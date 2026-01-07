هذا الذي يحدث في الجزائر

- شهدت الجزائر زيادة في أسعار الوقود، مما أدى إلى إضراب في قطاع النقل العام وقلق بين المواطنين، مع احتمالية تصاعد "التمرد" الاجتماعي بعيداً عن الأطر السياسية التقليدية. - تواجه الحكومة الجزائرية تحديات سياسية معقدة، حيث تتناقض التوترات المتزايدة مع الخطاب الإيجابي للرئيس تبون، مما يضعها أمام امتحان سياسي يتطلب استجابة فعالة. - يجب على السلطة الجزائرية تحسين الاتصال السياسي والاعتراف بالأخطاء، والتوقف عن استخدام القوة في التشريعات لتعزيز الحوار المسؤول وتجنب الانفجارات الاجتماعية.

دخل العام الجديد في الجزائر، مدخل حيرة وقلق بالنسبة إلى الجزائريين، أو هكذا بدا المشهد منذ الليلة الفاصلة بين العام المنصرم والحالي؛ زيادة طفيفة في أسعار الوقود، كان من تداعياتها المباشرة إضراب واسع للنقل العام، وشل حركة نقل البضائع بسبب قانون المرور، بما لذلك من انعكاسات أخرى. لكن إذا بقيت الأوضاع تجري على النحو الحالي وسط الطابع الاستعراضي المرافق، فالأمر قد يصبح أقرب إلى حالة "تمرد"، ليس بالمعنى السياسي أو الاحتجاجي بالضرورة، لكن باستعادة قطاع من المجتمع زمام المبادرة المطلبية.

هناك شد أعصاب وترقب في الجزائر، القصص السياسية تبدأ أحياناً من وقائع صغيرة وبسيطة. أمام الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة بعض الوقت لمعالجة توترات تبدو محدودة النطاق، لكنها آخذة في التوسع من حيث تأثيراتها وتداعياتها. الجميع أمام امتحان سياسي عسير، عُسره يتأتى أولاً من كونه أعقب خطاباً استشرافياً لتبون، أعطى صورة بالغة الإيجابية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، لا يتلمسها الجزائري بالقدر نفسه في الواقع. وثانياً لكونه امتحاناً يأتي في الوقت الذي كانت فيه السلطة تعتقد أنها استكملت حلقات السيطرة على مداخل الحراك الاجتماعي وقيدت محركاته النقابية والمدنية والسياسية.

ليس من المفيد تكرار الخطاب التقليدي عند كل ظهور لتطلعات مجتمعية، سياسية كانت أو اجتماعية، من حيث استدعاء معنى وجود التدبير الخفي لأي حركة مطلبية. ما سيكون مفيداً للبلد، هو الجرأة في المكاشفة والإقرار بالأخطاء في قراءة الواقع، والشجاعة في معالجة السياسات الرثة التي حذر منها أكثر من طرف فاعل في البلد. لقد ظهر بوضوح أن السلطة لديها مشكلة عويصة في الاتصال مع المجتمع، ذلك الاتصال من النوع الذي يعني التفاعل السياسي، وأهم ما فيه رجع الصدى.

ثمة دروس وإشارات سياسية يتعين بالضرورة على السلطة تلقفها من خلال الأزمة القائمة بين الحكومة وقطاعات حيوية في البلد. يتعين تصحيح مشكلة الاتصال لدى السلطة باعتبارها ضرورة عاجلة (زيادة أسعار الوقود دون إبلاغ رسمي). كذلك إن انغلاق وسائل الإعلام ممارسة بالية وتقليد متأخر، ليس فقط لأنها تقدم الرأي لقمة سائغة لمنصات غير منتظمة في الخارج لا تخفي أجنداتها، ولكن أيضاً لأن المجتمع امتلك وسائله التعبيرية البديلة الكفيلة بأن تعبّر عنه. وفي المقام الثاني، تبرز ضرورة التوقف عن المرور بالقوة بالنسبة إلى التشريعات، خصوصاً تلك التي لها علاقة مباشرة بالمجتمع وقضاياه اليومية، لأن هذا النهج يعبّر عن فساد في التصور والرأي والتدبير. إن ترك المؤسسات تعمل بعيداً عن القيد البيروقراطي هو الأكثر تأميناً للبلد والمسارات.

لقد ظهر أن الأحزاب السياسية التي تركن في صف الموالاة والمسؤولة عن تمرير التشريعات، دون قدر كافٍ من النقاش ودراسة متأنية لأثرها البعدي، قريبة إلى قلب السلطة، لكنها بعيدة جداً عن نبض المجتمع. وعشرات الصور عن أنشطة هذه الأحزاب لا تعبّر عن انشغالها بالمجتمع، وذلك لسبب بسيط، هو أنها تنقل خطاب السلطة نفسه إلى الناس، ولا تنقل هموم الناس إلى السلطة. لعل الأخيرة تفهم الآن بكل وضوح، أي خطورة ممكنة يمثلها حرمان المجتمع الانتظام الطبيعي وإنشاء هياكله القاعدية التي تعزز الحوار المسؤول مع السلطة، والتشارك مع قضاياه وانشغالاته وصياغة الحلول والخيارات... الضغط يولد الانفجار، تلك رسائل استباقية واللبيب من الإشارة يفهم.