أُصيب عدد من عناصر إحدى دوريات الضابطة الجمركية، مساء اليوم الجمعة، في هجوم نفذه مجهولون في الريف الشرقي لمحافظة حلب شمالي سورية، وفق ما أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتحت تحقيقاً فورياً لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.

وقال علوش، في منشور عبر منصة إكس، إنّ "إحدى دوريات الضابطة الجمركية العاملة على محور كويرس في ريف حلب الشرقي تعرّضت لإطلاق نار من قبل مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الدورية بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أنه جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى أحد المشافي لتلقي العلاج اللازم.

ويُعد هذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له دوريات الضابطة الجمركية في محافظة حلب خلال فترة قصيرة، إذ سبق لتنظيم "داعش" أن تبنّى هجوماً استهدف دورية تابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، نفذه عناصره الشهر الجاري، وفق ما أعلن التنظيم عبر معرفاته على منصات التواصل الاجتماعي.

واستهدف الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش"، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دورية مكلفة بمهمة مرافقة إحدى الشاحنات، حيث تعرّضت لكمين مسلح في منطقة الزربة بريف حلب الجنوبي من سيارة تقل مسلحين، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الضابطة الجمركية، وإصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

توتر بين قسد والأمن السوري في حلب

في غضون ذلك، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، وفق بيان نقلته وزارة الداخلية السورية، إنّ قناصة تابعين لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يتمركزون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب استهدفوا حاجزاً لوزارة الداخلية أثناء قيام عناصر الحاجز بمهامهم في تنظيم حركة دخول وخروج المدنيين، في خرق جديد للاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

وأسفرت عملية الاستهداف، وفق البيان، عن إصابة أحد العناصر بجروح، فيما تم التعامل مع مصادر النيران وإسكاتها وفق القواعد المعتمدة. وحذر البيان المدنيين من الاقتراب من مواقع التوتر حرصاً على سلامتهم، ودعاهم إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، مضيفاً أن الدولة السورية تواصل جهود التهدئة وحماية المدنيين. وأكد استمرار خرق الهدنة والاعتداء على النقاط الأمنية من قبل "قسد"، الأمر الذي سيقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد.

في المقابل، شهدت منطقة الاستهداف قطعاً للطرق، وفق ما بينت مصادر في مدينة حلب لـ"العربي الجديد"، وسط حالة استنفار أمني. بدورها، أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد" أن قوى الأمن التابعة للحكومة السورية استهدفت حاجزاً لها بمحيط دوار الشيحان في مدينة حلب بقذيفتين صاروخيتين من نوع "آر بي جي"، الأمر الذي أدى إلى حالة توتر في المنطقة. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أكدت إسقاط الجيش السوري، اليوم الجمعة، مسيرتين انتحاريتين أطلقتا من مواقع سيطرة "قسد" باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف حلب الشرقي.

على صعيد آخر، قتل خمسة أشخاص داخل منزلهم بظروف غامضة، وفق وكالة "سانا"، في حي البياض بمدينة حماة وسط سورية، اليوم الجمعة. وأشارت الوكالة إلى أن قوى الأمن الداخلي طوّقت مكان الجريمة وبدأت التحقيقات لكشف ملابساتها. وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أنّ الجريمة وقعت قبل ساعات من اكتشافها في منزل العائلة ضمن الحي، والقتلى هم زوجان وأطفالهما الثلاثة، أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، والثاني يبلغ من العمر 12 عاماً، أما الصغرى فبعمر خمس سنوات.