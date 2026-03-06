هجوم صاروخي إيراني على الكويت... وقطر والسعودية تعترضان مسيرات

- تصدي الكويت وقطر والسعودية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة: أعلنت الكويت عن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرة، مما أدى إلى أضرار مادية طفيفة دون إصابات بشرية. كما تصدت قطر لهجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة العديد الجوية. - استمرار التوترات مع إيران: تأتي هذه الهجمات في ظل استمرار إيران في استهداف دول الخليج، مدعية استهداف مصالح واشنطن، رغم أن الهجمات تطال مواقع مدنية وبنى تحتية. - السعودية تعترض هجمات متكررة: أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات وصواريخ كروز استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية، حيث تتمركز قوات أمريكية.

استهدف هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة دولة الكويت فجر اليوم الجمعة، فيما أعلنت قطر والسعودية عن تصديهما لهجمات بطائرات مسيرة، في ظل مواصلة إيران اعتداءاتها على دول الخليج بدعوى استهداف مصالح واشنطن رغم أن الاستهدافات الإيرانية تطاول مواقع مدنية وبنى تحتية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، فجر الجمعة، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة اخترقت أجواء البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة سعود عبد العزيز العطوان، في بيان، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد، وعلى إثر ذلك انطلقت صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة"، دون أن يكشف عن نوعية الصواريخ المستخدمة في هذا الهجوم.

وأضاف المسؤول الكويتي أن "عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة تمثلت في تضرر مركبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية". وفي بيان لاحق، أفاد العطوان، بأن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد. ولم تورد الوزارة أي تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي أطلقت المسيرات أو الصواريخ.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع القطرية، فجراً، بالتصدي لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة العديد. وجاء في منشور للوزارة على منصة إكس: "تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تصدي قوات الدفاع الجوي الأميري القطري لهجمة بالطائرات المسيرة استهدفت قاعدة العديد الجوية".

وفي السعودية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس). وقالت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق من اليوم الجمعة إن قاعدة جوية في البلاد تعرضت للاستهداف بهجوم صاروخي.

واعترضت السعودية ودمرت ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية. وقد تعرضت القاعدة الواقعة جنوب الرياض، حيث تتمركز قوات أميركية، لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة خلال الأيام الأخيرة. كما أسقطت الرياض صاروخي كروز في المنطقة يوم الأربعاء الماضي.