- أظهر أحمد الأحمد شجاعة استثنائية في شاطئ بوندي بسيدني عندما انتزع سلاح مهاجم مسلح بيديه العاريتين، مما ساهم في إنقاذ حياة العديد من المدنيين، رغم إصابته بطلقتين. - تصرف أحمد بدافع إنساني بحت خلال احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي، حيث أسفرت الحادثة عن مقتل 16 شخصًا وإصابة أكثر من 29 آخرين، وانتشرت القصة بفضل توثيقها عبر كاميرات الهواتف. - لاقى تصرف أحمد إشادة واسعة من المجتمع الأسترالي والدولي، وأكد المسؤولون على أهمية التضامن والإنسانية، بينما دانت الجاليات المسلمة والدول العربية الهجوم.

بيدين عاريتين، وبجرأة، انقضّ المواطن الأسترالي المسلم أحمد الأحمد على أحد المهاجمين المسلحين في شاطئ بوندي بمدينة سيدني، لينتزع منه سلاحه وسط حالة من الفوضى والرعب، في مشهد أثار إعجاب الرأي العام والمسؤولين في أستراليا، الذين وصفوه بـ"البطل"، بعدما ساهم في إنقاذ حياة عدد غير معلوم من المدنيين.

أحمد الأحمد أسترالي من أصول سورية

ومع تفاعل واسع مع الحادثة، كشف أقارب أحمد الأحمد عن أنه أسترالي من أصول سورية، وأن تدخله جاء بـ"دافع إنساني محض"، في محاولة لوقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح المدنيين. وقال مصطفى الأسعد، أحد أقارب الأحمد، في مقابلة مع قناة "التلفزيون العربي"، إن الأخير يحمل الجنسية الأسترالية لكن أصوله سورية، فهو من قرية النيرب بمحافظة إدلب ( شمال غرب).

وأشار الأسعد إلى أن أحمد الأحمد تدخل خلال الهجوم بـ"دافع إنساني" بعدما شاهد مسلحا يطلق النار على المارة. وأضاف أن الأحمد أصيب بطلقتين في كتفه ويده اليسرى، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولفت المتحدث ذاته إلى أن حالة قريبه الصحية مستقرة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاص من جسده. وأوضح أن الأحمد لم يكن على علم بخلفية أو هوية المستهدفين، مؤكدا أنه "تصرف تلقائيا عند مشاهدته سقوط الضحايا". ونقل الأسعد عن الأحمد قوله إن ما قام به "كان تصرفا إنسانيا"، وإنه لم يفكر بالمخاطر لحظة تدخله، وإن "أي إنسان شريف، عندما يشاهد الناس وهم يُقتلون، لن يتوانى عن محاولة إيقاف ذلك".

احتفاء بشجاعة أحمد الأحمد

وامتدح كبار المسؤولين الأستراليين، وعلى رأسهم رئيس وزراء الولاية كريس مينز، شجاعة أحمد الأحمد وأشادوا بتدخله السريع الذي أربك المهاجمين وأسهم في تحييدهما، وذلك عقب الهجوم الذي وقع، اليوم الأحد، خلال احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة أكثر من 29 آخرين. ووقعت الحادثة في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث أعلن رئيس وزراء الولاية مقتل أحد المهاجمين، في حين قال مفوض شرطة الولاية، مال لانيون، في تصريحات صحافية، إن من بين المصابين شرطيين.

لحظة انتزاع سلاح أحد المشتبه بهم أثناء حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي بسيدني pic.twitter.com/vJYAXDMbeE — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 14, 2025

الحادثة لاقت تغطية واسعة في الإعلام الأسترالي والدولي، وسلطت الضوء بشكل خاص على ما قام به أحمد الأحمد، البالغ من العمر 43 عاماً، حين بادر بالهجوم على أحد المسلحين وانتزع سلاحه منه، في لحظة وثّقتها كاميرات الهواتف وانتشرت على نطاق واسع. وفي تصريحات أدلى بها لقناة "7NEWS" الأسترالية، قال مصطفى، ابن عم الأحمد، إن الأخير "أنقذ أرواحاً لا تُحصى عندما تصدى للمسلح"، وذلك في حديث من أمام أحد المستشفيات التي نُقل إليها.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحمد وهو يهاجم المسلح من الخلف ويطوّقه بذراعيه محاولاً انتزاع سلاحه، فيما أصيب بطلقين ناريين في يده وذراعه، يُرجح أنهما أُطلقا من قِبل المسلح الثاني الذي كان على جسر قريب. من جانبه، قال كريس مينز إن ما جرى "حادث صادم وغير مألوف في أستراليا"، مضيفاً أن مشهد تجريد المهاجم من سلاحه كان من "أكثر المشاهد التي لا تُصدّق في حياتي"، مضيفاً: "هذا الرجل بطل حقيقي، ولا شك أن كثيرين على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته".

وفي الاتجاه ذاته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن ما قام به الأحمد وغيره من المدنيين يعكس "قيم التضامن والإنسانية"، مشيداً بمن "هرعوا نحو الخطر لمساعدة الآخرين"، بحسب تعبيره. وفي ردّ فعل من داخل المجتمع المسلم، دان المجلس الوطني للأئمة في أستراليا الهجوم المسلح، وأعرب في بيان عن تضامنه مع الضحايا وذويهم، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم.

ويُشار إلى أن اليهود يحتفلون بعيد "الحانوكا" لإحياء ذكرى انتصار "المكابيين" على الإمبراطورية السلوقية في عام 165 قبل الميلاد، ويستمر الاحتفال هذا العام في الفترة ما بين 14 و22 ديسمبر/كانون الأول.

وفي الإطار ذاته، دانت الجاليات المسلمة في أستراليا الهجوم، معربةً عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم. وقال المجلس الوطني للأئمة في أستراليا، في بيان، إنه يدين "بشدة" الهجوم، ويعبّر عن "تعاطفه العميق مع المتضررين من هذا العمل العنيف"، داعياً إلى تعزيز قيم التماسك الاجتماعي. وشدد على أهمية أن "يتحلّى جميع الأستراليين، بمن فيهم المسلمون الأستراليون، بالوحدة والرحمة والتضامن في مواجهة الكراهية والعنف".

من جهتها، أعربت الجماعة الإسلامية الأحمدية في أستراليا عن حزنها إزاء الهجوم، مقدّمةً تعازيها لعائلات الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت الجماعة، في بيان، أن "أعمال العنف التي تهدف إلى بث الفرقة والخوف لا مكان لها في مجتمع متعدد ومتماسك كأستراليا".

عربياً، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، الهجوم الذي وقع في مدينة سيدني. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان "وقوف بلاده وتضامنها الكامل مع أستراليا، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، في تغريدة على "إكس" إن طهران تدين الهجوم العنيف الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، مؤكداً أن "الإرهاب وقتل الناس، أينما ارتكبا، مرفوضان ومدانان".

