هجوم سيدني… بدء تلميع الاحتلال

- استغلال سياسي لحادثة سيدني: تم توظيف الهجوم في سيدني كأداة دعائية لخدمة أجندات سياسية، حيث استغلت وسائل إعلام يمينية ولوبيات صهيونية الحدث لإعادة إنتاج خطاب الشيطنة ضد القضية الفلسطينية، مما يساهم في تبييض سجل الاحتلال الإسرائيلي. - تزييف جوهر القضية الفلسطينية: يتم اختزال القضية الفلسطينية في صراع ديني، بينما هي في الواقع نضال ضد احتلال عسكري واستعمار استيطاني، مما يخدم الاحتلال ويطمس الحقائق. - تجريم التضامن مع فلسطين: استغلال حادثة سيدني يهدف لتجريم التضامن مع فلسطين وتجفيف مساحة المساءلة، مع استخدام "معاداة السامية" كذريعة لتكميم الأفواه ومنع انتقاد الاحتلال.

لم يتحوّل هجوم سيدني إلى لحظة إدانة صادقة للعنف ضد المدنيين فقط، بل جرى توظيفه سريعاً أداةً دعائية فجّة خدمة لأجندات سياسية معروفة. بعد انتشار صور تصدّي رجل سوري لمرتكب الهجوم، سارعت وسائل إعلام يمينية ولوبيات صهيونية إلى استغلال الحدث، لا لمواجهة الإرهاب، بل لإعادة إنتاج خطاب الشيطنة الموجّه ضد القضية الفلسطينية. أُقحِمت الواقعة قسراً في سردية مصمَّمة سلفاً تخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب، حيث قُدّمت نتيجةً للاعتراف الغربي المتزايد بدولة فلسطين، وللغضب الشعبي ضد الإبادة في غزة، في قلب فجّ للحقائق يساوي بين الضحية والجلاد، ويعمل على تبييض سجلّ الاحتلال. في هذا المناخ، يُستخدم مصطلح "معاداة السامية" سلاحا سياسيا لاأخلاقيا، لا لحماية اليهود من الكراهية، بل لحماية دولة الاحتلال من المساءلة. تحوّل المفهوم إلى أداة ابتزاز لتكميم الأفواه، وسنّ تشريعات تجرّم توصيف جرائم موثّقة، وتحويل النقد الحقوقي إلى "جريمة أخلاقية".

الأخطر هو هذا التواطؤ بين تنديد شكلي بالعنف ضد المدنيين، وخطاب يزوّر جوهر القضية الفلسطينية ويختزلها عمداً في صراع ديني. القضية ليست قضية نزاع عقائدي، بل احتلال عسكري واستعمار استيطاني ونضال شعب من أجل التحرر، وكل طمس لهذه الحقيقة يصبّ مباشرة في خدمة الاحتلال. في أوروبا، يتجسد هذا المسار عبر صعود شبكات ضغط مثل "شبكة القيادة الأوروبية" (ELNET)، التي تسعى لاستنساخ نموذج اللوبي الصهيوني الأميركي (أيباك)، مستخدمة المال والنفوذ لتسويق إسرائيل "قوةَ خير" في مواجهة "الشر"، في خطاب يستهدف كل من يطالب بالمحاسبة أو العقوبات، لا الفلسطينيين وحدهم.

استغلال حادثة سيدني ليس معزولاً، بل حلقة في سلسلة تهدف إلى تجريم التضامن مع فلسطين وتجفيف أي مساحة للمساءلة. الأخطر أنه يفتح الطريق لتجريم فضح جرائم الحرب الإسرائيلية باسم "مكافحة معاداة السامية"، بالتوازي مع صفقات تسلّح مخزية مع كيان ملاحَق دولياً. في مواجهة هذه الهجمة المنظمة، يصبح التمسك بالبوصلة الأخلاقية ضرورة لا ترفاً. فاستهداف المدنيين، أياً كانت هويتهم، لا يخدم القضية الفلسطينية بل يسيء إليها، ويمنح خصومها الذريعة المثالية لتشويهها. وتقع مسؤولية خاصة على عرب أوروبا والقوى الفلسطينية والعربية للفصل الحاسم بين رفض معاداة اليهود بوصفها عنصرية مدانة، وبين الحق المشروع في انتقاد الاحتلال وفضح جرائمه. حرية الرأي ليست جريمة، ومحاسبة القتلة ليست كراهية، وكل ما عدا ذلك ليس سوى خدمة مباشرة لتحسين صورة الصهيونية على حساب العدالة والحقيقة.