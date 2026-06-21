هدوء حذر في جنوب لبنان وسط رفض جيش الاحتلال الانسحاب

- تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعد السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، مركز ثقل لحزب الله، بهدف حماية مواطني الشمال. - شهدت المواجهات تراجعاً وسط تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مع نشر أسماء قتلى جيش الاحتلال في تفجير دبابة، وإيران أغلقت مضيق هرمز احتجاجاً. - تشهد سياسة الهجمات الإسرائيلية تشديداً، حيث قُيّد القصف في جنوب لبنان، مما قلّص حرية العمل العسكري، ويسود هدوء حذر رغم استمرار الغارات.

تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، تعليمات من المستوى السياسي بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وذلك في وقت ادعى فيه إحكام السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، التي يعدها مركز ثقل لحزب الله في منطقة النبطية جنوبيّ لبنان؛ حيث يتهمه بإنشاء بنى عسكرية تحت أرضية فيها.

وطبقاً لما نقله موقع "واينت"، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية، فإن حزب الله "يدير القتال في القطاع الجنوبي من هذه التلة؛ حيث يطلق النار ويخزّن فيها أسلحة ووسائل قتاليّة مختلفة"؛ مشيراً إلى أنه "بسبب عمقها وشدّة تحصينها يصعب استهداف البنى التحتية العسكرية في هذه المرتفعات، إلا الجو فحسب".

وفي الصدد، نقل الموقع عن مسؤول رفيع في جيش الاحتلال قوله إنه "يُحظر على إسرائيل الانسحاب من هذه التلة"، واصفاً احتلالها بأنه "مهمة قيمية هدفها حماية مواطني الشمال"، على حد زعمه. وبحسبه فإن الجيش يسيطر عملياتياً على المنطقة، فيما "حوصر عشرات من مقاتلي حزب الله دون إمكانية أو قدرة على الخروج". وقدّر المسؤول أن ما سبق هو سبب التصعيد الناري من جانب الحزب في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن عملياته تهدف إلى تخليص مقاتليه العالقين.

يأتي ما سبق، فيما خفتت المواجهات بين جيش الاحتلال وحزب الله، وسط تبادل الطرفين اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. فيما يتوالى السماح بنشر أسماء قتلى جيش الاحتلال الذين سقطوا في تفجير دبابة قرب كفر تبنيت، يوم الجمعة الماضي. وهو حدث وصفته وسائل الإعلام العبرية بالكارثة.

وعلى خلفية إعلان إيران في وقتٍ سابق أمس إغلاق مضيق هُرمز بسبب تعنت إسرائيل وعدم إيفائها بشروط وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، أوعزت سلطات الاحتلال إلى جيشها بوقف إطلاق النار في جنوب البلاد، فيما عبّر الجيش عن معارضته لذلك بسبب السيطرة العملياتية التي حققها على المرتفعات.

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وفيما لم يعرف جيش الاحتلال السبب وراء مقتل جنوده حتّى أمس، وفتح تحقيقات في تفجير الدبابة، خلص أخيراً إلى أنها انفجرت بسبب مسيّرة مفخخة أو صاروخ مضاد للدروع، مستثنياً أن يكون السبب خطأً تقنياً، أو حادثة عملياتية، وفقاً لما نقله الموقع عن مسؤول رفيع في الجيش.

وفي السياق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن سياسة الهجمات على لبنان تشهد تشديداً دراماتكياً؛ إذ قُيّد القصف منذ بداية الأسبوع الماضي، وقُلّص إلى الصفر تقريباً في جنوب لبنان. ولفتت إلى أنه في الأيام التي سبقت مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في نهاية الأسبوع، تلقى الجيش الإسرائيلي أمراً بضبط إطلاق النار بجنوب لبنان، ما انعكس على سياسة التصديق على الهجمات في القيادة الشمالية.

وأوضحت الإذاعة أن هجمات كثيرة صدّقتها في السابق مستويات عسكرية من قبيل قائد فرقة أو قائد منطقة، ولكنها باتت بعد التشديد الجديد تتطلب موافقة رئيس الأركان، أيال زامير، وأحياناً المستوى السياسي. وارتبطت التعليمات الجديدة أساساً بالهجمات في جنوب لبنان؛ إذ تقلّصت هجمات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع بشكل كبير جداً بسبب "القيود الأميركية"، وفق الإذاعة، التي لفتت إلى أن الجيش قد خسر الآن أيضاً حرية العمل العسكري الكاملة بجنوب لبنان.

إلى ذلك، يسود هدوء حذر في لبنان منذ إيعاز المستوى السياسي إلى الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، دون انسحاب قوات الجيش. ومن جهة ثانية، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، صباح اليوم، بأن الغارات الإسرائيلية منذ أمس على بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت إلى استشهاد خمسة لبنانيين، فيما أدت غارة ثانية على الرشيدية بقضاء صور إلى سقوط شهيدين من اللاجئين الفلسطينيين؛ وفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.