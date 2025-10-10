هجوم روسي واسع يقطع الماء والكهرباء عن شرق كييف

- تعرضت كييف لهجوم روسي واسع بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه في شرق المدينة، وتوقف قطارات الأنفاق، مع دعوات للسكان بالبقاء في الملاجئ. - استهدفت الضربات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية، مما زاد الضغط على قطاع الغاز، وأدى إلى نداءات بإخلاء العائلات مع اقتراب الشتاء، بينما تواصل أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية. - زيلينسكي أكد أن هدف روسيا هو زرع الفوضى، مع استمرار تجاهل بوتين للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

تعرضت كييف مجدداً لهجوم روسي واسع، ليل الخميس الجمعة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في شرقها، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وأشار سلاح الجو الأوكراني عبر "تليغرام" إلى حصول "هجوم للعدو بالصواريخ الباليستية وهجوم واسع بالمسيّرات الهجومية"، داعياً السكان إلى ملازمة الملاجئ.

وقالت وزارة الطاقة عبر "فيسبوك" إن "الروس يوجهون ضربات كثيفة على منشآت الطاقة الأوكرانية" على مستوى البلاد. وأوضح رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر "تليغرام" أن "الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت بلا كهرباء، وهناك مشاكل أيضاً في شبكة المياه". وأكّدت وكالة فرانس برس وفق مراسل لها يقطن في شرق كييف، انقطاع الكهرباء ومياه الشرب في منطقته. ونظراً لقوة الضربة، توقفت قطارات الأنفاق حتى إشعار آخر على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وهو أمر نادر الحصول، وفق ما أفادت السلطات البلدية.

وطاولت ضربات أيضاً منطقة زاربوريجيا في وسط لبلاد، حيث قُتل طفل وأصيب ثلاثة أشخاص خلال الليل. وفي كييف أصيب تسعة أشخاص يقيمون في مبنى سكني حسبما ذكرت السلطات المحلية. وتقصف روسيا يومياً المدن الأوكرانية منذ بدء غزوها لجارتها في فبراير/ شباط 2022 مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة، مع اقتراب فصل الشتاء. والأربعاء، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

بتصعيد الضربات الروسية التي تستهدف منشآت الطاقة، وكذلك شبكة السكك الحديد، ما استدعى إصدار نداءات إلى العائلات التي لديها أطفال بالإخلاء. وأكد زيلينسكي أن "هدف روسيا هو زرع الفوضى والضغط نفسيا على الناس".

وفي مدينة سلوفيانسك في منطقة دونباس الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية، نصح رئيس البلدية قبل فترة قصيرة الفئات الضعيفة من أطفال ومسنين بالمغادرة، مبرراً نداءه بالهجمات المتواصلة التي تستهدف أنظمة التدفئة. وقال رئيس البلدية فاديم لياخ عبر شبكات التواصل الاجتماعي "احتمال أن يكون الشتاء بالغ الصعوبة مرتفع". وأشار زيلينسكي إلى أن "الهجمات الروسية تفرض ضغطاً كبيراً" على قطاع الغاز الأوكراني، ما قد يضطر كييف إلى زيادة وارداتها.

وتوجه أوكرانيا هي أيضاً ضربات لروسيا بانتظام، مستهدفة خصوصاً مصافي النفط، ما أثار ارتفاعاً في أسعار المحروقات في هذا البلد منذ الصيف. ورأى زيلينسكي أن روسيا تعاني من "نقص في المحروقات يوازي 20% من الحاجات". وضربت أوكرانيا قبل فترة قصيرة محطة كهرباء في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية معها ما أدى إلى انقطاعات في التيار. وقال زيلينسكي إن وفداً أوكرانياً برئاسة رئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو سيتوجه إلى الولايات المتحدة "مطلع الأسبوع" للبحث خصوصاً في مسائل الطاقة والدفاع الجوي في مواجهة تكثيف موسكو ضرباتها.

ومع مرور تسعة أشهر على عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي وعد بحل سريع للنزاع، لا يزال نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتجاهل الدعوات لوقف إطلاق النار.

(فرانس برس)