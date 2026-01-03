هدوء في وادي حضرموت مع استكمال "درع الوطن" سيطرتها

- انتهت المواجهة في وادي حضرموت بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مع تأمين المعسكرات والمواقع الحيوية بقيادة المحافظ سالم الخنبشي، وبدء خطة لتطبيع الأوضاع. - تحركت قوات "درع الوطن" نحو ساحل حضرموت لتأمين المرافق، بينما أعلن حلف قبائل حضرموت إسقاط المنطقة العسكرية الثانية وطرد قوات الانتقالي. - سيطرت قوات درع الوطن والطوارئ الحكومية على وادي حضرموت بالكامل، مع استقرار أمني رغم القلق من تطورات مستقبلية، وتعتبر المنطقة ذات أهمية تاريخية وثقافية.

انتهت، اليوم السبت، المواجهة العسكرية التي اندلعت في وادي حضرموت مع هزيمة وانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد 24 ساعة من انطلاق عملية عسكرية سماها القائد العام لقوات درع الوطن، محافظ محافظة حضرموت، سالم الخنبشي، عملية استلام المعسكرات، وذلك لطرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من كل مناطق محافظة حضرموت شرق اليمن.

وأعلن الخنبشي، في بيان اليوم، انتهاء عملية تأمين المعسكرات في مديريات الوادي والصحراء بنجاح كامل، واستكمال انتشار القوات في المواقع الحيوية كافة، وتأمين مطار سيئون الدولي والمرافق السيادية والخدمية في وادي حضرموت بشكل كامل. وأكد المحافظ أن السلطة المحلية بدأت فعلياً في تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع الشاملة لضمان استمرارية الخدمات والحياة العامة، مشيداً "بالدور والوعي الكبير الذي أظهره مواطنو حضرموت ورجال قبائلها الأحرار، الذين كانوا صمام أمان وسنداً حقيقياً لرجال الأمن في حفظ السكينة العامة خلال ساعات الانتقال الأمني".

وكشف الخنبشي أن قوات "درع الوطن" بدأت تحرّكها صوب ساحل حضرموت، وذلك لتنفيذ مهامها الوطنية في بسط الأمن وتأمين المرافق الحيوية والسيادية، والممتلكات العامة والخاصة، وحماية المواطن ومقدّراته، مجدداً دعوته لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورجال الدين، واللجان المجتمعية، والشخصيات الاجتماعية والعقلاء في مدينة المكلا، بضرورة التوعية لحماية الممتلكات والمؤسسات. ولم يُعرف بعد مصير من كان يديرها من المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلاً برئيس الجمعية الوطنية الجنوبية علي الكثيري، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فادي باعوم.

من جانبه، أعلن حلف قبائل حضرموت، اليوم السبت، تمكّن قواته المسنودة بمقاتلين من الحلف من إسقاط المنطقة العسكرية الثانية في ساحل حضرموت، وطرد ما وصفها بـ"مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي"، مؤكداً تأمين فرع البنك المركزي اليمني في مدينة المكلا، في تطور ميداني لافت يعكس اتساع رقعة المواجهات في المحافظة.

وقالت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد"، إن مقاتلي الحلف دخلوا مدينة المكلا، بالتزامن مع محاصرة رتل عسكري كامل تابع لقوات الانتقالي في الديس الشرقية، مشيرة إلى هروب قائد المنطقة العسكرية الثانية طالب بارجاش إلى عدن. وأفادت مصادر محلية بوصول قتلى وجرحى من قوات الانتقالي إلى مستشفيات الديس الشرقية والريدة الشرقية، بعد اشتباكات عنيفة مع الرتل المحاصر الذي لم يستسلم، وفق المصادر.

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر محلية عن غارات جوية عنيفة استهدفت، خلال الساعات الماضية، معسكر لواء بارشيد غرب المكلا، الذي يقوده عبد الدائم الشعيبي، فيما لم تصدر معلومات رسمية مؤكدة بشأن حجم الخسائر. كما أفادت مصادر أخرى بأن طيران التحالف نفّذ ضربتين جويتين استهدفتا مطار سيئون، مرجحة أن يكون القصف طاول مقر اللواء 101 شرطة جوية داخل المطار، من دون تأكيدات رسمية حتى اللحظة. ميدانياً أيضاً، قال شهود عيان إن مواطنين قاموا بنهب محتويات نقاط تابعة للنخبة على مداخل الشحر والمكلا، في ظل حالة فوضى أمنية صاحبت التطورات المتسارعة.

فرض حصار على "الانتقالي" في وادي حضرموت

وكانت المعركة التي انطلقت أمس الجمعة من منطقة العبر بحدود السعودية، بمشاركة قوات درع الوطن وقوات الطوارئ الحكومية، بغطاء جوي للطيران الحربي السعودي، قد بدأت بالسيطرة على مقر اللواء 37 في منطقة الخشعة، التي كانت بوابة السيطرة على وادي وصحراء حضرموت. وشارك الطيران الحربي السعودي في استهداف أرتال عسكرية ومعدات وأسلحة ثقيلة لقوات "الانتقالي"، كما قُطع عنهم الإمداد من خلال استهداف التعزيزات، بالتزامن مع وصول القائد العام لقوات حماية حضرموت، رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، إلى منطقة الهضبة في غيل بايمين، وقيادته قوات القبائل لفرض حصار على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، فضلاً عن بدء سيطرته على معسكر نحب، الذي كانت قد سيطرت عليه قوات "الانتقالي".

شارك الطيران السعودي في استهداف أرتال عسكرية ومعدات وأسلحة ثقيلة لقوات "الانتقالي"

وما لبثت قوات درع الوطن والقوات المساندة لها أن سيطرت على مقر المنطقة العسكرية الأولى، ومطار سيئون، ثم القصر الرئاسي والبنك المركزي في مدينة سيئون، عاصمة وادي وصحراء حضرموت، مساء أمس الجمعة، بعد انسحاب قوات "الانتقالي" من هذه المناطق عقب تمشيط جوي مكثف لها. وكانت مدينة القطن، إحدى مناطق وادي حضرموت، قد شهدت أعنف المواجهات مساء أمس، وتدخّل الطيران الحربي لحسم المعركة فيها باستهداف الآليات والمعدات العسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. ومع صباح اليوم، أكملت قوات درع الوطن، والقوات المساندة لها من قوات الطوارئ اليمنية الحكومية، السيطرة على باقي مناطق وادي وصحراء حضرموت وتأمينه بشكل كامل.

هدوء الأوضاع في حضرموت

وقال الصحافي عبد الله بن سميط، لـ"العربي الجديد"، إن قوات درع الوطن وقوات الطوارئ سيطرت على وادي حضرموت بالكامل، مضيفاً أن الأوضاع في مدن وادي حضرموت الآن، سواء في سيئون أو تريم أو دوعن أو القطن أو شبام، هادئة جداً، ولا يوجد أي مشاكل حتى اللحظة.

وقال الصحافي محمد بامخرمة، وهو أحد أبناء سيئون، في منشور له صباح اليوم السبت، إن سيئون تعيش حالة من الهدوء والسكينة، وسط إغلاق للمحلات التجارية وشلل في الحركة، غير أن الأمور الأمنية مستقرة، في إشارة إلى سيطرة قوات درع الوطن والقوات المساندة لها وخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من سيئون.

أما الناشط المجتمعي الحضرمي سعيد الحداد فقد فقال، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع بشكل عام هادئ حالياً بعد توقف المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن الناس لا يزالون قلقين وخائفين من أي سيناريوهات محتملة قد تحدث، مشيراً إلى أن طبيعة أهل الوادي في حضرموت مسالمة، خاصة أن وادي حضرموت لا يعيش فيه الحضارم فقط، بل الآلاف من الأجانب من جنسيات مختلفة، بسبب المراكز الدينية المنتشرة في الوادي، وتحديداً في تريم. وأضاف: ينتظر الناس ما ستقوم به القوات الحكومية لتبديد هذه المخاوف، التي استمرت لما يقرب من شهر، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المنطقة العسكرية الأولى ومناطق وادي حضرموت، وما أعقبها من توتر عسكري وأمني وتحشيدات عسكرية من جميع الأطراف.

سعيد الحداد: الناس لا يزالون قلقين وخائفين من أي سيناريوهات محتملة قد تحدث



ويحظى وادي حضرموت بأهمية خاصة، إذ تتوزع فيه عشرات المناطق والمدن التي يغلب على طابعها المعماري الطيني. كما توجد فيه مدينة شبام التاريخية، التي تُعد أول ناطحة سحاب في العالم، ويُطلق عليها "مانهاتن الصحراء". كما أن من أهم مدن الوادي سيئون، وهي مركز السلطة المحلية، وفيها كل المرافق والمؤسسات والدوائر والمكاتب الحكومية الرسمية، وتُعد عاصمة وادي وصحراء حضرموت. كما أنها المدينة التي استقبلت النازحين مع بداية الحرب في عام 2015، ويُعد مطارها الوحيد الذي لم يتوقف، وكان البوابة والمنفذ الجوي الوحيد لكل اليمنيين.

لكن المدينة الكبرى في وادي حضرموت وذات الأهمية البالغة، وتُعد العاصمة الدينية، هي تريم، التي تبعد عن سيئون 34 كيلومتراً. ومدينة تريم فيها الآلاف من طلاب العلم، بينهم من جنسيات مختلفة من دول شرق آسيا والدول العربية والأفريقية، وحتى من دول القوقاز والبلقان وغيرها، فهي المركز الديني الرئيسي للمدرسة الصوفية، وتُسمى مدينة السلام، لأنها تُعد مدينة مسالمة وتحظى باهتمام خاص.