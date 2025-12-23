هدوء تام في حلب بعد اشتباكات بين "قسد" والحكومة السورية

- شهدت حلب هدوءًا بعد توقف الاشتباكات بين "قسد" والجيش السوري، مع انتشار القوات في مناطق محددة واستمرار الحركة المرورية الضعيفة. ارتفعت حصيلة القتلى إلى أربعة وإصابة تسعة آخرين جراء استهداف "قسد" للأحياء السكنية. - تعرضت فرق الدفاع المدني السوري لاستهدافات متكررة أثناء استجابتها للهجمات، مما أدى إلى إصابة اثنين من كوادرها. وأكد وزير الطوارئ أن "قسد" استهدفت فرق الإنقاذ ثلاث مرات. - اتهم مجلس سورية الديمقراطية الجيش السوري بقصف أحياء، مما أدى إلى جرح 17 مدنيًا ومقتل امرأة، مؤكدًا تمسكه بالحل السياسي الشامل ودمج "قسد" ضمن جيش وطني موحد.

تشهد أحياء مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الثلاثاء، هدوءًا تامًا منذ توقف الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والجيش السوري بعد منتصف ليل أمس، عقب التوصل إلى تهدئة. وانتشرت صباح اليوم الثلاثاء قوات الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية "الأساييش" على محاور الشيخ مقصود والأشرفية ودواري شيحان والليرمون، وسط حركة مرورية ضعيفة ما تزال تشهدها شوارع المدينة.

ونقلت "الإخبارية السورية" عن مسؤول المكتب الإعلامي في مديرية صحة حلب، منير المحمد، صباح اليوم الثلاثاء، تأكيده ارتفاع حصيلة القتلى جراء استهداف "قوات سوريا الديمقراطية" للأحياء السكنية إلى أربعة قتلى وتسعة مصابين. وكان الدفاع المدني السوري أعلن في وقت سابق، في بيان صدر عنه، حصيلة استجابته للقصف والهجمات التي تعرضت لها أحياء سكنية في مدينة حلب، وأشار إلى أن فرقه وثّقت مقتل سيدة وطفلها وإصابة طفلتها بجروح جراء قصف استهدف منزلًا في حي الجميلية، إضافة إلى إصابة طفلتين بجروح نتيجة إطلاق نار على دوار الشيحان، وإصابة عنصرين من كوادر الدفاع المدني أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

وأوضح أن فرقه استجابت لإخماد أربعة حرائق ناجمة عن القصف في أحياء الجميلية والشيخ طه والسريان، كما تعرضت فرق الإنقاذ لثلاثة استهدافات مباشرة أثناء عملها، ما اضطرها في إحدى الحالات إلى الانسحاب المؤقت من موقع الاستجابة، مؤكّدًا أن الاستهداف المتكرر يعيق عمليات إنقاذ المدنيين وإخماد الحرائق.

من جهته، اتهم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في منشور على منصة "إكس" فجر اليوم الثلاثاء، "قوات سوريا الديمقراطية" باستهداف فرق الإنقاذ ثلاث مرات خلال استجابتها للهجمات التي طاولت أحياء سكنية في مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة اثنين من كوادر الوزارة أثناء أدائهم واجبهم الإنساني. وقال الصالح إن يومًا ثقيلًا مرّ على مدينة حلب وأهلها، سقط خلاله ضحايا من المدنيين الأبرياء، في ظل هجمات متكررة نفذتها "قسد"، وضعت حياة المدنيين في خطر مباشر.

"مسد" يتهم الحكومة السورية بالتصعيد

في المقابل، أصدر مجلس سورية الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بيانًا صباح اليوم الثلاثاء اتهم فيه قوات الجيش السوري بقصف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن جرح 17 مدنيًا ومقتل امرأة. وأضاف المجلس أن ما جرى يشكّل خرقًا واضحًا للتفاهمات القائمة، وفي مقدمتها اتفاق الأول من إبريل/ نيسان الخاص بأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، والذي أُقرّ بهدف تحييد المدنيين ومنع التصعيد، ومعالجة القضايا عبر آليات منضبطة ومتوافق عليها.

وأكد المجلس في بيانه تمسكه بأولوية الحل السياسي الشامل، وبوحدة الجغرافيا السورية، ورفضه القاطع للفوضى والعنف. كما أكد رؤيته بشأن دمج "قوات سوريا الديمقراطية"، وفق اتفاق العاشر من آذار، ضمن مسار بناء جيش وطني موحد بعقيدة وطنية جامعة، بعيدًا عن الإقصاء أو الانتقام، وبما يضمن حماية جميع السوريين على قدم المساواة.

واندلعت مساء أمس الاثنين اشتباكات وُصفت بالعنيفة بين "قسد" والجيش السوري في مدينة حلب، بعد ساعات من لقاءات عقدها وفد تركي رفيع ضمّ وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالن، في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين سوريين. وتسيطر "قسد" على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وهما ذات أغلبية كردية، وسبق أن توصلت "قسد" إلى اتفاق مع الجيش السوري لإدارة الحيين بشكل مشترك وتشكيل حواجز مشتركة.