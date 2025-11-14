هجوم روسي واسع على كييف: 4 قتلى وحرائق وتضرر مبانٍ سكنية

- شهدت أوكرانيا هجمات روسية مكثفة باستخدام 430 مسيّرة و18 صاروخاً، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وتضرر مبانٍ في كييف، بينما أعلنت روسيا عن إسقاط 216 مسيّرة أوكرانية. - تعرض ميناء نوفوروسيسك الروسي لهجوم أوكراني، مما أدى إلى حريق في مصفاة نفط وتضرر مبانٍ وسفينة، وأسفر عن إصابات وارتفاع أسعار الوقود. - أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن استخدام صواريخ "لونغ نبتون" لضرب روسيا، بينما أفاد الأمن الروسي بإحباط مؤامرة أوكرانية لاغتيال مسؤول في موسكو.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة أشخاص على الأقل في سلسلة من الهجمات الروسية على أوكرانيا خلال الليل. وقال زيلينسكي: "قُتل أربعة أشخاص، استُخدم في الهجوم نحو 430 مسيّرة و18 صاروخاً"، وواصف الهجوم بأنه "مدروس ليُلحق أكبر ضرر بالسكان وبالبنى التحتية المدنية". وكانت كييف قد شهدت هجوماً روسياً كبيراً بصواريخ ومسيّرات، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، طاول العديد من مناطقها، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس الجمعة. وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو: "يقصف الروس مبانيَ سكنية. هناك العديد من المباني المرتفعة التي تضررت في كل أنحاء كييف، وفي كل منطقة منها".

وسُمع دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، وشوهد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد ضربات المسيّرات والصواريخ. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام: "قوات الدفاع الجوي تعمل في كييف"، متحدثاً عن "هجوم واسع النطاق على العاصمة"، داعياً السكان إلى دخول الملاجئ. وقال جهاز الطوارئ الأوكراني إنه أنقذ "أكثر من 40 شخصاً" من الحرائق والدمار في أنحاء المدينة. وكان كليتشكو أعلن أن حرائق اندلعت في أحياء عدة بعد الضربات وجرى استدعاء أجهزة الإنقاذ. وأضاف أن من بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى امرأة حاملاً، بالإضافة إلى رجل في "حالة خطرة". وأشار إلى أن "أجزاء من شبكات التدفئة تضررت. في منطقة ديسنيانسكي، وبسبب حالة طوارئ في خط التدفئة الرئيسي، انقطعت التدفئة مؤقتاً عن بعض المباني".

من جهته، قال أوليكساندر ماركوشين، رئيس بلدية إربين الواقعة في منطقة كييف، على "فيسبوك": "إنها ليلة صعبة" مع "طائرات مسيّرة وصواريخ تحلّق فوق المدينة". في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية على "تليغرام"" "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 216 مسيّرة أوكرانية، من بينها 66 فوق منطقة كراسنودار و45 فوق ساراتوف في جنوب روسيا.

وتواصل روسيا، التي يتفوّق جيشها على القوات الأوكرانية من حيث الإمكانات والتجهيزات العسكرية، هجومها الذي بدأته عام 2022، وتستمر في التقدم في شرق أوكرانيا، لا سيما في منطقة دونيتسك حيث تركزت معظم المعارك في الآونة الأخيرة. وتكثف موسكو قصفها على البنية التحتية المدنية والطاقة وشبكة السكك الحديد في أوكرانيا منذ أسابيع، مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء.

من الجانب الروسي، أفادت السلطات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بوقوع هجوم أوكراني على ميناء نوفوروسيسك النفطي على البحر الأسود. واندلع حريق في مصفاة نفط أُخمد لاحقاً وتضررت مبان سكنية بشظايا طائرات مسيّرة، ما تسبب في إصابة شخص واحد، بحسب السلطات. وأضافت القيادة العملياتية لمنطقة كراسنودار أن "حطام طائرة مسيّرة ألحق أضراراً بإحدى السفن المدنية في الميناء بعد هجوم واسع النطاق على نوفوروسيسك" ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم. ودائماً ما تتسبب هجمات المسيّرات الأوكرانية بإلحاق ضرر بقطاعَي النفط والغاز وخطوط الأنابيب المستخدمة لنقل الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تعرض محطة نفطية قرب ميناء مدينة نوفوروسيسك لهجوم أوكراني pic.twitter.com/HpLFXZeVHN — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 14, 2025

وقال زيلينسكي إن كييف استخدمت صواريخ كروز من طراز "لونغ نبتون" لضرب أهداف في روسيا خلال الليل. وكتب زيلينسكي على "إكس": "استخدم محاربونا بنجاح صواريخ من طراز لونغ نبتون خلال الليل لقصف أهداف محددة على الأراضي الروسية، وهذا هو ردنا العادل تماماً على الإرهاب الروسي المتواصل". وتابع قائلاً: "الصواريخ الأوكرانية تحقق نتائج مهمة ودقيقة بشكل متزايد كل شهر تقريباً".

روسيا تعلن إحباط "مؤامرة أوكرانية" لاغتيال مسؤول كبير

إلى ذلك، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، إنه أحبط مؤامرة أوكرانية لاغتيال مسؤول حكومي كبير لم يكشف عن اسمه، واتهم كييف بالتخطيط لعمليات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد. وأضاف في بيان إن المؤامرة الأوكرانية خططت لقتل المسؤول لدى زيارة مقبرة العائلة في موسكو.

(فرانس برس، العربي الجديد)