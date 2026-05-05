- هجوم عنيف من جماعة "بوكو حرام" على قاعدة عسكرية في بحيرة تشاد أسفر عن مقتل 23 جندياً تشادياً وإصابة 26 آخرين، بينما تستمر عمليات التمشيط والملاحقة. - الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يندد بالهجوم ويؤكد استمرار الحرب ضد الجماعات المسلحة في المنطقة، التي تشهد تهديدات مستمرة منذ أكثر من عقد. - توسعت عمليات "بوكو حرام" منذ 2009، مستهدفة مواقع عسكرية ومدنية في تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح أعداد كبيرة.

أعلن الجيش التشادي، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 23 من عناصره وإصابة 26 آخرين، إثر هجوم شنّه مسلحو جماعة "بوكو حرام" على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد، وفق بيان رسمي.

وأوضح الجيش أن الهجوم وقع، ليل الاثنين، على موقع عسكري في جزيرة بركة تولوروم، مشيراً إلى أن "قواته تمكنت من صد المهاجمين بعد اشتباكات عنيفة، فيما لا تزال عمليات تمشيط المنطقة وملاحقة العناصر المسلحة مستمرة".

وأضاف البيان أنه "تم تحييد عدد كبير من عناصر الجماعة"، دون تقديم حصيلة دقيقة للخسائر في صفوف المهاجمين.

من جهته، ندد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بالهجوم، واصفاً إياه بـ"الجبان"، ومؤكداً عزم السلطات على مواصلة الحرب ضد الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.

وتشهد منطقة بحيرة تشاد، التي تتقاسمها أربع دول هي تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون، تهديدات مستمرة من جماعة بوكو حرام منذ أكثر من عقد، حيث وسّعت الجماعة نطاق عملياتها منذ عام 2009 من شمال شرق نيجيريا إلى دول الجوار.

وتستهدف الجماعة بشكل متكرر مواقع عسكرية ومدنية، في إطار صراع مستمر للسيطرة على مناطق غنية بالموارد، وفرض إتاوات على السكان المحليين لتمويل عملياتها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تسببت هجمات بوكو حرام خلال السنوات الماضية في مقتل مئات الآلاف ونزوح أعداد كبيرة من السكان، فيما لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عبر الحدود في نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.

(رويترز، أسوشييتد برس)