسب استراتيجية. - رغم التصريحات العدائية، أشار ترامب إلى وجود مفاوضات مع إيران وتغيرات في النظام الإيراني، مما يعكس تحولاً في استراتيجيته نحو التفاوض مع شخصيات معينة. - لم يستبعد ترامب إرسال قوات برية للسيطرة على اليورانيوم المخصب، مع استعدادات عسكرية كبيرة في المنطقة، مما يعكس استعداد الولايات المتحدة للتدخل العسكري.

يكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدة أفكار خلال الأيام الماضية، سواء بخصوص الهجوم على إيران أو تهديداته أو المكاسب التي يريد تحقيقها من وراء هذه الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها الثاني وأدت إلى توقف الملاحة في مضيق هرمز، وامتدت لتشمل هجمات على عدة دول في المنطقة. ورغم كل ما يطرحه علناً، فلا أحد يعرف ما يدور في عقل ترامب الذي يستخدم تصريحاته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، وسيلةَ تهديدٍ لإجبار إيران على الاستجابة لمطالبه.

ترامب: سندمر محطات تحلية المياه والطاقة وآبار النفط إذا لم نصل إلى اتفاق

في أحدث بيان له، حذر ترامب من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإنه سيدمر جميع محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارج. وكتب على منصة "تروث سوشال": "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريباً لأي سبب من الأسباب، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز، فسوف نختم وجودنا بتفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارج، وربما جميع محطات تحلية المياه التي نتعمد عدم استهدافها حتى اليوم".

تلميح بإمكانية الاستيلاء على نفط إيران والبقاء طويلاً في جزيرة خارج

عبّر ترامب، في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" نُشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن رغبته في الاستيلاء على النفط الإيراني، مشبهاً الأمر بما فعله في فنزويلا، مع إمكانية السيطرة على جزيرة خارج الإيرانية التي تعد مركزاً لتصدير النفط الإيراني، والاستمرار فيها مدة طويلة، ما يعني احتمالية تنفيذ هجمات برية. وقال: "من أجل أن أكون صادقاً معكم، إن خياري الذي أفضله هو الاستيلاء على النفط في إيران، غير أن بعض الأشخاص الحمقى داخل الولايات المتحدة يتساءلون: لماذا تفعل ذلك؟ لكنهم في الحقيقة مجرد حمقى". وأضاف: "ربما نسيطر على جزيرة خارج، وربما لا، فلدينا الكثير من الخيارات، كما أن القيام بذلك يعني أننا سنضطر للبقاء هناك مدة من الزمن".

ترامب: إيران ردت على خطة الـ15 نقطة وستضاف نقاط أخرى

في تصريحات له أمس للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، ذكر ترامب أن هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع طهران، وهو ما ينفيه الجانب الإيراني، مشيراً إلى أنهم ردوا على خطة الـ15 نقطة التي تطالب بها واشنطن، مضيفاً أنه ستضاف نقاط أخرى إليها. وقال: "نتعامل معهم أيضاً بشكل مباشر.. قدموا لنا، نوعاً من التحية وعلامة احترام، 20 ناقلة نفط كبيرة جداً تمر عبر مضيق هرمز".

"النظام في إيران تغير بالفعل"

يرى ترامب أن النظام في إيران قد تغير بالفعل، وهو ما يعد تراجعاً عن هدفه الذي ذكره في بداية الحرب بإسقاط النظام وتولي الشعب الإيراني المهمة. وقال أمس في تصريحات على الطائرة الرئاسية: "الآن نحن مع المجموعة الثالثة وهي تبدو أكثر عقلانية. لقد حدث بالفعل تغيير في النظام، ورغم أن تغييره ليس ضرورة، فإنني أعتقد أننا حصلنا عليه تلقائياً".

ترامب يعتبر محمد باقر قاليباف شخصاً يمكن التعامل معه

تتفق تصريحات ترامب أمس بشأن أن النظام الإيراني تم تغييره بالفعل، وأن محمد باقر قاليباف أذن بمرور ناقلات النفط احتراماً له، مع تسريبات للصحافيين أشارت إلى أن واشنطن تعتبره شخصاً يمكن التعامل معه من داخل النظام الإيراني. وقال ترامب لصحيفة "فاينانشال تايمز": "هو من أذن لي بمرور السفن. هل تذكرون حين قلت إنهم يقدمون لي هدية؟ وحينها تساءل البعض عن الهدية وأنكروها، ولكن عندما سمعوا بذلك التزموا الصمت، والآن تسير المفاوضات على ما يرام".

الحصول على اليورانيوم المخصب

رغم أن ترامب لم يذكر صراحة أنه قد يرسل قوات برية إلى إيران من أجل الحصول على اليورانيوم المخصب، إلا أنه نصح، في منشور كتبه أمس على منصة "تروث سوشال"، بمتابعة حلقة المذيع مارك ليفين المؤيد له وللحرب على شبكة "فوكس نيوز"، والذي ذكر في برنامجه أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال قوات برية إلى إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، معتبراً أن ترامب لم يقل أبداً إنه لن يرسل قوات برية. وأضاف: "لماذا نريد إرسال قوات برية؟ لأسباب عديدة، ولن نكون بحاجة إلى 300 ألف جندي. الأمر أيضاً يتعلق باليورانيوم، يجب علينا الاستيلاء على اليورانيوم. إذا تعذر تدميره، فلا بد من الاستيلاء عليه للسبب الذي ذكرته للتو، حيث يمكنهم الحصول على قنابل، وبمرور الوقت سيظل بالإمكان صناعة صواريخ متطورة"، مضيفاً أن الكثير من أفراد الفرقة 82 المحمولة جواً تلقوا تدريبات لمثل مهمة الحصول على اليورانيوم المخصب.

وتمتلك واشنطن ما بين 40 ألفاً و50 ألف جندي في الشرق الأوسط، و5 آلاف على حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، و2500 من قوات المارينز، ومن المقرر وصول نحو 13 ألفاً إضافيين من قوات المارينز، إضافة إلى نحو 3 آلاف من قوات الانتشار السريع، وقوات خاصة غير محدد عددها حتى هذه اللحظة، و5 آلاف جندي على حاملة الطائرات "جورج بوش" التي تحركت إلى المنطقة.