هذا هو عدد الصواريخ الذي تقدّر إسرائيل أنه بحوزة حزب الله اللبناني

- تشير التقديرات إلى تراجع ترسانة حزب الله اللبناني إلى 10 آلاف صاروخ بعد العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، مع صعوبات تواجه إيران في إعادة بناء الحزب بسبب تعقيدات التهريب. - تعبر إسرائيل عن عدم رضاها عن جهود الجيش اللبناني في تفكيك حزب الله، وتطالب بحزم أكبر، مع انقسام الآراء حول تنفيذ عملية مركزة أو الاستمرار في الضربات المحددة. - نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات متعددة في لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2023، مستهدفاً بنى تحتية لحزب الله، مع تعزيز الجاهزية لمواجهة مستقبلية.

تشير تقديرات إسرائيلية إلى امتلاك حزب الله اللبناني حوالي 10 آلاف صاروخ فقط، مقارنةً بـ120 ألف صاروخ كان يمتلكها عشية بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، التي أوردت التفاصيل، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطّلعة على التقديرات والمعلومات المتوفّرة في إسرائيل، أن الحزب بات ضعيفاً أكثر من أي وقت مضى. وزعمت الصحيفة العبرية أن إيران تواصل محاولاتها لإعادة بناء حزب الله اللبناني، لكنها تواجه صعوبات، إذ إن طريق التهريب البري من إيران عبر العراق وسورية أصبح معقداً جداً، بسبب سقوط نظام بشار الأسد، لكنها تنجح بين الحين والآخر في نقل وسائل قتالية إليه.

من جهتها، تشن إسرائيل هجمات دون تردد، كلما زعمت توفّر معلومات استخباراتية عن وجود صواريخ أو وسائل قتالية أخرى لدى حزب الله يمكن مهاجمتها. في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية، على الأقل ظاهرياً، تعتبر مشجّعة جداً من وجهة نظر إسرائيل، ومع ذلك، لا تزال الأخيرة غير راضية عن وتيرة عمل الجيش اللبناني في تفكيك حزب الله.

وتنتظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لترى ما إذا كانت الحكومة اللبنانية، عبر الجيش اللبناني، ستُظهر حزماً وقدرة حقيقية على نزع سلاح حزب الله. وإذا لم يحدث ذلك، فإن بعض المسؤولين يعتقدون أنه لن يكون هناك مفر من تنفيذ عملية مركّزة ومحددة، ضد أهداف حزب الله بهدف إضعافه أكثر ومنعه من إعادة بناء قوته. بالمقابل، يرى مسؤولون آخرون، أنه من الأفضل الاستمرار في السياسة الحالية من تنفيذ ضربات في لبنان، واستهداف مواقع أكثر تعقيداً دون التسبب في تصعيد واسع على الجبهة الشمالية الإسرائيلية

وبحسب معطيات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أمس الاثنين، قتل جيش الاحتلال ما بين 330 إلى 365 شخصاً في لبنان، منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، 10 منهم في الأسبوعين الأخيرين، بزعم أنهم من عناصر حزب الله، فضلاً عن تنفيذه عدداً كبيراً من الغارات ضد مواقع لبنانية بحجة أنها تشكّل بنى تحتية للحزب. ويزعم الاحتلال أنه يسعى من خلال هذه الاعتداءات إلى منع حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه ونقل أسلحة.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه استكمل، الأسبوع الماضي، تدريباً للفرقة 91، وهو أوسع تمرين منذ بداية العدوان، بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية للدفاع والهجوم على الحدود مع لبنان، في البحر والجو والبر. وأشار موقع واينت العبري، إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عن العمل لمنع إعادة تأهيل حزب الله والحفاظ على الإنجازات (أي العسكرية والاستخباراتية) التي حققها على الجبهة اللبنانية وتعزيزها. وأفادت صحيفة معاريف من جهتها، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تبعث رسالة إلى لبنان مفادها أن إسرائيل مصممة على مواصلة فرض قرار وقف إطلاق النار في لبنان (علماً أنها تنتهكه يومياً)، بحجّة أن حزب الله حاول في الأيام الأخيرة خلق معادلة جديدة، يمتنع فيها عن تفكيك سلاحه ويسعى للوصول إلى مستودعات الأسلحة التي تضررت، كما يحاول إعادة بناء قوته العسكرية بهدف تعقيد مهمة الحكومة اللبنانية في تنفيذ الجزء الخاص بها من اتفاق تفكيك سلاح الحزب.

من جهته، أفاد موقع والاه العبري، أمس، بأنه في ظل استعدادات حزب الله المتجددة لحرب مستقبلية ضد إسرائيل، وسياسة الاحتواء المحسوبة التي ينتهجها التنظيم في مواجهة الهجمات الإسرائيلية حيث "يضحي بقوات تكتيكية على الحدود لصالح الحفاظ على قوته وتعزيزها في العمق"، يستعد جيش الاحتلال للجبهة الشمالية ويستغل "وقف إطلاق النار" لتعزيز الإنجازات العملياتية. ويدّعي جيش الاحتلال أن الهدف من الهجمات الحالية هو منع إعادة تأهيل الحزب، وإرباك استعداداته للحرب قدر الإمكان، بل والمساهمة في تشكيل الواقع الميداني.

وبحسب تقديرات جهات أمنية، فقد "تلقى حزب الله ضربات قاسية خلال الحرب (العدوان الإسرائيلي على لبنان)، لكنه حقق أيضاً بعض النجاحات. وسيحاول استغلالها وتطويرها استعداداً للحرب المستقبلية". وسيكون التحدّي الأول من نصيب شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، التي ستحاول إصدار إنذار مسبق ومنع حزب الله من تنفيذ هجوم مفاجئ، مشابه لما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من قطاع غزة. لذلك، تبذل شعبة الاستخبارات جهوداً كبيرة لتحديث نموذج إنذار دقيق ومتكيّف مع التهديدات المتغيّرة وتثبيته.

كمان نقل "والاه"، تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الراهن، بأن حزب الله سيحاول تطوير قدرات "الوحدة 127"، المتخصصة في تشغيل مُسيّرات من أنواع مختلفة باتجاه إسرائيل، على غرار نشر الحزب فرقاً صغيرة من هذه الوحدة في أنحاء لبنان، وإطلاقها مسيّرات باتجاه إسرائيل في المواجهة الأخيرة. ورغم أن جيش الاحتلال سجّل نجاحات في تطوير أساليب المواجهة، فإن حزب الله أيضاً أحرز تقدماً، ووفقاً للتقديرات الاسرائيلية، ستكون المواجهة من نوع "حرب عقول" في المستقبل أيضاً.